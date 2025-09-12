iPhone 17 chính thức cho đặt hàng tại Việt Nam

Ngày 10-9, tại sự kiện "Awe Dropping," Apple đã chính thức giới thiệu loạt sản phẩm mới, trong đó iPhone 17 trở thành tâm điểm. Đáng chú ý, Việt Nam lần đầu tiên nằm trong nhóm thị trường mở bán sớm cùng Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan… Người dùng có thể đặt trước iPhone 17 từ 19h ngày hôm nay (12/9) và chính thức nhận máy từ ngày 19/9 tới đây.

Năm nay, iPhone 17 ra mắt với nhiều phiên bản và màu sắc. Trong đó, iPhone bản tiêu chuẩn có các màu tím oải hương, xanh lá xô thơm, xanh lam khói, trắng và đen, giá từ 24,999 triệu đồng cho bản 256 GB đến 31,499 triệu đồng cho bản 512 GB.

Dòng iPhone Air hướng đến người dùng yêu thích thiết kế mỏng nhẹ với các màu xanh da trời, vàng nhạt, trắng, đen, giá dao động từ 31,999 triệu đến 44,999 triệu đồng, tùy dung lượng.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro và Pro Max bổ sung màu bạc, cam vũ trụ và xanh đậm; giá khởi điểm từ 34,999 triệu đồng cho bản Pro và 37,999 triệu đồng cho bản Pro Max, cao nhất lên đến 63,999 triệu đồng cho bản Pro Max dung lượng 2TB.

Phiên bản iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max 256 GB 24.99 31.99 34.99 37.99 512 GB 31.49 38.49 41.49 44.49 1 TB

44.99 49.99 50.99 2 TB





63.99

Như vậy, phiên bản đắt nhất iPhone 17 Pro Max 2TB bộ nhớ có giá gần 64 triệu đồng. Giá rẻ nhất là iPhone 17 bản tiêu chuẩn có bộ nhớ trong 256GB.

Apple cũng quy định mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa hai máy cho mỗi phiên bản.

Cùng thời điểm, các đại lý bán lẻ lớn trong nước cũng chính thức mở đặt trước cho các mẫu iPhone thế hệ mới với hàng loạt ưu đãi gồm tặng phụ kiện, hỗ trợ trả góp, các chương trình thu cũ đổi mới hoặc giảm giá khi thanh toán qua các ngân hàng, thẻ tín dụng liên kết.