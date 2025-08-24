Chật vật bao năm, cuối cùng nhờ mẫu điện thoại mới này mà Samsung đã "biết mùi chiến thắng" trước iPhone

Thị trường smartphone, vốn được xem là sân chơi không có nhiều biến động trong suốt thập kỷ qua, đang chứng kiến một cuộc đổi ngôi ngoạn mục. Gã khổng lồ Apple đang phải đối mặt với một thách thức lớn hơn bao giờ hết từ đối thủ truyền kiếp Samsung, khi người dùng ngày càng thờ ơ với các bản nâng cấp nhỏ giọt và bắt đầu tìm đến những cải tiến đột phá hơn.

Trong nhiều năm, người dùng đã quen với việc hài lòng sử dụng những chiếc iPhone đời cũ thay vì vội vã nâng cấp lên mẫu mới nhất, vốn chỉ mang đến những tinh chỉnh nhỏ thay vì một cuộc cách mạng thực sự. Đây chính là vấn đề nan giải đối với Apple, bởi nó không chỉ làm sụt giảm doanh số mà còn tạo cơ hội cho các đối thủ, đặc biệt là Samsung, vươn lên mạnh mẽ.

Dữ liệu từ Telemetry cho thấy một thực tế đáng báo động: mẫu iPhone phổ biến nhất hiện nay là iPhone 13, ra mắt từ năm 2021, chiếm tới 16,3% tổng số iPhone đang được sử dụng. Con số này là minh chứng rõ ràng cho thấy sức hấp dẫn của các dòng iPhone mới đang giảm dần.

Samsung bứt phá trên toàn cầu và "địa chấn" tại thị trường Mỹ

Trong khi Apple có dấu hiệu chững lại, Samsung lại đang gặt hái thành công nhờ những nước đi táo bạo. Báo cáo mới nhất từ Canalys/Omdia cho thấy, Samsung không chỉ dẫn đầu thị trường toàn cầu mà còn đang "gặm nhấm" thị phần của Apple một cách đáng kể.

Trong quý II năm 2025, lượng iPhone xuất xưởng toàn cầu giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 44,8 triệu chiếc. Ngược lại, Samsung chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng 7%, đạt 57,5 triệu chiếc. Điều này giúp Samsung củng cố ngôi vị số một với 20% thị phần toàn cầu, trong khi Apple giậm chân tại chỗ với 16%.

Thị phần smartphone toàn cầu (Quý II/2025 - Nguồn: Canalys/Omdia):

Samsung: 20% Apple: 16% Xiaomi: 15% vivo: 9% TRANSSION: 9%

Tuy nhiên, cơn địa chấn thực sự lại diễn ra ngay tại sân nhà của Apple – thị trường Mỹ. Dữ liệu từ Canalys cho thấy một sự thay đổi ngoạn mục: thị phần của Apple tại Mỹ đã sụt giảm mạnh từ 56% xuống còn 49%. Cùng lúc đó, Samsung đã có một cú nhảy vọt ngoạn mục, tăng thị phần từ 23% lên 31%.

Như vậy, Samsung đã thành công thu hẹp khoảng cách thị phần với Apple tại Mỹ từ 33% xuống chỉ còn 18% chỉ trong vòng một năm. Về số lượng, Apple xuất xưởng 13,3 triệu iPhone (giảm từ 14,9 triệu), trong khi Samsung xuất xưởng 8,3 triệu máy (tăng từ 6 triệu).

Thành công của Samsung đến từ đâu?

Các nhà phân tích tin rằng thành công của Samsung đến từ hai yếu tố chính: sự đổi mới trong sản phẩm và chiến lược kinh doanh khôn ngoan.

Thứ nhất, sự trỗi dậy của điện thoại màn hình gập đã mang lại cho người tiêu dùng một lý do thuyết phục để chuyển sang Samsung. Bộ đôi Galaxy Z Fold 7 và Z Flip 7 được đánh giá cao, thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội nhờ độ bền và giá trị sử dụng đáng kinh ngạc.

