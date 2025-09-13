iPhone Air lùi ngày bán ở Trung Quốc vì một tính năng chưa được cấp phép

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

iPhone Air eSIM-only vừa ra mắt toàn cầu nhưng lại bị hoãn phát hành tại Trung Quốc do chưa có sự phê duyệt của cơ quan quản lý.

Apple đã hủy bỏ lịch mở đặt trước iPhone Air tại Trung Quốc vốn dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 12/9. Thay vì cho phép người dùng đặt mua, Apple chỉ đưa ra thông báo "thông tin phát hành sẽ được cập nhật sau".

Nguyên nhân được cho là đến từ việc iPhone Air là mẫu iPhone đầu tiên được bán toàn cầu chỉ hỗ trợ eSIM, không còn khe SIM vật lý. Trong khi đó, tại Trung Quốc, SIM vật lý vẫn là chuẩn phổ biến. Apple khẳng định cả ba nhà mạng quốc doanh đều đã sẵn sàng hỗ trợ, nhưng vẫn phải chờ sự phê duyệt chính thức từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT).

Thiết kế quá mỏng của iPhone Air khiến Apple chỉ bán mẫu iPhone này với phiên bản eSIM trên toàn thế giới, kể cả ở Trung Quốc, trong khi điện thoại bán ra ở nước này đều được yêu cầu phải có khay sim vật lý - Ảnh: Apple

Đáng chú ý, trước đó nhà mạng China Mobile từng công bố kế hoạch mở bán iPhone Air đúng lịch, nhưng sau đó phải âm thầm gỡ bỏ thông tin này. Điều đó cho thấy quy trình phê duyệt eSIM tại thị trường lớn nhất thế giới còn nhiều trở ngại.

Apple cho biết đang "phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý để sớm đưa sản phẩm đến tay người dùng Trung Quốc". Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu tuyên bố "sẽ được duyệt trong thời gian rất sớm" mà Apple nói với truyền thông Trung Quốc được đưa ra trước hay sau quyết định hoãn mở bán.

iPhone Air lên kệ tại thị trường Việt Nam với mức giá khởi điểm từ 31,99 triệu đồng. Người dùng có thể đặt mua trên Apple Store Online hoặc gian hàng chính hãng Apple Flagship Store trên Shopee Mall hoặc Lazada Mall.

