Một mẫu điện thoại mới tinh giá chưa tới 2 triệu, hơn 3.000 người đã mua trên sàn TMĐT: Có gì đặc biệt?

23-08-2025 - 09:25 AM | Thị trường

Dù không phải là một chiếc máy flagship, nhưng sản phẩm này vẫn được trang bị những tính năng đáng chú ý.

Trong bối cảnh thị trường smartphone giá rẻ ngày càng cạnh tranh, Tecno Spark Go 1 có thể nói đã phá vỡ nhiều "quy tắc" thường thấy ở các đối thủ. Dù không phải là một chiếc máy quá xuất sắc, nhưng sản phẩm này vẫn được trang bị những tính năng đáng chú ý mà ít model cùng tầm giá có được.

Dòng Tecno Spark Go thường nhắm đến đối tượng người dùng phổ thông, những ai cần một chiếc điện thoại phụ với mức giá cực kỳ dễ tiếp cận, dao động trong khoảng dưới 2 triệu đồng. Bằng chứng là sản phẩm này đã trở thành một trong những cái tên bán chạy nhất trong phân khúc của mình trên các nền tảng thương mại điện tử, đặc biệt là Shopee. Ước tính, sản phẩm này đã có hơn 3.000 lượt mua.

Điện thoại Tecno Spark Go 1 được trang bị màn hình IPS LCD 6.67inch với độ phân giải HD+ (700 x 1600 pixel), đảm bảo mang đến trải nghiệm hiển thị sắc nét. Kèm theo đó là chipset Unisoc T615 tám nhân với tốc độ xung nhịp tối đa 1.8GHz, giúp xử lý mượt mà các tác vụ hàng ngày.

Ngoài ra, Tecno Spark Go 1 còn sở hữu viên pin dung lượng 5000mAh, đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài. Đi kèm với mức dung lượng pin ấn tượng này là công nghệ sạc nhanh 15W và cổng sạc USB Type-C, giúp quá trình sạc pin trên Tecno Spark Go 1 diễn ra nhanh chóng, tiện lợi.

Một mẫu điện thoại mới tinh giá chưa tới 2 triệu, hơn 3.000 người đã mua trên sàn TMĐT: Có gì đặc biệt?- Ảnh 1.

Tecno Spark Go 1 được trang bị vi xử lý Unisoc T615 với tám nhân, trong đó có hai nhân Cortex-A75 hoạt động ở xung nhịp 1.8GHz và sáu nhân Cortex-A55 tốc độ 1.6GHz. Với cấu hình này, Tecno Spark Go 1 có thể dễ dàng xử lý các tác vụ từ lướt web, xem phim đến chơi game nhẹ nhàng.

Kèm theo đó là RAM 4GB kèm 4GB mở rộng, giúp thế hệ Tecno smartphone này có thể chạy mượt các ứng dụng đa nhiệm mà không gặp tình trạng giật lag. Đồng thời, bộ nhớ trong của máy cũng đạt tới 64GB, cung cấp không gian lưu trữ rộng rãi cho ảnh, video và các tệp cá nhân.

Nhìn chung, Tecno Spark Go 1 sở hữu những đặc điểm nổi trội đáng để sở hữu và trải nghiệm:

- Kết nối mạng 4.5G tiện lợi: Cho kết nối nhanh hơn 4G, duy nhất trong tầm giá

- Điều khiển từ xa bằng hồng ngoại: Điều khiển thiết bị từ xa tiện lợi

- Màn hình tần số quét 120Hz: Mang lại trải nghiệm hình ảnh mượt mà.

Với mức giá dễ chịu và những điểm nhấn về màn hình, âm thanh, Tecno Spark Go là một chiếc máy đáng cân nhắc cho những bạn trẻ cần một thiết bị ổn định, pin "trâu" và có những trải nghiệm giải trí tốt mà không cần đầu tư quá nhiều.

Đây là loại iPhone vẫn "có giá" tại Việt Nam, chỉ chờ thêm iPhone 17 series ra mắt

Theo Minh Anh

Doanh nghiệp tiếp thị

