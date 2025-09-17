Mở hộp iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max chính hãng: Màu cam nổi bật, màu bạc tinh tế, chọn màu nào bây giờ?

Ngay sau khi "unbox" bộ đôi iPhone 17 Pro mới, ấn tượng đầu của tôi về 2 mẫu iPhone này có lẽ là màu sắc rất biết kể chuyện, khung nhôm mới cầm mát tay hơn, lớp phủ chống phản xạ giúp màn hình ngoài trời dễ chịu, còn pin và tản nhiệt cho thấy tín hiệu tích cực ngay từ ngày đầu. So với iPhone 16 Pro series, 17 Pro series tạo khác biệt ở độ bền hiệu năng, camera trước 18 MP và tele đồng nhất 4x, nhưng cũng đánh đổi bằng thân máy dày nặng hơn.

Hộp đựng của iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Màu sắc máy sẽ được minh họa bằng hình ảnh ở mặt trước. Mặt sau có in thông tin về sản phẩm bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Thái và tiếng Việt. Tên mã của iPhone chính hãng năm nay sẽ là ZP/A thay vì VN/A như mọi năm

Toàn bộ phụ kiện đi kèm chỉ là một sợi cáp USB-C kèm que lấy sim và sách hướng dẫn sử dụng

Khi đặt cạnh nhau trên bàn, tôi thấy bạc lại là màu có phần đẹp hơn so với màu cam. Sau nhiều năm vắng bóng, bạc quay lại đúng nghĩa phối được cả hệ sinh thái đồ Apple trên bàn làm việc. Ánh sáng tự nhiên chiếu xiên buổi sáng khiến mặt lưng bạc bắt sáng nhẹ, đường viền liền lạc tạo cảm giác tinh khiết mà những tông sậm khó có được. Ngược lại, cam là câu chuyện khác hẳn... một nước đi táo bạo, tươi và nổi, rất hợp người thích làm mới profile cá nhân hay muốn chiếc điện thoại trở thành điểm nhấn. Trên tay bản chính hãng, hoàn thiện màu đều và sạch mắt, không loang lổ dưới các nguồn sáng khác nhau.

Bên trái là iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ trụ và bên phải là iPhone 17 Pro màu Bạc

Màu Cam Vũ trụ là một màu mới, chưa từng xuất hiện trên bất cứ dòng iPhone nào trước đây. Trên thị trường cũng gần như không có nhiều smartphone có màu này, chính vì thế mà iPhone 17 Pro Max đã nổi bật, nay lại còn càng nổi bật hơn. Dù outfit bạn như thế nào thì chiếc iPhone này cũng cực kỳ nổi bật khi cầm trên tay

Trái ngược sự nổi bật vốn có của màu Cam Vũ trụ, màu Bạc năm nay lại có tone khá đẹp mắt, tinh tế và có phần "match" với hệ sinh thái phần cứng còn lại của Apple

Ví dụ như ở đây tôi có Mac Studio, MacBook Pro và Apple Display Studio đề có màu Bạc và match với tone màu của chiếc iPhone mới

So sánh nhanh với iPhone 16 Pro Max màu Titan Tự nhiên, có thể thấy tone màu Bạc năm nay tươi sáng và đẹp hơn hẳn, còn màu Cam Vũ trụ thì vẫn luôn nổi bật

Khung nhôm là thay đổi tôi cảm nhận rõ nhất khi không dùng ốp. Bề mặt mát tay, các đường bo ôm khít lòng bàn tay nên cầm lâu ít mỏi. Nhôm dĩ nhiên không "trơ" như titan về mặt chống xước va quệt, nhưng bù lại là hai điều tôi ưu tiên trong thực dụng hằng ngày: cảm giác cầm nắm dễ chịu và khả năng tản nhiệt tốt hơn khi chơi game hoặc quay 4K dài. Sáng nay tôi chụp nhanh vài khung đặt máy cạnh cửa sổ... ánh sáng hắt vào thân nhôm cho hiệu ứng thị giác khá đẹp, nhìn máy sống động hơn ảnh render rất nhiều.

