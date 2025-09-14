Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mua iPhone 17 ở đâu rẻ nhất thế giới, ở đâu đắt nhất?

14-09-2025 - 07:29 AM | Thị trường

Việt Nam nằm trong nhóm những quốc gia có giá iPhone 17 rẻ nhất.

Mỗi khi Apple ra mắt một thế hệ iPhone mới, câu hỏi quen thuộc lại được đặt ra: Mua iPhone ở đâu sẽ có giá tốt nhất? Dựa trên dữ liệu giá bán của dòng iPhone 17 series vừa được công bố và trang Nukenki tổng hợp, câu trả lời vẫn không thay đổi: Mỹ tiếp tục là nơi có giá khởi điểm rẻ nhất, trong khi các quốc gia có thuế cao như Thổ Nhĩ Kỳ lại là nơi người dùng phải trả giá đắt nhất cho một chiếc iPhone.

Không có gì ngạc nhiên khi quê nhà của Apple, Hoa Kỳ, luôn là nơi có mức giá niêm yết (chưa bao gồm thuế) thấp nhất thế giới. Đây là mức giá gốc mà Apple đưa ra trước khi cộng thêm các loại thuế địa phương.

Mua iPhone 17 ở đâu rẻ nhất thế giới, ở đâu đắt nhất?- Ảnh 1.

Theo dữ liệu so sánh cho phiên bản 256GB, giá khởi điểm tại Mỹ cho các dòng máy như sau:

iPhone 17: 829 USD;  iPhone Air: 999 USD;  iPhone 17 Pro: 1.099 USD;  iPhone 17 Pro Max: 1.199 USD

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây là giá chưa bao gồm thuế bán hàng (sales tax), loại thuế này sẽ thay đổi tùy theo từng tiểu bang.

Mua iPhone 17 ở đâu rẻ nhất thế giới, ở đâu đắt nhất?- Ảnh 2.

iPhone 17 có mức giá thấp nhất

Ở chiều ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giữ vững "ngôi vương" là thị trường bán iPhone đắt nhất toàn cầu. Mức chênh lệch giá so với Mỹ là cực kỳ lớn, chủ yếu do các chính sách thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt rất cao của nước này.

Sự khác biệt được thể hiện rõ qua các con số:

Để sở hữu một chiếc iPhone 17 256GB, người dùng Thổ Nhĩ Kỳ phải trả 1.889 USD, cao hơn gấp 2,2 lần so với giá tại Mỹ. Mức chênh lệch còn lớn hơn với dòng Pro Max. Một chiếc iPhone 17 Pro Max 256GB có giá lên tới 2.906 USD tại Thổ Nhĩ Kỳ, cao hơn gấp 2,4 lần so với mức giá 1.199 USD tại Mỹ.  

Mua iPhone 17 ở đâu rẻ nhất thế giới, ở đâu đắt nhất?- Ảnh 3.

iPhone 17 Pro Max 256GB có giá lên đến 2.906 USD tại Thổ Nhĩ Kỳ

Trong những năm gần đây, giá iPhone chính hãng tại Việt Nam ngày càng trở nên cạnh tranh. Mặc dù không thể rẻ bằng mức giá gốc tại Mỹ, nhưng Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các quốc gia có giá bán tốt trên thế giới.

So sánh với hai thái cực trên, giá iPhone 17 (bản 256GB) tại Việt Nam như sau:

iPhone 17: 947 USD;  iPhone 17 Pro Max: 1.439 USD

Mức giá này đắt hơn Mỹ khoảng 15-20% nhưng lại rẻ hơn rất nhiều so với các thị trường đắt đỏ như Thổ Nhĩ Kỳ hay Brazil. Đặc biệt, với việc Việt Nam lần đầu tiên được mở bán iPhone đợt đầu cùng ngày với thế giới, việc mua hàng chính hãng ngày càng trở nên hấp dẫn hơn, giúp người dùng tiếp cận sản phẩm sớm với mức giá tốt và chế độ bảo hành đảm bảo.

TopZone tung “lời hứa ngọt ngào” mỗi mùa iPhone mới: Giao hàng sớm

Theo KV

Phụ nữ thủ đô

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một 'mỏ vàng' của Việt Nam được Mỹ, Trung Quốc tích cực mua hàng: thu về hàng tỷ USD, cả thế giới nuôi nhưng chỉ nước ta tạo ra ngành công nghiệp

Một 'mỏ vàng' của Việt Nam được Mỹ, Trung Quốc tích cực mua hàng: thu về hàng tỷ USD, cả thế giới nuôi nhưng chỉ nước ta tạo ra ngành công nghiệp Nổi bật

Mỹ, Brazil “thích mê” sản vật trị giá hơn 10 tỷ USD, Việt Nam có trữ lượng 300 nghìn tấn/năm

Mỹ, Brazil “thích mê” sản vật trị giá hơn 10 tỷ USD, Việt Nam có trữ lượng 300 nghìn tấn/năm Nổi bật

3 xe gầm thấp giá rẻ ưu đãi gần 60 triệu đồng trong tháng 9

3 xe gầm thấp giá rẻ ưu đãi gần 60 triệu đồng trong tháng 9

07:27 , 14/09/2025
Không phải Ấn Độ hay Trung Quốc, một quốc gia châu Á vừa tung đòn trừng phạt mới với Nga: Áp giá trần dầu thô ngang với châu Âu, khẳng định sẽ không ảnh hưởng đến nhập khẩu

Không phải Ấn Độ hay Trung Quốc, một quốc gia châu Á vừa tung đòn trừng phạt mới với Nga: Áp giá trần dầu thô ngang với châu Âu, khẳng định sẽ không ảnh hưởng đến nhập khẩu

07:14 , 14/09/2025
Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới

20:53 , 13/09/2025
VCIDA ra mắt tại TP.HCM – GoNChill Tourist Pass gia nhập hệ sinh thái công nghiệp văn hoá số

VCIDA ra mắt tại TP.HCM – GoNChill Tourist Pass gia nhập hệ sinh thái công nghiệp văn hoá số

20:21 , 13/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên