Ngày ra mắt iPhone 17 vô tình được xác nhận

Theo tài khoản Twitter AppleLeaker, trong phần tìm kiếm của ứng dụng Apple TV+ bất ngờ xuất hiện thông báo "Apple Event 09/09/2025". Nội dung này chỉ tồn tại vài phút rồi nhanh chóng bị gỡ bỏ, nhưng vẫn đủ để cộng đồng công nghệ xôn xao.

Điều đáng nói, ngày 9/9 cũng trùng khớp với loạt tin đồn trước đó về sự kiện ra mắt iPhone 17. Đáng chú ý, Apple từng nhiều lần lựa chọn mốc 9/9 để trình làng sản phẩm, như năm 2024 với iPhone 16 hay năm 2015 với iPhone 6s. Hiện Apple chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào liên quan đến vụ việc.

Thông tin sự kiện ngày 9/9 xuất hiện trên ứng dụng AppleTV. (Ảnh: AppleLeaker)

Trước đó, một số nhà mạng tại Đức cũng tiết lộ với trang iPhone Ticker rằng họ đã được thông báo về sự kiện diễn ra vào thứ Ba, ngày 9/9. Trong khi đó, AppleInsider cho biết hãng sẽ tránh tổ chức vào 11/9, do đây là ngày nước Mỹ tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 2001. Theo lịch trình quen thuộc, nhiều khả năng Apple sẽ công bố iPhone 17 vào 9/9, mở đặt trước từ 10/9 và chính thức bán ra vào 19/9.

Mốc 19/9 được xem là thời điểm iPhone 17 lên kệ toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Những năm gần đây, thị trường Việt Nam liên tục được ưu tiên mở bán sớm, chỉ sau nhóm quốc gia đầu tiên khoảng một tuần. iPhone 15 và iPhone 16 trước đó đều chứng kiến doanh số bùng nổ, với nhiều hệ thống bán lẻ ghi nhận doanh thu vượt nghìn tỷ đồng ngay ngày đầu mở bán, đồng thời khiến thói quen mua hàng xách tay gần như biến mất.

Dòng iPhone năm nay sẽ gồm bốn phiên bản: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và mẫu mới iPhone 17 Air. Đây là lần đầu tiên Apple sử dụng tên gọi "Air" thay cho dòng Plus, với mục tiêu nhấn mạnh vào thiết kế mỏng nhẹ và tạo sự khác biệt trên thị trường. iPhone 17 Air được cho là sẽ cạnh tranh trực diện với Galaxy S25 Edge, mẫu máy màn hình lớn của Samsung có giá khởi điểm từ 899 đến 950 USD.

Nếu thông tin bị rò rỉ từ Apple TV+ là chính xác, iPhone 17 sẽ tiếp tục giữ truyền thống ra mắt vào tháng 9 và chắc chắn sẽ là tâm điểm của làng công nghệ toàn cầu trong những tuần tới.

Hiện tại, tất cả vẫn đang dừng ở mức rò rỉ. Apple chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào về giá hay thời điểm ra mắt của iPhone 17.