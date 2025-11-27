Một dòng smartphone ‘vua hiệu năng giá tốt’ vừa được đưa trở lại Việt Nam: Giá 17 triệu mà chip đỉnh nóc, loa công nghệ Bose, pin lớn nhất phân khúc

POCO vừa chính thức đưa trở lại thị trường Việt Nam dòng F Series sau 2 năm với chiếc F8 Pro, mẫu máy được thương hiệu định vị trong nhóm flagship cận cao cấp. Sự kiện ra mắt diễn ra đồng thời với quốc tế, cho thấy tham vọng của POCO trong việc lấy lại hiện diện ở một phân khúc đang cạnh tranh gay gắt. Đại diện hãng cho biết F8 Pro được phát triển xoay quanh ba yếu tố gồm hiệu năng, thiết kế và trải nghiệm giải trí – vốn là thế mạnh truyền thống của dòng F trước đây.

POCO F8 Pro được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite sản xuất trên tiến trình 3nm, kết hợp RAM 12GB và bộ nhớ tối đa 512GB. Máy vận hành trên Xiaomi HyperOS 3, hướng đến hiệu suất ổn định cho các nhu cầu từ công việc đến giải trí. POCO cũng tập trung vào việc cải thiện phần mềm thông qua HyperOS, giúp tối ưu cách thiết bị quản lý tài nguyên và tương tác giữa các ứng dụng.

Thiết kế là thay đổi đáng kể khác trên F8 Pro. Máy sử dụng lưng kính nguyên khối với hiệu ứng chuyển sáng và khung kim loại, cho cảm giác cao cấp hơn các thế hệ trước. POCO bổ sung khả năng kháng bụi nước theo tiêu chuẩn cao, đồng thời tăng dung lượng pin để kéo dài thời gian sử dụng. Công nghệ sạc nhanh vẫn được duy trì ở mức nổi bật của dòng F, dù hãng không quá nhấn mạnh vào con số mà hướng đến khả năng nạp đầy thiết bị trong thời gian ngắn.

Màn hình AMOLED 6,59 inch hỗ trợ 120Hz, Dolby Vision và HDR10+, đi kèm ba chứng nhận bảo vệ mắt của TÜV Rheinland. Một điểm nhấn khác là hệ thống loa kép stereo được Bose tinh chỉnh.

POCO F8 Pro dùng cụm ba camera gồm camera chính 50MP với chống rung OIS, camera tele 50MP zoom quang 2,5x và camera góc siêu rộng 8MP. Camera trước 20MP hỗ trợ thuật toán AI tối ưu màu da và chi tiết khuôn mặt. Nhờ kết hợp phần cứng và thuật toán xử lý từ HyperOS 3, thiết bị cải thiện tốc độ lấy nét, khả năng cân bằng sáng và độ ổn định khi quay video, phù hợp cho chụp nhanh hoặc quay vlog.

Pin của máy có dung lượng 6210mAh, một trong những viên pin lớn nhất phân khúc, hỗ trợ sạc nhanh 100W HyperCharge với thời gian sạc đầy khoảng 37 phút, đồng thời có thể sạc ngược 22,5W cho thiết bị khác﻿

Cùng thời điểm này, POCO cũng giới thiệu POCO Pad M1 – chiếc máy tính bảng hướng đến nhu cầu giải trí và học tập. Thiết bị có màn hình lớn, bốn loa và viên pin dung lượng cao. Hãng định vị Pad M1 như lựa chọn mở rộng hệ sinh thái trên cùng nền tảng phần mềm, cho phép đồng bộ dữ liệu và kết nối thuận tiện hơn giữa điện thoại – máy tính bảng – thiết bị Xiaomi.

POCO F8 Pro bắt đầu cho đặt trước từ ngày 26/11 và mở bán từ 1/12/2025. Phiên bản 12GB + 256GB có giá 16,99 triệu đồng, ưu đãi còn 15,99 triệu. Phiên bản 12GB + 512GB có giá 19,99 triệu đồng, ưu đãi còn 16,99 triệu đồng.

POCO Pad M1 có giá 6,79 triệu đồng và mở bán từ 26/11.