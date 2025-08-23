Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
VNumber
VNumber
xem chi tiết

Sau sáp nhập, tỉnh nào thành 'ông trùm' sản xuất ô tô của Việt Nam?

23-08-2025 - 08:30 AM | Thị trường

Hưng Yên hiện dẫn đầu về số lượng các nhà máy sản xuất ô tô tại Việt Nam với sự góp mặt của 3 ông lớn.

Sau sáp nhập, tỉnh nào thành 'ông trùm' sản xuất ô tô của Việt Nam?- Ảnh 1.

Nằm ở trung tâm của khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có lợi thế kết nối với nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước ASEAN khác. Vị trí này giúp giảm chi phí vận chuyển và tối ưu hóa chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp ô tô nên Việt Nam đang được mệnh danh là “thỏi nam châm’ đối với các “ông lớn” trong ngành ô tô.

Chỉ trong gần 2 năm qua, Việt Nam đang ghi nhận bùng nổ các hãng sản xuất lên kế hoạch mở nhà máy. Có thể kể đến một số cái tên mới như nhà máy của thương hiệu OMODA & JAECOO do Liên doanh giữa Tập đoàn Geleximco và Tập đoàn Chery quốc tế cũng sẽ được xây dựng tại Khu công nghiệp Hưng Phú, tỉnh Thái Bình (cũ), nay là tỉnh Hưng Yên với công suất 200.000 xe mỗi năm với tổng vốn đầu tư lên đến gần 2.000 tỷ đồng.

Liên doanh sản xuất lắp ráp xe ô tô giữa Tasco và Geely có công suất thiết kế đạt 75.000 xe/năm cho giai đoạn 1, bước đầu lắp ráp các dòng xe thuộc thương hiệu Lynk & Co và Geely Auto. 

Một cái tên đáng chú ý nữa là nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng, tọa lạc tại Khu công nghiệp Việt Hưng (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) với công suất thiết kế đạt 120.000 xe/năm. Đây là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á chuyên lắp ráp, sản xuất ô tô mang thương hiệu Škoda Auto - thương hiệu ô tô lớn nhất của Cộng hòa Séc - đồng thời cũng là dự án nhà máy ô tô đầu tiên tại Quảng Ninh.

Sáng 14/1/2025, Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế và Tập đoàn Changan Automobile (Trung Quốc) đã công bố kế hoạch xây dựng Nhà máy sản xuất xe con 5-7 chỗ ngồi mang tên Kim Long Trường An Việt Nam. Nhà máy này dự kiến khởi công trong năm nay, tại Khu Công nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô Kim Long Motor Huế. Tổng diện tích nhà máy 30 ha, công suất 50.000 xe một năm với toàn bộ dây chuyền sản xuất áp dụng công nghệ từ Changan.

Vào ngày 29/6/2025, Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast tại Khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã chính thức khánh thành. Dự án được khởi động vào ngày 8/12/2024 do Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, tổng vốn 7.300 tỷ đồng, quy mô xây dựng trên diện tích hơn 36 ha. Chỉ sau gần 7 tháng khởi động dự án, nhà máy đã hoàn thành, chuẩn bị đi vào hoạt động. Công suất thiết kế của dự án là 400.000 xe/năm.

Sau sáp nhập, tỉnh nào thành 'ông trùm' sản xuất ô tô của Việt Nam?- Ảnh 2.

Sau sáp nhập, bản đồ nhà máy ô tô có sự thay đổi rõ rệt. Nếu như trước đây, Vĩnh Phúc và Thái Bình là 2 địa phương dẫn đầu về nhà máy sản xuất ô tô thì sau phương án sáp nhập, Hưng Yên sau khi sáp nhập với Thái Bình và lấy tên là Hưng Yên, sẽ có 3 nhà máy sản xuất ô tô lớn của TMT Motor, Tasco và Geely và Omoda và Jaecoo với tổng công suất sau khi hoàn thiện sẽ lên tới hơn 300.000 xe/năm.

Mỹ chi hơn 10 tỷ USD mua một 'mỏ vàng' của Việt Nam từ đầu năm: Nước ta vừa vươn lên đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu, 132 quốc gia đã chốt đơn hàng

Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

Sự kiện: V-Number

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tại địa phương này, lần đầu tiên doanh số xe máy điện VinFast đã vượt xe xăng Honda

Tại địa phương này, lần đầu tiên doanh số xe máy điện VinFast đã vượt xe xăng Honda Nổi bật

'Mỏ vàng' dưới nước giúp đưa Việt Nam thành ông trùm số 1 thế giới: Mỹ, Trung Quốc chốt đơn khủng, chỉ Việt Nam tạo nên ngành công nghiệp tỷ đô

'Mỏ vàng' dưới nước giúp đưa Việt Nam thành ông trùm số 1 thế giới: Mỹ, Trung Quốc chốt đơn khủng, chỉ Việt Nam tạo nên ngành công nghiệp tỷ đô Nổi bật

Một mẫu điện thoại mới tinh giá chưa tới 2 triệu, hơn 3.000 người đã mua trên sàn TMĐT: Có gì đặc biệt?

Một mẫu điện thoại mới tinh giá chưa tới 2 triệu, hơn 3.000 người đã mua trên sàn TMĐT: Có gì đặc biệt?

09:25 , 23/08/2025
Ngày ra mắt iPhone 17 vô tình được xác nhận

Ngày ra mắt iPhone 17 vô tình được xác nhận

07:55 , 23/08/2025
Đây là loại iPhone vẫn "có giá" tại Việt Nam, chỉ chờ thêm iPhone 17 series ra mắt

Đây là loại iPhone vẫn "có giá" tại Việt Nam, chỉ chờ thêm iPhone 17 series ra mắt

07:43 , 23/08/2025
Nghe TikToker Việt review đi Xanh SM tại Indonesia: Rẻ hơn các dịch vụ xe khác

Nghe TikToker Việt review đi Xanh SM tại Indonesia: Rẻ hơn các dịch vụ xe khác

20:10 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên