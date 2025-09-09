Điện thoại POCO pin siêu khủng, giá từ 3,4 triệu đồng cho thị trường Việt Nam

POCO vừa chính thức ra mắt mẫu smartphone POCO C85 thuộc dòng C Series, đánh dấu sự xuất hiện của một lựa chọn mới trong phân khúc phổ thông. Sản phẩm hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên và những ai tìm kiếm một thiết bị có pin bền bỉ, màn hình lớn và thiết kế hiện đại.

POCO C85 gây chú ý với màn hình HD+ 6.9 inch, thích hợp cho nhu cầu xem phim, học tập trực tuyến và giải trí đa phương tiện. Công nghệ AdaptiveSync giúp máy tự động điều chỉnh tần số quét từ 60Hz đến 120Hz, mang đến trải nghiệm mượt mà.

Ngoài ra, thiết bị đạt chứng nhận TÜV Rheinland về giảm ánh sáng xanh và chống nhấp nháy, hỗ trợ bảo vệ mắt khi sử dụng trong thời gian dài.

Điểm nhấn của POCO C85 nằm ở viên pin dung lượng 6000mAh, cho phép máy hoạt động liên tục lên đến 22 giờ xem video hoặc 82 giờ nghe nhạc. Công nghệ sạc nhanh 33W rút ngắn thời gian nạp năng lượng, trong khi tính năng sạc ngược 10W biến máy thành pin dự phòng cho các thiết bị khác.

Về hiệu năng, máy sử dụng vi xử lý 8 nhân, kết hợp RAM mở rộng tối đa 16GB cùng bộ nhớ trong hỗ trợ nâng cấp đến 1TB. POCO C85 vận hành trên nền tảng Xiaomi HyperOS 2 với nhiều tính năng thông minh, bao gồm Circle to Search with Google, Google Gemini và Xiaomi Interconnectivity, cho phép đồng bộ dữ liệu, chia sẻ clipboard và gọi điện trên nhiều thiết bị.

Hệ thống camera cũng là yếu tố được chú trọng, với camera chính AI 50MP cho hình ảnh chi tiết và camera selfie 8MP tích hợp chế độ làm đẹp. Máy hỗ trợ cảm biến vân tay cạnh bên, loa công suất lớn, jack tai nghe 3.5mm cùng khả năng kháng nước bụi IP64, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Tại Việt Nam, POCO C85 có ba màu sắc gồm đen, tím và xanh. Phiên bản 6GB + 128GB có giá niêm yết 3,69 triệu đồng, ưu đãi còn 3,39 triệu đồng. Bản 8GB + 256GB có giá 4,29 triệu đồng, giảm còn 3,89 triệu đồng.

Người dùng có thể đặt mua trên Mi.com, Shopee và Lazada, kèm chương trình trả góp 0% lãi suất và bảo hành 18 tháng.