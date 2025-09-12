iPhone 17 nhận đặt trước, một nhà bán lẻ công bố trợ giá 4,5 triệu đồng

2 ngày sau khi chính thức ra mắt toàn cầu, iPhone 17 series đã bắt đầu nhận đặt cọc tại thị trường Việt Nam.

Theo thông tin từ hệ thống bán lẻ FPT Shop và F.Studio, đơn vị này ﻿chính thức nhận đặt cọc 2 model là iPhone 17 và iPhone Air từ 19h ngày 12/9 đến hết ngày 18/9. Máy sẽ bắt đầu bàn giao từ ngày 19/9.

Theo đó, khách hàng đặt cọc iPhone 17 và iPhone Air tại FPT Shop và F.Studio sẽ được hưởng mức trợ giá trực tiếp lên đến 4,5 triệu đồng, đi kèm chương trình trả góp 0% lãi suất.

Cụ thể, khách mua máy theo chương trình thu cũ đổi mới sẽ nhận mức trợ giá tối đa 2,5 triệu đồng cùng hàng chục nghìn suất trợ giá trực tiếp 2 triệu đồng cho khách mua iPhone mới từ nay đến hết ngày 31/12.

Trong đợt mở bán này, FPT Shop và F.Studio cũng tung chương trình có tên "giao trễ, đền gấp đôi". Cụ thể, khi khách hàng đặt cọc iPhone 17 và iPhone Air và đăng ký SIM FPT kèm các gói cước FVIP150, F299 hoặc F399 sẽ nhận voucher mua phụ kiện trị giá đến 2.500.000 đồng.

Với khoản ưu đãi này, iFan có thể sở hữu bộ phụ kiện như Sạc Apple 20W USB-C, kính cường lực 5D, ốp lưng Apple, ví MagSafe, cùng nhiều lựa chọn khác.

Các gói cước FVIP150, F299 và F399 là sản phẩm độc quyền từ mạng di động FPT, cung cấp dung lượng 600GB data/tháng, kèm phút gọi nội/ngoại mạng, kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng.

Trong trường hợp nhận máy trễ dự kiến, khách hàng đã đặt cọc dòng iPhone mới kèm SIM FPT với các gói FVIP150, F299 hoặc F399 (kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng) sẽ được tặng thêm thời gian sử dụng gói cước gấp đôi so với thời gian chậm giao từ hệ thống. Ví dụ, nếu máy giao trễ 1 tháng, khách hàng sẽ được tặng ngay 2 tháng sử dụng gói cước .

Giá chính thức của các phiên bản iPhone 17 tại thị trường Việt Nam. Đơn vị: triệu đồng.

Một số ưu đãi khác từ FPT Shop và F.Studio gồm lựa chọn gói bảo hành trọn đời giá 1,7 triệu (giá gốc 3 triệu đồng) với chính sách 1 đổi 1 trong 17 tháng nếu phát sinh lỗi từ nhà sản xuất. ﻿

Để nhận ưu đãi, khách sẽ phải đặt cọc 1 triệu đồng (17.000 đồng với khách hàng thân thiết).