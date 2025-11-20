Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Viettel bán iPhone 16e bản Lock tại Việt Nam: Giá rẻ hơn cả triệu, sau 12 tháng tự unlock thành máy quốc tế

20-11-2025 - 07:48 AM | Thị trường

Viettel bất ngờ đưa iPhone khóa mạng trở lại thị trường Việt Nam với chương trình trợ giá cho iPhone 16e, giảm mạnh khi mua kèm gói 5G và tự động mở khóa sau 12 tháng cam kết.

Viettel vừa đưa mô hình iPhone khóa mạng trở lại thị trường Việt Nam thông qua chương trình trợ giá iPhone 16e. Khách hàng mua máy kèm gói 5G Viettel được giảm từ 4-4,5 triệu đồng, đưa giá bán về mức từ 12,49 triệu đồng cho bản 128GB và 15,49 triệu đồng cho bản 256GB.

Đáng chú ý, chương trình lần này không chỉ áp dụng cho thuê bao trả sau mà còn có nhiều gói trả trước, cho phép người dùng linh hoạt lựa chọn hình thức sử dụng. Ngoài ra bên cạnh hệ thống Viettel Store và Viettel Telecom, chương trình cũng được triển khai tại CellphoneS.

Chương trình trợ giá iPhone kèm gói cước của Viettel

Các gói cước đi kèm chủ yếu xoay quanh nhóm 5G150X, 5G180X, 5G230X cho thuê bao trả trước (giá từ 150.000-230.000 đồng/tháng) và các gói trả sau như V160S, V180S, N250 (160.000-250.000 đồng/tháng). Quyền lợi nhìn chung gồm data 5G dung lượng lớn theo ngày, phút gọi nội mạng miễn phí theo giới hạn thời gian, ưu đãi phút ngoại mạng và các dịch vụ kèm theo như TV360. Ngoài ra, Viettel cũng có một vài ưu đãi dành cho các thuê bao hòa mạng mới.

Các gói cước dành cho người mua iPhone 16e

Người dùng phải duy trì gói cước liên tục trong 12 tháng; trong thời gian này máy được khóa mạng Viettel và chỉ hoạt động với SIM Viettel (bao gồm cả 2 SIM). Trong trường hợp cần sử dụng máy ở nước ngoài, người dùng cần đăng ký gói roaming với Viettel.

Sau khi hoàn tất cam kết, thiết bị sẽ tự động mở khóa và sử dụng như iPhone quốc tế, tương thích với mọi nhà mạng trong và ngoài nước. Để được mở khóa, thuê bao phải duy trì đủ 12 tháng cước liên tục, tài khoản ở trạng thái hoạt động bình thường và không nợ cước tại thời điểm yêu cầu. Viettel cũng cho biết sau khi hết thời hạn cam kết, thiết bị sẽ không bao giờ bị khóa mạng trở lại. Trong các trường hợp đặc biệt như máy bị đánh cắp, mua gian lận hoặc nợ cước nghiêm trọng, nhà mạng có quyền từ chối mở khóa.

Ngoài Viettel Store, iPhone lock Viettel cũng được phân phối tại CellphoneS

Viettel cho phép người dùng mở khóa trước thời hạn nhưng phải thanh toán phần cước còn lại của gói cam kết. Chẳng hạn, với gói 5G150X giá 150.000 đồng/tháng, nếu đã sử dụng 7 tháng và muốn mở khóa sớm, khách hàng cần đóng số tiền tương ứng 5 tháng còn lại (5 x 150.000 = 750.000 đồng). Trong các trường hợp thiết bị bị đánh cắp, mua gian lận hoặc không tuân thủ cam kết sử dụng gói cước, Viettel có quyền từ chối mở khóa.

Mô hình bán điện thoại kèm cam kết cước (subsidy) thực tế không mới ở Việt Nam. Ngay từ thời iPhone 3GS, VinaPhone và Viettel từng cung cấp gói mua máy kèm hợp đồng, tuy nhiên không thành công do người Việt chưa quen thuộc với mô hình này. Viettel sau đó cũng từng thử lại với iPhone 5s và iPhone 6, nhưng cũng không cho thấy hiệu ứng mạnh mẽ.


Theo Bình Minh

Đời sống và Pháp luật

Sự kiện: Tiêu dùng thông minh

