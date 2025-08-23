5 chiếc Nokia huyền thoại gắn liền với ký ức người dùng Việt

Trong suốt nhiều năm, Nokia đã trở thành một phần ký ức khó phai đối với người dùng Việt Nam. Từ thời điện thoại di động bắt đầu xuất hiện cho đến khi smartphone bùng nổ, Nokia luôn có những model để lại dấu ấn mạnh mẽ. Ngay cả khi gặp khó khăn trên thị trường, những chiếc điện thoại cơ bản của hãng vẫn bán tốt, cho thấy Việt Nam luôn là thị trường quan trọng của thương hiệu đến từ Phần Lan.

Nokia 1110i: Chiếc điện thoại của ký ức sinh viên

Nokia 1110i

Nhắc đến Nokia trong lòng người Việt, 1110i là cái tên không thể bỏ qua. Ra đời năm 2006, model này thuộc phân khúc giá rẻ nhưng lại gắn liền với ký ức của thế hệ 8x, đầu 9x trong những năm tháng học sinh, sinh viên. Máy có pin đàm thoại 5 giờ, chế độ chặn cuộc gọi và cực kỳ bền bỉ. Dù đã hơn 10 năm, vẫn còn không ít người sử dụng chiếc máy này. Sau đó, những “đàn em” như Nokia 1202, 1208 tiếp nối thành công, nhưng 1110i vẫn là biểu tượng khó thay thế.

Nokia 1280: “Cục gạch” bền bỉ vượt thời gian

Nokia 1280

Ra mắt sau 1110i, Nokia 1280 tiếp tục củng cố danh hiệu “huyền thoại giá rẻ”. Điểm mạnh nhất của model này chính là pin trâu, có thể sử dụng hơn một tuần chỉ với một lần sạc. Máy xuất hiện đúng thời điểm smartphone bắt đầu phổ biến, nhưng vẫn giữ vững được chỗ đứng nhờ sự bền bỉ, dễ sử dụng và giá cả phải chăng.

Nokia XpressMusic 5300: Biểu tượng của giới trẻ yêu nhạc

Nokia XpressMusic 5300

Năm 2006, khi Sony Ericsson gây bùng nổ với dòng Walkman, Nokia nhanh chóng nhập cuộc bằng XpressMusic. Trong đó, XpressMusic 5300 nổi bật nhờ thiết kế trẻ trung, phối màu đỏ - trắng hoặc xám - trắng, và đặc biệt là khả năng nghe nhạc chỉ với một nút bấm. 5300 nhanh chóng trở thành “vũ khí” chinh phục giới trẻ Việt, được yêu thích nồng nhiệt trong giai đoạn 2006 - 2007.

Nokia 7280: “Thỏi son” công nghệ dành cho phái đẹp

Nokia 7280

Nếu phải chọn ra chiếc Nokia có thiết kế độc đáo nhất, 7280 chắc chắn nằm trong danh sách. Ra đời năm 2004, chiếc máy được ví như “thỏi son công nghệ” với ba màu đen, đỏ, trắng đầy quyến rũ. Đặc biệt, màn hình nhỏ nhắn còn có thể biến thành gương soi. Đây là chiếc điện thoại đi ngược chuẩn mực thiết kế lúc bấy giờ và trở thành món phụ kiện thời trang được nhiều chị em yêu thích.

Nokia N-Gage: “Máy chơi game” huyền thoại

Nokia N-Gage

Ra mắt năm 2002, Nokia N-Gage mang dáng dấp của một chiếc máy chơi game cầm tay hơn là điện thoại. Với thiết kế bo tròn và phím điều khiển đặc trưng, N-Gage mở ra trải nghiệm hoàn toàn mới khi cho phép người dùng chơi game chất lượng cao và thậm chí có thể đấu với nhau qua Bluetooth, điều hiếm thấy ở thời điểm đó. Dù dòng sản phẩm không được phát triển lâu dài, N-Gage vẫn mãi là biểu tượng trong lòng game thủ Việt.

Có thể nói, Nokia không chỉ là một thương hiệu di động, mà còn là một phần ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Từ những chiếc “cục gạch” bền bỉ đến những model phá cách, Nokia đã để lại dấu ấn sâu đậm mà khó có hãng nào thay thế được.