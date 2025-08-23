Đây là loại iPhone vẫn "có giá" tại Việt Nam, chỉ chờ thêm iPhone 17 series ra mắt

Vì sao người dùng vẫn chuộng iPhone cũ

Trong bối cảnh kinh tế hiện tại, thị trường iPhone cũ đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết, đặc biệt là tại Việt Nam. Thay vì chi một khoản tiền lớn để sở hữu iPhone mới, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các mẫu máy đã qua sử dụng. Nhu cầu này không chỉ xuất phát từ áp lực thắt chặt chi tiêu mà còn đến từ những giá trị cốt lõi mà iPhone đã qua sử dụng mang lại.

Theo phân tích của Rosenblatt Securities, khả năng Mỹ áp dụng các mức thuế mới lên hàng hóa nhập khẩu có thể khiến Apple phải tăng giá iPhone mới lên tới 43% để bù đắp chi phí. Điều này không chỉ gây lo ngại cho doanh số iPhone mới mà còn tạo ra một cú hích lớn cho thị trường máy cũ.

Báo cáo từ CCS Insight cho thấy Apple đang chiếm lĩnh tới 60% thị phần smartphone đã qua sử dụng trên toàn cầu. Sức hút của iPhone "Like New" (gần như mới) nằm ở mức giá phải chăng, trong khi vẫn đảm bảo trải nghiệm ổn định nhờ được Apple duy trì cập nhật phần mềm và đi kèm chế độ bảo hành từ các nhà bán lẻ uy tín.

Tại thị trường Việt Nam, xu hướng này càng trở nên rõ rệt. Số liệu từ Counterpoint Research cho thấy thị trường smartphone trong nước đã sụt giảm 15% trong 5 tháng đầu năm 2025. Trong bối cảnh người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, iPhone cũ trở thành giải pháp lý tưởng, vừa tiết kiệm chi phí, vừa đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập và công việc.

iPhone cũ, iPhone giảm giá mạnh tại Việt Nam.

Loạt iPhone cũ “hot” đồng loạt giảm giá

Nắm bắt xu hướng này, các hệ thống bán lẻ đã mạnh tay tung ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn để thu hút khách hàng. Ghi nhận cho thấy lượng khách mua các dòng iPhone "Like New" đã tăng 10% trong hai tuần đầu tháng 8 so với tháng trước.

Tại Di Động Việt, trong phân khúc iPhone flagship đã qua sử dụng ghi nhận đợt điều chỉnh giá bán lớn, khi có sản phẩm giá chỉ từ 7,79 triệu đồng. Đơn cử, iPhone 15 Pro Max 256GB cũ giá chỉ từ 21,09 triệu đồng; iPhone 12 Pro Max cũ giá từ 10,39 triệu đồng, iPhone 11 Pro Max 256GB Like New giá chỉ từ 7,79 triệu đồng…

Ngay cả những mẫu máy đời sâu hơn như iPhone 11 Pro cũ cũng chỉ còn 5,39 triệu đồng.

Ở phân khúc phổ thông, các mẫu máy cũ như iPhone 8 Plus, iPhone Xs Max, iPhone 11 và iPhone 14 cũng có mức giá dễ tiếp cận, chỉ từ 2,89 triệu đồng cho iPhone 8 Plus cũ và 8,09 triệu đồng cho iPhone 14 cũ, nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng ổn định.

Bên cạnh đó, các chương trình "thu cũ đổi mới" cũng được đẩy mạnh, giúp người dùng dễ dàng nâng cấp lên đời máy cao hơn với chi phí tối ưu. Nhiều nơi còn áp dụng chính sách bảo hành, dùng thử và trả góp linh hoạt, mang lại sự an tâm cho người dùng khi mua máy cũ.

