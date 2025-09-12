Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Muốn đổi iPhone cũ lấy iPhone mới, đây là cách hời nhất mà bạn phải biết

12-09-2025 - 14:18 PM | Thị trường

iPhone 17 đã chính thức trình làng, và khao khát nâng cấp của các tín đồ công nghệ lại trỗi dậy mạnh mẽ. Giữa niềm vui sắp sở hữu siêu phẩm mới là một câu hỏi quen thuộc: "Làm gì với chiếc iPhone cũ?". Bán lại cho người quen, đăng lên mạng hay bỏ xó trong tủ?

Trong những năm gần đây, "Thu cũ đổi mới" (Trade-in) đã nổi lên như là giải pháp toàn diện và được ưa chuộng nhất. Đây là cách tốt nhất để bạn nói lời tạm biệt với chiếc máy cũ và chào đón iPhone mới một cách nhanh chóng, tiện lợi và tiết kiệm chi phí.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn toàn bộ quy trình để đảm bảo bạn nhận được giá trị cao nhất cho thiết bị của mình.

Thế hệ iPhone 17 Pro vừa ra mắt của Apple nổi bật với màu Cam Vũ Trụ mới

"Thu cũ đổi mới" là gì và tại sao bạn nên thu cũ đổi mới iPhone

"Thu cũ đổi mới" là hình thức bạn bán lại chiếc iPhone cũ của mình ngay tại cửa hàng và dùng chính số tiền đó để trừ vào giá bán của chiếc iPhone mới bạn muốn mua. Toàn bộ giao dịch diễn ra trong một lần duy nhất.

Sức hút của hình thức "thu cũ đổi mới" đến từ hàng loạt lợi ích thiết thực mà nó mang lại. Trước hết, đây là giải pháp vô cùng tiện lợi, giúp bạn không cần mất thời gian chụp ảnh, đăng bài, trả giá hay gặp gỡ nhiều người mua khác nhau. Mọi thủ tục được hoàn tất nhanh chóng tại một địa điểm duy nhất. Không chỉ vậy, nó còn giúp người dùng tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể, bởi bạn chỉ cần trả phần chênh lệch thay vì toàn bộ giá trị máy mới.

Thu cũ đổi mới là phương án nhanh chóng, tiện lợi và tiết kiệm chi phí khi mua iPhone mới

Hơn nữa, bạn sẽ không còn phải lo lắng về việc xử lý chiếc máy cũ một cách an toàn và hiệu quả. Thủ tục cũng rất đơn giản, và đặc biệt trong mùa iPhone mới ra mắt, các đại lý thường có thêm chính sách trợ giá hấp dẫn, cộng thêm một khoản tiền vào giá trị máy cũ của bạn khi lên đời.

"Thu cũ đổi mới" ở đâu? 

Tại Việt Nam, kênh hiệu quả nhất để thực hiện giao dịch này chính là các Đại lý Ủy quyền của Apple (AAR) như FPT Shop, TopZone, CellphoneS hay Viettel Store. Sân chơi này có tính cạnh tranh cao, buộc các nhà bán lẻ phải đưa ra mức giá thu lại tốt nhất, kèm theo các chương trình trợ giá độc quyền để thu hút khách hàng. Đây là lựa chọn tối ưu, cân bằng giữa giá trị, sự tiện lợi và an toàn.

Đổi iPhone cũ lấy iPhone 17 mới, khách hàng được trợ giá cao nhất từ 2-3 triệu đồng

Một lựa chọn khác là chương trình Apple Trade In chính thức trên website của Apple. Dù đảm bảo sự tin cậy tuyệt đối, quy trình này thường có mức định giá thấp hơn so với các AAR tại Việt Nam và không đi kèm các khoản trợ giá, đồng thời quy trình cũng mất nhiều thời gian hơn. Tất nhiên, bạn luôn có thể tự mình rao bán máy cũ trên các nền tảng trực tuyến. Phương án này có thể mang lại số tiền cao nhất, nhưng đòi hỏi bạn phải đầu tư nhiều thời gian, công sức và đối mặt với không ít rủi ro như bị ép giá hay lừa đảo.

Để đảm bảo quá trình trade-in diễn ra suôn sẻ và chiếc máy của bạn được định giá ở mức cao nhất, việc chuẩn bị kỹ lưỡng là vô cùng quan trọng. Bước đầu tiên và thiết yếu nhất là sao lưu toàn bộ dữ liệu, bạn có thể thực hiện qua iCloud hoặc kết nối với máy tính. Sau khi đã yên tâm về dữ liệu, bạn cần thực hiện một yêu cầu bảo mật bắt buộc là đăng xuất khỏi Apple ID và tắt tính năng "Tìm iPhone" trong phần Cài đặt, nếu không máy sẽ không được thu lại. Tiếp theo, để bảo vệ thông tin cá nhân, bạn hãy xóa sạch toàn bộ nội dung và cài đặt trên máy. Một yếu tố nhỏ nhưng ảnh hưởng không ít đến giá trị máy chính là ngoại hình, vì vậy hãy vệ sinh máy sạch sẽ. Một chiếc máy không trầy xước cấn móp nặng sẽ được định giá cao hơn. Cuối cùng, hãy kiểm tra tình trạng pin trong phần cài đặt, bởi đây cũng là một tiêu chí để thẩm định giá.

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn chỉ cần mang máy đến cửa hàng gần nhất để nhân viên kỹ thuật thẩm định và thông báo mức giá cuối cùng. Chúc bạn lên đời iPhone 17 thành công với chi phí tốt nhất!

Nhiều dòng iPhone cũ bất ngờ giảm đậm, giá từ 2,89 triệu đồng

 

Theo KV

