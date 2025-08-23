Sau sáp nhập, tỉnh nào thành 'ông trùm' sản xuất ô tô của Việt Nam?

Nằm ở trung tâm của khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có lợi thế kết nối với nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước ASEAN khác. Vị trí này giúp giảm chi phí vận chuyển và tối ưu hóa chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp ô tô nên Việt Nam đang được mệnh danh là “thỏi nam châm’ đối với các “ông lớn” trong ngành ô tô.

Chỉ trong gần 2 năm qua, Việt Nam đang ghi nhận bùng nổ các hãng sản xuất lên kế hoạch mở nhà máy. Có thể kể đến một số cái tên mới như nhà máy của thương hiệu OMODA & JAECOO do Liên doanh giữa Tập đoàn Geleximco và Tập đoàn Chery quốc tế cũng sẽ được xây dựng tại Khu công nghiệp Hưng Phú, tỉnh Thái Bình (cũ), nay là tỉnh Hưng Yên với công suất 200.000 xe mỗi năm với tổng vốn đầu tư lên đến gần 2.000 tỷ đồng.

Liên doanh sản xuất lắp ráp xe ô tô giữa Tasco và Geely có công suất thiết kế đạt 75.000 xe/năm cho giai đoạn 1, bước đầu lắp ráp các dòng xe thuộc thương hiệu Lynk & Co và Geely Auto.

Một cái tên đáng chú ý nữa là nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng, tọa lạc tại Khu công nghiệp Việt Hưng (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) với công suất thiết kế đạt 120.000 xe/năm. Đây là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á chuyên lắp ráp, sản xuất ô tô mang thương hiệu Škoda Auto - thương hiệu ô tô lớn nhất của Cộng hòa Séc - đồng thời cũng là dự án nhà máy ô tô đầu tiên tại Quảng Ninh.

Sáng 14/1/2025, Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế và Tập đoàn Changan Automobile (Trung Quốc) đã công bố kế hoạch xây dựng Nhà máy sản xuất xe con 5-7 chỗ ngồi mang tên Kim Long Trường An Việt Nam. Nhà máy này dự kiến khởi công trong năm nay, tại Khu Công nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô Kim Long Motor Huế. Tổng diện tích nhà máy 30 ha, công suất 50.000 xe một năm với toàn bộ dây chuyền sản xuất áp dụng công nghệ từ Changan.