Sau 2 thế hệ dùng khung titanium và nhiều thế hệ dùng thép không gỉ cho dòng Pro, Apple chuyển sang sử dụng vỏ nhôm giống như trên phiên bản tiêu chuẩn. Có người cho rằng nhôm là vật liệu kém cao cấp hơn và dễ bị tróc sơn sau một thời gian sử dụng, tuy nhiên Apple cho biết dùng vật liệu nhôm giúp máy tản nhiệt nhanh hơn, còn vấn đề tróc sơn thì có lẽ cần phải dùng một thời gian mới biết được

Màu mới nhìn dưới ánh sáng trông rất đẹp, không bị chìm như các màu của năm ngoái

Màn hình vẫn là ProMotion 120 Hz nhưng khác biệt nằm ở trải nghiệm ngoài trời. Lớp chống phản xạ mới cùng độ sáng tối đa cao hơn khiến việc đọc nội dung dưới nắng bớt lóa, màu và chữ giữ được độ tương phản tốt. Bản Pro 6.3 inch cho cảm giác gọn nhưng hiển thị rộng hơn vừa đủ để chỉnh sửa ảnh, rà soát bài; bản Pro Max 6.9 inch hướng tới người đọc dài, dựng clip nhiều hoặc thường xuyên đa nhiệm.

Vẫn là hai màn hình 6,3 inch và 6,9 inch chất lượng thì khỏi phải bàn

Apple cho biết đã cải thiện độ sáng của tấm nền trên iPhone năm nay, đồng thời có thêm lớp chống phản xạ chất lượng cao giúp tăng khả năng đọc khi ở điều kiện ánh sáng gắt

Về hiệu năng, A19 Pro kết hợp buồng hơi mới cho thấy sự ổn định đáng tin. Những tác vụ nặng như game đồ họa cao, quay 4K120 hay xử lý AI on-device kéo dài đều không làm máy tụt nhịp nhanh như trước. Nhiệt độ mặt lưng phân tán đều, tay không bị rát cục bộ. Với người làm nội dung, cổng USB-C tốc độ cao chuẩn USB 3 vẫn là cứu cánh khi cần kéo nhanh file ProRes ra ổ ngoài, nhất là khi deadline dí sát.

Với việc trang bị con chip A19 Pro thì có lẽ bạn không cần phải quan tâm về hiệu năng của chiếc máy này nữa. Chơi game, xử lý video 4K nặng hay xử lý AI đều quá ổn

Camera là mảng hứa hẹn nhất để tôi kiểm chứng sâu trong vài ngày tới. Trên giấy tờ, bộ ba 48 MP đồng nhất giúp chuyển đổi tiêu cự logic hơn, tele 100mm 4x đi kèm chế độ 8x chất lượng quang học. Camera trước 18 MP có Center Stage khiến video call và vlog selfie sắc nét hơn, ít bệt nền, theo người vào khung tự nhiên. Với nhu cầu quay nghiêm túc, 4K120, Log mới, ProRes RAW và genlock cho quay đa máy là bộ công cụ thực chiến, biến iPhone thành một thân máy B đáng tin trong set.

Camera năm nay trên cả 2 bản Pro đều được nâng cấp với cụm 3 camera 48MP đồng nhất. Điểm nhấn là có camera tele 4X quang học (quy đổi 100mm) và có thể zoom 8x với chất lượng gần như không suy giảm

Tôi cũng sẽ có bài đánh giá chi tiết camera của iPhone 17 Pro Max trong các bài viết sắp tới để xem xem năm nay Apple đã có những nâng cấp mạnh gì về phần cứng và thuật toán xử lý ảnh

