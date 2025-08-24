Nhiều dòng iPhone cũ bất ngờ giảm đậm, giá từ 2,89 triệu đồng

Thông thường, tháng 7 và 8 là giai đoạn ảm đạm của thị trường iPhone khi người dùng có tâm lý chờ đợi máy mới. Tuy nhiên, năm nay tình hình đã đảo ngược. Đại diện FPT Shop cho biết các mẫu iPhone 14, 15 bán chạy nhờ liên tục được giảm giá, kéo doanh số chung tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Thế Giới Di Động cũng ghi nhận sự thay đổi, khi iPhone từ vị trí sản phẩm kém doanh số nhất tháng 8 những năm trước, nay đã lấy lại đà tăng trưởng. Riêng iPhone 15 series trở về trước, tỷ trọng doanh số tại hệ thống đã nhảy từ 6% lên 21%.

Theo ghi nhận từ Di Động Việt, ngay từ 2 tuần đầu tháng 8, lượng khách hàng mua iPhone Like New đã tăng 10% so với cùng kỳ tháng trước. Trong đó, các dòng iPhone flagship đã qua sử dụng như iPhone 14 Pro cũ, iPhone 15 Pro Max cũ… được khách hàng quan tâm nhiều nhất.

iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max là những mẫu iPhone được nhiều người Việt ưa chuộng.

Còn thống kê tại CellphoneS cho thấy trong ba tháng 6-8, iPhone thế hệ cũ chiếm tới 44% tổng doanh số iPhone, so với mức 38% cùng kỳ năm 2024. Viettel Store cũng ghi nhận mức tăng trưởng đến 30% trong một số giai đoạn tháng 7, 8. Diễn biến này cho thấy iPhone đang củng cố thị phần ở phân khúc 10-15 triệu đồng, dù phải cạnh tranh trực tiếp với nhiều mẫu Android mới ra mắt cùng tầm giá.

Dù iPhone cũ lên ngôi, dòng cao cấp nhất của Apple vẫn duy trì sức hút. FPT Shop tiết lộ riêng iPhone 16 Pro Max đã chiếm khoảng 50% doanh thu iPhone tại hệ thống, tiếp tục giữ vai trò là sản phẩm chủ lực.

Tận dụng xu hướng máy cũ lên ngôi, nhiều hệ thống bán lẻ tại Việt Nam đã đẩy mạnh các chương trình giảm giá, ưu đãi cho iPhone cũ nhằm tăng thị phần.

Tại Di Động Việt, trong phân khúc iPhone flagship đã qua sử dụng ghi nhận đợt điều chỉnh giá bán lớn, khi có sản phẩm giá chỉ từ 7,79 triệu đồng. Đơn cử, iPhone 15 Pro Max 256GB cũ giá chỉ từ 21,09 triệu đồng; iPhone 12 Pro Max cũ giá từ 10,39 triệu đồng, iPhone 11 Pro Max 256GB Like New giá chỉ từ 7,79 triệu đồng…

Khách lo ngại thuế mới của Mỹ sẽ đẩy giá bán iPhone tăng cao.

Ở phân khúc phổ thông, các dòng điện thoại Like New như iPhone 8 Plus cũ, iPhone Xs Max cũ, iPhone 11 cũ, iPhone 14 cũ cũng được khách hàng quan tâm nhiều nhờ giá bán dễ tiếp cận nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng ổn định. Giá bán của iPhone 8 Plus cũ từ 2,89 triệu đồng, iPhone Xs Max cũ chỉ từ 6,29 triệu đồng, iPhone 11 từ 4,59 triệu đồng, iPhone 14 cũ chỉ từ 8,09 triệu đồng…

Năm nay, Việt Nam có khả năng nằm trong nhóm thị trường bán iPhone 17 đợt đầu, cùng Mỹ và Singapore, từ ngày 19/9. Sản phẩm dự kiến ra mắt vào 9/9 và mở đặt trước từ 12/9. Trong hai năm gần đây, Việt Nam đều mở bán iPhone chỉ sau một tuần so với các thị trường sớm nhất, khiến người dùng dần bỏ thói quen mua hàng xách tay. Doanh thu ngày đầu bán máy luôn vượt nghìn tỷ đồng nhờ phân phối chính hãng sớm.

Một số thông tin rò rỉ cho thấy iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ thay đổi thiết kế, trở lại sử dụng vỏ nhôm. Cụm camera sau chuyển từ hình vuông sang hình chữ nhật chạy ngang thân máy, gợi nhớ đến Pixel 9 Pro. Bên trong, Apple dự kiến trang bị chip A19 Pro, RAM 12GB, camera tele 48 MP, camera trước nâng lên 24 MP. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp iPhone đời mới tạo khác biệt rõ rệt so với thế hệ trước.



