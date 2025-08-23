Sau sáp nhập, tỉnh nào thành 'ông trùm' sản xuất ô tô của Việt Nam?
Hưng Yên hiện dẫn đầu về số lượng các nhà máy sản xuất ô tô tại Việt Nam với sự góp mặt của 3 ông lớn.
- 22-08-2025Mỹ chi hơn 10 tỷ USD mua một 'mỏ vàng' của Việt Nam từ đầu năm: Nước ta vừa vươn lên đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu, 132 quốc gia đã chốt đơn hàng
- 21-08-2025Mỹ - Nga đang đua nhau đưa một loại ‘báu vật nông sản’ vào Việt Nam: Thuế nhập khẩu 0%, nước ta đứng top ‘cá mập’ tiêu thụ của thế giới
- 20-08-2025Trước nguy cơ mất đi khách hàng Ấn Độ, Nga ‘cầu cứu’ thành công một cá mập nhập khẩu dầu của thế giới - Ít nhất 15 lô hàng sắp được giao
Nằm ở trung tâm của khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có lợi thế kết nối với nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước ASEAN khác. Vị trí này giúp giảm chi phí vận chuyển và tối ưu hóa chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp ô tô nên Việt Nam đang được mệnh danh là “thỏi nam châm’ đối với các “ông lớn” trong ngành ô tô.
Chỉ trong gần 2 năm qua, Việt Nam đang ghi nhận bùng nổ các hãng sản xuất lên kế hoạch mở nhà máy. Có thể kể đến một số cái tên mới như nhà máy của thương hiệu OMODA & JAECOO do Liên doanh giữa Tập đoàn Geleximco và Tập đoàn Chery quốc tế cũng sẽ được xây dựng tại Khu công nghiệp Hưng Phú, tỉnh Thái Bình (cũ), nay là tỉnh Hưng Yên với công suất 200.000 xe mỗi năm với tổng vốn đầu tư lên đến gần 2.000 tỷ đồng.
Liên doanh sản xuất lắp ráp xe ô tô giữa Tasco và Geely có công suất thiết kế đạt 75.000 xe/năm cho giai đoạn 1, bước đầu lắp ráp các dòng xe thuộc thương hiệu Lynk & Co và Geely Auto.
Một cái tên đáng chú ý nữa là nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng, tọa lạc tại Khu công nghiệp Việt Hưng (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) với công suất thiết kế đạt 120.000 xe/năm. Đây là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á chuyên lắp ráp, sản xuất ô tô mang thương hiệu Škoda Auto - thương hiệu ô tô lớn nhất của Cộng hòa Séc - đồng thời cũng là dự án nhà máy ô tô đầu tiên tại Quảng Ninh.
Sáng 14/1/2025, Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế và Tập đoàn Changan Automobile (Trung Quốc) đã công bố kế hoạch xây dựng Nhà máy sản xuất xe con 5-7 chỗ ngồi mang tên Kim Long Trường An Việt Nam. Nhà máy này dự kiến khởi công trong năm nay, tại Khu Công nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô Kim Long Motor Huế. Tổng diện tích nhà máy 30 ha, công suất 50.000 xe một năm với toàn bộ dây chuyền sản xuất áp dụng công nghệ từ Changan.
Vào ngày 29/6/2025, Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast tại Khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã chính thức khánh thành. Dự án được khởi động vào ngày 8/12/2024 do Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, tổng vốn 7.300 tỷ đồng, quy mô xây dựng trên diện tích hơn 36 ha. Chỉ sau gần 7 tháng khởi động dự án, nhà máy đã hoàn thành, chuẩn bị đi vào hoạt động. Công suất thiết kế của dự án là 400.000 xe/năm.
Sau sáp nhập, bản đồ nhà máy ô tô có sự thay đổi rõ rệt. Nếu như trước đây, Vĩnh Phúc và Thái Bình là 2 địa phương dẫn đầu về nhà máy sản xuất ô tô thì sau phương án sáp nhập, Hưng Yên sau khi sáp nhập với Thái Bình và lấy tên là Hưng Yên, sẽ có 3 nhà máy sản xuất ô tô lớn của TMT Motor, Tasco và Geely và Omoda và Jaecoo với tổng công suất sau khi hoàn thiện sẽ lên tới hơn 300.000 xe/năm.
An ninh tiền tệ
Sự kiện: V-NumberXem tất cả >>
- Việt Nam vươn lên đứng đầu Đông Nam Á về chuỗi cung ứng của Apple, ‘cứ điểm’ sản xuất thuộc về địa phương nào?
- Việt Nam sở hữu một loại ‘vàng đen’ xuất khẩu bằng cả thế giới cộng lại: Diện tích trồng đứng top đầu thế giới, tỉnh nào đang nắm giữ nhiều nhất?
- Loại cây tỷ đô giúp Việt Nam trở thành ‘ông trùm’ xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới: Năng suất dẫn đầu toàn cầu, tỉnh nào trồng nhiều nhất?
- Bản đồ tỷ đô: Loại sản vật trời ban cho riêng Đông Nam Á giúp Việt Nam thu 3,3 tỷ USD, tỉnh nào đang là ‘thủ phủ’?
- Thêm một tỉnh miền Trung sắp xuất hiện trên bản đồ sản xuất ô tô, Việt Nam đang có những nhà máy ô tô nào?