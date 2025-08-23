Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lộ bảng màu full của iPhone 17

23-08-2025 - 17:48 PM

Bảng màu iPhone 17 hé lộ một chiến lược phân cấp táo bạo chưa từng có của Apple. Liệu màu sắc có trở thành yếu tố quyết định để bạn "lên đời" iPhone năm nay?

Càng gần đến sự kiện ra mắt mùa thu, những thông tin rò rỉ về thế hệ iPhone 17 càng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Mới đây, toàn bộ bảng màu của cả bốn phiên bản đã được hé lộ, cho thấy một chiến lược phân cấp sản phẩm rõ rệt và táo bạo nhất của Apple trong nhiều năm qua.

Theo các nguồn tin uy tín, Apple không chỉ thay thế phiên bản "Plus" bằng một mẫu "Air" hoàn toàn mới mà còn sử dụng màu sắc như một công cụ để định vị rõ ràng từng dòng máy.

Lộ bảng màu full của iPhone 17- Ảnh 1.

Bảng màu full của dòng iPhone 17

iPhone 17 và 17 Air: Phân cấp rõ rệt bằng màu sắc

Thế hệ iPhone mới sẽ chứng kiến sự thay đổi lớn trong cách Apple lựa chọn màu sắc cho các phiên bản tiêu chuẩn.

  • iPhone 17: Được định vị là dòng máy trẻ trung, năng động với các tùy chọn màu sắc tươi mới, bao gồm: Đen, Xám, Bạc, Xanh nhạt, Xanh lá nhạt và Tím nhạt. So với thế hệ iPhone 16, các màu như Hồng và Xanh ngọc sẽ bị loại bỏ, thay vào đó là sự trở lại của màu Tím và Xanh lá rất được mong đợi.

  • iPhone 17 Air: Thay vì chỉ là một phiên bản màn hình lớn, iPhone 17 Air được "Pro hóa" với bảng màu cao cấp hơn hẳn, gồm: Đen, Bạc, Xanh xám và Vàng nhạt. Việc lần đầu tiên đưa màu Vàng sang một thiết bị không thuộc dòng Pro cho thấy Apple đang muốn củng cố hình ảnh iPhone 17 Air là một lựa chọn sang trọng, tinh giản.

Lộ bảng màu full của iPhone 17- Ảnh 2.

2 màu sắc mới trên iPhone 17 thường

iPhone 17 Pro và Pro Max: Bất ngờ với tùy chọn màu Cam

Đối với dòng máy cao cấp nhất, Apple tiếp tục mang đến một bảng màu tinh tế và sang trọng, nhưng không kém phần đột phá.

  • iPhone 17 Pro và 17 Pro Max: Các màu sắc dự kiến bao gồm Đen, Xám, Bạc, Xanh đậm và một màu hoàn toàn mới gây bất ngờ là Cam. Một số nguồn tin cho biết, các linh kiện vòng ống kính màu cam đã được sản xuất, hé lộ khả năng mặt lưng của máy sẽ có màu Cam hoặc Vàng sẫm tương ứng, tạo nên một vẻ ngoài cực kỳ nổi bật và khác biệt.

Lộ bảng màu full của iPhone 17- Ảnh 3.

Màu mới dự kiến có trên iPhone 17 Pro và Pro Max

Việc phân chia bảng màu một cách rõ ràng cho thấy Apple đang muốn tạo ra một bản sắc riêng cho từng phân khúc. Người dùng sẽ dễ dàng nhận diện và lựa chọn sản phẩm phù hợp với cá tính và sở thích của mình hơn.

Kết hợp với những thay đổi về tên gọi và thiết kế, thế hệ iPhone 17 đang được kỳ vọng sẽ là dòng sản phẩm có sự phân hóa mạnh mẽ và thú vị nhất, hứa hẹn tạo nên một cơn sốt mua sắm lớn vào sự kiện mùa thu năm nay.

Theo KV

iPhone, iPhone 17