Camera trước nâng cấp lên độ phân giải 18MP và cũng sử dụng cảm biến vuông cho phép chụp ảnh ngang mà không cần phải xoay máy, hỗ trợ tính năng Center Stage và chống rung tốt hơn

Pin là tín hiệu khiến tôi yên tâm. Ngày đầu cài đặt, sync dữ liệu, chụp ảnh, quay test và định vị liên tục, Pro Max trụ vững đến tối muộn, Pro cũng đủ đi làm trọn một ngày. Tuy nhiên vẫn cần phải test thêm một thời gian tôi mới đánh giá cụ thể được pin của bộ đôi này có thực sự cải thiện như lời Apple nói không.

Pin của các dòng Pro Max chưa năm nào làm tôi thất vọng, nhưng dòng Pro năm nay cần phải kiểm chứng thêm để xem có thực sự cải thiện hay không

Năm nay iPhone 17 Pro còn có nâng cấp về khả năng sạc nhanh thì công suất tăng lên 40W, tuy nhiên phải sử dụng củ sạc 40W Dynamic Charger riêng (hiện chưa bán chính thức tại Việt Nam) mới có thể kéo được công suất sạc lên 40W

So với iPhone 16 Pro series, những khác biệt đáng nói nằm ở bốn yếu tố. Thứ nhất, độ bền hiệu năng... 17 Pro series giữ nhịp ổn hơn khi stress lâu. Thứ hai, hiển thị ngoài trời dễ chịu hơn nhờ lớp chống phản xạ và độ sáng cao. Thứ ba, camera của cả hai máy đều có tele 4x 48 MP và chế độ 8x chất lượng quang học, trong khi đời 16 Pro chỉ 3x và 16 Pro Max 5x 12 MP; phía trước nâng lên 18 MP giúp selfie và video call cải thiện. Thứ tư, pin và tốc độ sạc trở nên thực dụng hơn thấy rõ. Bù lại, 17 Pro Max dày và nặng hơn, cảm giác cầm sẽ kén người hơn 16 Pro Max; ai bị ám ảnh cân nặng hoặc yêu chất liệu titan mộc có thể phân vân.

iPhone 17 Pro có trọng lượng khoảng 204 grams còn bản Pro Max là 230 grams, nặng hơn so với model tiền nhiệm

Vì sao tôi nhấn mạnh bản chính hãng. Đơn giản vì trải nghiệm hậu mãi và giá trị bán lại. Với dòng máy thay đổi cấu trúc tản nhiệt và camera, việc được hưởng bảo hành chuẩn, cập nhật phần mềm sớm và cấu hình đúng thị trường là điều tôi ưu tiên. Bản phân phối chính thức cũng giúp kích hoạt dịch vụ, thanh toán và eSIM trơn tru trong hệ sinh thái Việt Nam.

iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ trụ hứa hẹn sẽ là model hot nhất từ giờ tới cuối năm

Cả 4 mẫu iPhone ra mắt năm nay: iPhone Air, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro và iPhone 17

Nhìn chung, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max đang đi theo hướng thực dụng... mát tay hơn, bền hiệu năng hơn, hiển thị ngoài trời tốt hơn, camera trước lẫn tele đều nâng tầm. Nếu bạn dùng 13-14-15 Pro, đây là sự nâng cấp đáng giá. Nếu đang giữ 16 Pro series, hãy tự hỏi mình cần ba thứ sau đến mức nào... pin và tản nhiệt bền, selfie 18 MP cùng tele tầm trung xa, và trải nghiệm ngoài trời. Nếu câu trả lời là có, 17 Pro series xứng đáng. Nếu ưu tiên mỏng nhẹ, yêu titan hoặc đơn giản là chưa sẵn sàng "lên đời", bạn có lý do để chờ.

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro lên kệ tại thị trường Việt Nam với giá bán niêm yết lần lượt là 34,99 triệu đồng và 37,99 triệu đồng, mở bán chính thức từ ngày 19/9 tới đây.