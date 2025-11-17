iPhone 18 sẽ không ra mắt năm sau?

Apple đang có những kế hoạch khác cho các mẫu iPhone của mình, theo chuyên gia Mark Gurman.

Cụ thể, bắt đầu từ thế hệ iPhone kế tiếp, Apple sẽ chia sự kiện ra mắt các mẫu iPhone cao cấp của mình ra làm 2 sự kiện riêng biệt mỗi năm. Cụ thể, iPhone 18 Pro, Pro Max và iPhone màn hình gập sẽ ra mắt vào mùa thu năm sau.

Trong khi đó, mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn, iPhone 18e và iPhone Air thế hệ thứ 2 sẽ không xuất hiện cho đến nửa đầu năm 2027.

Theo Gurman, một trong những lý do lớn nhất khiến Apple muốn làm điều này là để công ty cạnh tranh tốt hơn với cac sản phẩm đối thủ từ Samsung, Google. Việc ra mắt các mẫu iPhone tiêu chuẩn và iPhone Air vào đầu năm sẽ giúp Apple cạnh tranh với điện thoại Galaxy cùng thời điểm còn dòng e cũng sẽ cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ như Pixel dòng a.

Trong khi đó, các mẫu flagship đúng nghĩa như dòng Pro và điện thoại gập có thể đối đầu cùng thời điểm với điện thoại gập của Samsung và Google.

Theo các chuyên gia, đây có thể là quyết định mang tính bước ngoặt của Apple. Bên cạnh cạnh tranh tốt hơn, việc chia nhỏ đợt ra mắt sản phẩm cũng giúp hãng giảm đáng kể gánh nặng cho chuỗi cung ứng, đồng thời giúp nhân viên của Apple có nhiều thời gian hơn để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm sau mỗi kỳ mở bán.