Nhà quản lý danh mục đầu tư Chris Versace tiết lộ: "Galaxy Z Fold 7 có số lượng đơn đặt hàng trước nhiều hơn 25% so với bất kỳ điện thoại gập nào trước đây của Samsung, và doanh số đang vượt xa thiết bị tiền nhiệm gần 50%."

Sự thành công này không phải ngẫu nhiên. Trước đó, Samsung từng bị tụt hậu so với các đối thủ Trung Quốc và đã phải ra mắt mẫu Galaxy Z Fold 6 SE tại thị trường này để cạnh tranh. Sau đó, phiên bản này được nâng cấp với chipset Snapdragon 8 Elite và tái phát hành toàn cầu dưới tên gọi Fold 7, chứng tỏ rằng khi Samsung tung ra một sản phẩm đủ tốt, người dùng sẽ đón nhận nồng nhiệt.

Thứ hai, chiến lược "số lượng thông minh" (smart volume) của Samsung đã phát huy hiệu quả. Hãng tập trung vào việc cung cấp một danh mục sản phẩm đa dạng ở mọi phân khúc giá, từ dòng Galaxy A giá cả phải chăng như Galaxy A36 ($399.99) đến các dòng flagship cao cấp như Galaxy S35 ($799.99) và Z Fold 7 (lên đến $2,400).

Nhà phân tích Runar Bjorhovde của Canalys nhận định: "Đó là một dải sản phẩm khổng lồ. Ý tưởng là bạn có thể nhắm đến mọi người ở mọi mức giá." Francisco Jeronimo từ IDC cũng đồng tình, cho biết các mẫu Galaxy A36 và A56 mới đã thúc đẩy doanh số mạnh mẽ nhờ việc tích hợp các tính năng AI vào thiết bị tầm trung, khơi dậy sự tò mò của người tiêu dùng.

Apple đối mặt với bài toán đổi mới và tương lai mờ mịt

Trái ngược với Samsung, Apple dường như đang mắc kẹt trong "bài toán đổi mới". Kể từ thời của CEO Tim Cook, công ty đã tạo ra ít "cú hích lớn" hơn so với kỷ nguyên của Steve Jobs. Những lần ra mắt được xem là đột phá gần đây nhất có lẽ là iPhone 6 (2014) với màn hình lớn hơn và iPhone X (2018) với màn hình tràn viền.

Sự thiếu vắng những thay đổi mang tính cách mạng này thể hiện rõ ở việc các thế hệ iPhone mới có thiết kế gần như tương tự nhau. Đáng chú ý, Apple vẫn chưa có một chiếc điện thoại màn hình gập nào để cạnh tranh với Samsung. Hơn nữa, nền tảng Apple Intelligence của hãng cũng bị đánh giá là mờ nhạt so với Google Gemini (trang bị trên điện thoại Samsung), ChatGPT hay Claude.

Ngoài ra, các nhà phân tích cũng chỉ ra rằng sự biến động của các mức thuế quan dưới thời Tổng thống Trump có thể đã ảnh hưởng phần nào đến doanh số iPhone, dù đây không phải là nguyên nhân chính.

Nhận thức được việc đang tụt hậu, CEO Tim Cook được cho là đang tìm kiếm những bước đi đột phá. Gần đây, có tin đồn Apple dự định thực hiện một thương vụ mua lại lớn trong lĩnh vực AI, với mục tiêu là Perplexity - một chatbot AI hàng đầu. Tuy nhiên, khả năng này đã giảm đi khi Perplexity bất ngờ đưa ra lời đề nghị trị giá 34,5 tỷ USD để mua lại trình duyệt Chrome của Google, một con số quá lớn so với các thương vụ trước đây của Apple.

Giờ đây, mọi hy vọng đang đổ dồn về năm 2026, với những đồn đoán về các sản phẩm đột phá như: một phiên bản Siri tích hợp AI mạnh mẽ hơn, hay một chiếc Apple Watch được thiết kế lại với nhiều tính năng sức khỏe hơn.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi lớn nhất vẫn còn bỏ ngỏ: Liệu một chiếc iPhone màn hình gập trong tương lai có đủ sức cạnh tranh và giúp Apple lấy lại vị thế đã mất hay không? Thời gian sẽ trả lời.