Vào ngày 23 - 24/8, khách hàng còn có thể tham gia hội hot sale cuối tuần tại Di Động Việt, với cơ hội mua các sản phẩm công nghệ, phụ kiện Apple với giá ưu đãi. Đơn cử, Apple iPad Air 6 cũ giá từ 14,59 triệu đồng, Airpods 4 giá từ 2,89 triệu đồng, Apple magic keyboard 13’’ giá từ 7,59 triệu đồng, Apple pencil pro giá từ 2,79 triệu đồng…

iPhone từ lâu đã nổi tiếng về độ bền, hiệu năng ổn định và đặc biệt là khả năng được Apple hỗ trợ cập nhật phần mềm trong nhiều năm.

Mua iPhone cũ trở nên an tâm hơn

Một trong những băn khoăn lớn nhất của người mua iPhone cũ là chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, các hệ thống bán lẻ uy tín hiện nay đã giải quyết vấn đề này bằng việc cung cấp các chính sách hậu mãi minh bạch. Toàn bộ máy đều được kiểm tra kỹ lưỡng, cam kết zin nguyên bản và đi kèm với chế độ bảo hành rõ ràng, thậm chí là chính sách đổi trả linh hoạt. Các chương trình "thu cũ đổi mới" cũng giúp người dùng dễ dàng nâng cấp lên đời máy cao hơn với chi phí tối ưu nhất.

Nhờ những chính sách này, người dùng không chỉ tìm được chiếc iPhone cũ giá rẻ phù hợp với nhu cầu mà còn có thể yên tâm về chất lượng. Thị trường iPhone cũ đang dần trở thành một lựa chọn thông minh và bền vững, thay vì chỉ là giải pháp tạm thời.

Nhiều chuỗi bán lẻ đã và đang đầu tư mạnh vào phân khúc iPhone cũ.

Cú hích từ iPhone 17, iPhone 17 Pro sắp ra mắt

Như thông lệ, sự kiện ra mắt iPhone 17 dự kiến vào tháng 9 năm 2025 sẽ tác động lớn đến thị trường, trong đó thường có sự giảm giá mạnh của các dòng iPhone tiền nhiệm.

Chiến lược của Apple : Apple thường giảm giá các mẫu iPhone cũ ngay sau khi ra mắt sản phẩm mới để tạo ra sự chênh lệch giá, khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn. Ví dụ, sau khi iPhone 17 ra mắt, Apple có thể sẽ dừng sản xuất một số mẫu cũ để tập trung vào dòng máy mới, đồng thời giảm giá các mẫu máy vẫn còn được bán trên thị trường.

Thanh lý hàng tồn kho : Các nhà bán lẻ sẽ giảm giá sâu các dòng iPhone cũ để nhanh chóng dọn kho, chuẩn bị nhập về các lô iPhone 17 mới. Đây là cơ hội tốt nhất để người dùng săn được các mẫu máy Like New hoặc thậm chí là máy mới nguyên hộp với giá cực kỳ ưu đãi.

Nguồn cung dồi dào : Khi iPhone 17 ra mắt, một lượng lớn người dùng sẽ nâng cấp máy, bán lại các mẫu iPhone 15 cũ, iPhone 16 cũ, v.v... Điều này làm nguồn cung trên thị trường iPhone cũ tăng mạnh, tạo áp lực giảm giá để cạnh tranh.

Các dòng iPhone sẽ giảm giá mạnh nhất?

Dựa trên quy luật của những năm trước, các mẫu máy mới ra mắt gần đây sẽ chịu ảnh hưởng mạnh nhất:

iPhone 16 và iPhone 16 Pro Max: Đây là những dòng máy bị ảnh hưởng trực tiếp. iPhone 15 và iPhone 15 Pro Max: Các mẫu máy này cũng sẽ giảm giá sâu để xả hàng, mức giảm có thể lên tới 1 triệu đồng hoặc hơn, tùy theo chính sách của các cửa hàng.

Ngay cả những mẫu máy như iPhone 14 Pro Max cũ, iPhone 13 Pro Max cũ cũng sẽ giảm nhẹ từ vài trăm nghìn đến 1 triệu đồng, đưa mức giá trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.