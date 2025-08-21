Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, nhập khẩu lúa mì về Việt Nam trong tháng 7 đạt hơn 218 nghìn tấn với trị giá hơn 60 triệu USD, giảm 32,2% về lượng và giảm 31,4% về trị giá so với tháng 6. Lũy kế trong 7 tháng đầu năm, nước ta đã chi hơn 877 triệu USD để nhập khẩu lúa mì với hơn 3,2 triệu tấn, giảm 4,1% về lượng và giảm 7,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Xét về thị trường, Brazil đang là nhà cung cấp lúa mì lớn nhất cho Việt Nam với hơn 989 nghìn tấn, trị giá hơn 254 triệu USD, tuy nhiên giảm 16% về lượng và giảm 13% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá bình quân đạt 257 USD/tấn, tăng 3%.

Đứng thứ 2 là Úc với hơn 823 nghìn tấn, trị giá hơn 223 triệu USD, tăng 12% về lượng nhưng giảm 2% về trị giá so với 7T/2024. Giá giảm 12%, tương đương 271 USD/tấn.

Mỹ là nhà cung cấp lúa mì lớn thứ 3 của Việt Nam với hơn 387 nghìn tấn, trị giá hơn 106 triệu USD, tăng mạnh 51% về lượng và tăng 27% về trị giá. Giá nhập khẩu bình quân đạt 275 USD/tấn, giảm mạnh 16% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh 3 thị trường chủ đạo nêu trên, Nga cũng đang tăng mạnh xuất khẩu mặt hàng này vào Việt Nam với hơn 161 nghìn tấn, trị giá hơn 40 triệu USD, tăng 66% về lượng và tăng 51% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá bình quân ghi nhận mức giảm 10%, tương đương 252 USD/tấn.

Lúa mì là một trong những nguồn lương thực thiết yếu, được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới. Tại Việt Nam, lúa mì là loại hạt chủ yếu được sử dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi hỗn hợp. Đây là mặt hàng không chỉ phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng ở trong nước mà còn để xuất khẩu ngày càng tăng. Do Việt Nam gần như không trồng được lúa mì nên nguồn cung bị phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu. Việt Nam hiện đang là một trong 10 nước nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới.

Đối với mặt hàng lúa mì, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Nghị định này điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng và có hiệu lực từ ngày 30/12/2021.

Theo đó, Chính phủ quyết định điều chỉnh giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN (tối huệ quốc) đối với một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Cụ thể, giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN của lúa mì từ 3% xuống 0% và mặt hàng ngô từ 5% xuống 2%.

Theo dự báo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), sản lượng lúa mì toàn cầu trong năm 2025 có thể đạt mức 796 triệu tấn, tăng nhẹ khoảng 1% so với năm trước. Những con số này mang đến tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam khi nguồn cung toàn cầu trở nên dồi dào, giá cả ổn định hơn, đặc biệt trong bối cảnh thuế nhập khẩu từ Mỹ đã được giảm về mức 0%.