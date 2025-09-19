Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

19-09-2025 - 10:39 AM | Thị trường

Trong đợt mở bán sớm này, hầu hết lượng máy được bàn giao là iPhone 17 Pro Max – một lần nữa cho thấy sức hút của dòng iPhone cao cấp nhất của Apple với người dùng Việt.

iPhone 17 chính thức mở bán tại Việt Nam, hàng nghìn máy bàn giao cho khách sáng ngày 19/9- Ảnh 1.

Á hậu Phương Nga là một trong những khách hàng đầu tiên nhận iPhone 17 Pro Max màu cam vụ trụ tại hệ thống Shop Dunk.

Nếu như các năm trước, nhiều hệ thống bán lẻ chọn mở bán đêm để chào đón các sản phẩm iPhone mới nhất của Apple thì năm nay – do đặc thù thị trường Việt Nam mở bán sớm cùng hàng loạt thị trường quốc tế, đúng 8h sáng ngày 19/9, các hệ thống bán lẻ mới được mở bán đồng loạt các dòng sản phẩm gồm iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max và iPhone Air.

Theo thông tin từ hệ thống ShopDunk, đơn vị này sẽ bàn giao 3.000 máy cho khách trong hôm nay, chủ yếu là iPhone 17 Pro Max phiên bản màu cam vũ trụ. iPhone 17 Pro Max cũng chiếm đến 89% số lượng máy được giao trong hôm nay.

iPhone 17 chính thức mở bán tại Việt Nam, hàng nghìn máy bàn giao cho khách sáng ngày 19/9- Ảnh 2.

Khách hàng đầu tiên nhận iPhone 17 Pro Max tại hệ thống FPT Shop.

Trong khi đó, FPT Shop và F.Studio by FPT cũng bàn giao một lượng lớn iPhone mới đến tay khách hàng. "iPhone mới năm nay tạo cơn sốt trong cộng đồng. So với năm ngoái, lượng khách hàng đặt cọc tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt ở các phiên bản như iPhone 17 Pro Max và iPhone Air", ông Phan Trần Thành – Phó Giám đốc ngành hàng Apple của hệ thống này chia sẻ.

Đơn vị này mở bán iPhone mới với ưu đãi tối đa 8 triệu đồng, gồm voucher mua phụ kiện trị giá 2,5 triệu nếu đăng ký SIM FPT kèm gói cước, trợ giá 2,5 triệu đồng kết hợp một số ngân hàng và đối tác tài chính cũng như hỗ trợ tối đa 3 triệu cho chương trình thu cũ đổi mới.

Năm nay, Việt Nam thuộc nhóm thị trường mở bán iPhone sớm nhất, cùng với hàng loạt thị trường truyền thống như Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Singapore… nên các bước chuẩn bị từ giai đoạn đặt hàng đến mở bán có phần cập rập hơn.

iPhone 17 chính thức mở bán tại Việt Nam, hàng nghìn máy bàn giao cho khách sáng ngày 19/9- Ảnh 3.
iPhone 17 chính thức mở bán tại Việt Nam, hàng nghìn máy bàn giao cho khách sáng ngày 19/9- Ảnh 4.
iPhone 17 chính thức mở bán tại Việt Nam, hàng nghìn máy bàn giao cho khách sáng ngày 19/9- Ảnh 5.

Chia sẻ về vấn đề này, đại diện ShopDunk cho hay đây vừa là thách thức vừa là cơ hội. "Dù phải chuẩn bị gấp rút hơn bao giờ hết để sẵn sàng đồng bộ với các thị trường như Mỹ, Singapore nhưng nhờ vậy, người Việt sẽ được nhận máy sớm nhất", vị đại diện này chia sẻ.

Một điểm khá bất ngờ trong năm nay là iPhone Air khi model này nhận được sự quan tâm không nhỏ của người tiêu dùng. Điều này cũng cho thấy sự dịch chuyển nhất định về nhu cầu khi người Việt ngày càng quan tâm đến những mẫu máy mỏng, nhẹ, thời trang bên cạnh dòng cao cấp nhất là Pro Max.

iPhone 17 chính thức mở bán tại Việt Nam, hàng nghìn máy bàn giao cho khách sáng ngày 19/9- Ảnh 6.

Giá các phiên bản iPhone mới tại Việt Nam.

Dự kiến, các nhà bán lẻ sẽ bàn giao thêm hàng nghìn máy đến người tiêu dùng tập trung vào các ngày 19 và 20/9. Với việc các đơn đặt hàng vẫn tiếp tục tăng, nhà bán lẻ có thể phải làm việc liên tục cho đến khoảng giữa tháng 10 mới có thể xử lý hết số lượng đã đặt trước.

Các năm trước, khi nguồn hàng khan hiếm, đã xuất hiện tình trạng bán chênh giá hoặc bán "bia kèm lạc" – yêu cầu khách mua thêm phụ kiện để có thể nhận máy sớm.

