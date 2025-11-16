Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

8 mẫu iPhone dù có rẻ đến đâu cũng không nên mua lúc này

16-11-2025 - 15:18 PM | Thị trường

Đây là 8 mẫu iPhone quen thuộc với nhiều người dùng.

Thị trường iPhone cũ đang sôi động hơn bao giờ hết kể từ khi iPhone 17 ra mắt. Các cửa hàng và người bán nhỏ lẻ đồng loạt tung ra nhiều mẫu iPhone đời cũ với giá từ 2 - 3 triệu đồng, đây là mức giá hấp dẫn cho những ai muốn sở hữu một chiếc iPhone giá rẻ. Mức giá thấp khiến nhiều người dễ xiêu lòng, nhưng người dùng cần xem xét trước khi mua. 

Ba mẫu iPhone đầu tiên cần tránh là iPhone 8, 8 Plus và iPhone X. Đây là bộ ba từng rất phổ biến, nhưng hiện đã bị dừng cập nhật phần mềm ở iOS 17. Điều này đồng nghĩa với việc chúng không thể nâng cấp lên iOS 18, phiên bản đang dần trở thành tiêu chuẩn cho các ứng dụng quan trọng.

8 mẫu iPhone dù có rẻ đến đâu cũng không nên mua lúc này- Ảnh 1.

iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X ra mắt đã 8 năm.

Khi các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử và nhiều nền tảng xã hội bắt đầu tối ưu cho iOS mới, những thiết bị dừng cập nhật sẽ bị hạn chế về trải nghiệm. Không chỉ vậy, các linh kiện cũng đã xuống cấp theo thời gian.

Nhóm thứ hai gồm iPhone XS, XS Max và iPhone XR. Vấn đề lớn nhất nằm của những thiết bị này cũng nằm ở việc Apple đã chính thức dừng hỗ trợ chúng tại bản cập nhật iOS 18. Với mức giá từ 3 - 4,5 triệu đồng, chúng phù hợp để sử dụng một thời gian ngắn, nhưng lại không mang tính kinh tế về lâu dài.

8 mẫu iPhone dù có rẻ đến đâu cũng không nên mua lúc này- Ảnh 2.

Ngay cả iPhone 11 và iPhone SE 2 vốn được xem là những lựa chọn “ngon - bổ - rẻ” cũng không còn thực sự đáng giá. Dù cả hai vẫn được nâng cấp lên iOS 26, đây rất có thể là bản cập nhật lớn cuối cùng.

iPhone 11 được yêu thích nhờ camera tốt và hiệu năng ổn, nhưng tuổi đời hiện đã gần 6 năm. Còn iPhone SE 2, dù dùng chip A13 mạnh mẽ, lại có thiết kế cũ kỹ, màn hình nhỏ và pin yếu, khó đáp ứng nhu cầu của người dùng hiện đại.

Vì vậy, thay vì chọn những mẫu máy đang tiến gần tới giới hạn hỗ trợ, người tiêu dùng nên cân nhắc nâng cấp lên iPhone 12 trở lên. Với mức giá 7 - 8 triệu đồng, iPhone 12 mang lại nhiều lợi thế rõ rệt: Chip A14 mạnh, hỗ trợ 5G, thời gian cập nhật phần mềm thêm 2-3 năm và trải nghiệm sử dụng ổn định, lâu dài.

Khoản chi thêm vài triệu đồng nhưng đổi lại sự an tâm, bền bỉ và hiệu năng vượt trội là lựa chọn hợp lý hơn nhiều so với việc mua một chiếc máy cũ gần chạm ngưỡng “hết vòng đời”.

Cây bút công nghệ: "1 tuần dùng thử mẫu điện thoại Trung Quốc đang gây sốt, tôi thấy thích hơn cả iPhone"

Theo Huỳnh Duy

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ồ ạt 'đổ bộ' thị trường Việt Nam, ô tô Trung Quốc làm ăn ra sao?

Ồ ạt 'đổ bộ' thị trường Việt Nam, ô tô Trung Quốc làm ăn ra sao? Nổi bật

Một nguyên tố đất hiếm đứng trước nguy cơ khủng hoảng trầm trọng: Giá tại châu Âu tăng 4.400%, Trung Quốc ‘bóp nghẹt’ nguồn cung

Một nguyên tố đất hiếm đứng trước nguy cơ khủng hoảng trầm trọng: Giá tại châu Âu tăng 4.400%, Trung Quốc ‘bóp nghẹt’ nguồn cung Nổi bật

Lộ thông tin Honda CR-V e:HEV 2026 sắp bán tại Việt Nam: Cụm cần số phím bấm, thêm bản giá rẻ cho người thích xe hybrid, bán ra ngay tháng 2

Lộ thông tin Honda CR-V e:HEV 2026 sắp bán tại Việt Nam: Cụm cần số phím bấm, thêm bản giá rẻ cho người thích xe hybrid, bán ra ngay tháng 2

14:21 , 16/11/2025
Công an Lâm Đồng tập kích ‘vàng tặc’, thu giữ 18 cây vàng

Công an Lâm Đồng tập kích ‘vàng tặc’, thu giữ 18 cây vàng

13:30 , 16/11/2025
Xác xơ “thủ phủ” mai vàng miền Trung

Xác xơ “thủ phủ” mai vàng miền Trung

12:38 , 16/11/2025
Piaggio Việt Nam tham dự Đối thoại Cấp cao ASEAN – Ý: Củng cố hợp tác kinh tế và chiến lược đầu tư

Piaggio Việt Nam tham dự Đối thoại Cấp cao ASEAN – Ý: Củng cố hợp tác kinh tế và chiến lược đầu tư

12:30 , 16/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên