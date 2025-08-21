Samsung ra mắt Galaxy A17 và A07 mới tại Việt Nam: Nâng cao trải nghiệm AI, thiết kế bền bỉ, giá phổ thông

Galaxy A17 được trang bị một số tính năng AI vốn trước đây chỉ có trên các dòng cao cấp. Người dùng có thể kích hoạt trợ lý Gemini bằng cách nhấn và giữ nút bên, hoặc trải nghiệm Gemini Live cho thao tác rảnh tay bằng giọng nói. Thiết bị cũng hỗ trợ "Khoanh tròn để tìm kiếm" (Circle to Search), cho phép tra cứu nhanh thông tin hay nhận diện bài hát trong môi trường xung quanh.

Về thông số, Galaxy A17 sở hữu màn hình Super AMOLED 6,7 inch, tần số quét 90Hz và hệ thống ba camera gồm ống kính chính 50MP, ống kính siêu rộng 5MP và cảm biến 2MP. Công nghệ ổn định hình ảnh quang học (OIS) được cải tiến giúp quay video mượt mà, đồng thời cải thiện khả năng chụp thiếu sáng gấp 2,5 lần so với thế hệ trước. Galaxy A07 LTE cũng được nâng cấp màn hình so với thế hệ tiền nhiệm, đồng thời cải thiện hiệu năng với bộ vi xử lý mới, hỗ trợ tốt các nhu cầu giải trí và đa nhiệm.

Galaxy A17.

Cả hai thiết bị đều được trang bị pin dung lượng lớn, hỗ trợ sạc nhanh 25W. Samsung cam kết hỗ trợ nâng cấp Android và cập nhật bảo mật cho dòng sản phẩm này trong 6 năm. Các giải pháp bảo mật cũng được tăng cường với Samsung Knox Vault, nền tảng bảo mật phần cứng đạt chứng nhận EAL 5+, cùng các tính năng như Auto Blocker và Theft Protection, giúp ngăn chặn cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc và khóa thiết bị từ xa trong trường hợp bị mất trộm.

Về thiết kế, Galaxy A17 và Galaxy A07 được chế tạo từ vật liệu polymer gia cường sợi thủy tinh (GFRP), giúp giảm trọng lượng nhưng vẫn tăng khả năng chịu lực. Galaxy A17 còn sử dụng kính Corning Gorilla Glass Victus+ thường thấy ở các dòng cao cấp, nâng cao độ bền và khả năng chống trầy xước. Cả hai máy đạt chuẩn kháng bụi và nước IP54. Với thân máy mỏng và nhẹ hơn thế hệ trước, Galaxy A17 chỉ dày 7,5mm và nặng chưa tới 200 gram, còn Galaxy A07 nặng 184 gram với độ dày 7,6mm.

Galaxy A07.

Samsung cho biết thiết kế này hướng đến sự cân bằng giữa độ bền, tính tiện dụng và phong cách thời trang. Các lựa chọn màu sắc cũng được mở rộng: Galaxy A17 5G có các màu Đen, Xám và Xanh dương; Galaxy A17 LTE có Đen, Bạc và Xanh nhạt; trong khi Galaxy A07 LTE ra mắt với Tím nhạt, Xanh lá và Đen.

Về giá bán, Galaxy A17 5G được công bố ở mức 6,19 triệu đồng, Galaxy A17 LTE 5,19 triệu đồng và Galaxy A07 LTE 3,39 triệu đồng. Người dùng mua máy trong giai đoạn mở bán sẽ được tặng kèm củ sạc 25W (cho A07 và A17 LTE), voucher Grab 50.000 đồng và gói VieON VIP 6 tháng đối với Galaxy A17 5G/LTE.

Với việc giới thiệu Galaxy A17 và A07, Samsung tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm ở phân khúc phổ thông, đồng thời duy trì định hướng phổ biến công nghệ AI và các tính năng an toàn đến nhiều nhóm khách hàng hơn.



