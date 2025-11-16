8 mẫu iPhone dù có rẻ đến đâu cũng không nên mua lúc này

Thị trường iPhone cũ đang sôi động hơn bao giờ hết kể từ khi iPhone 17 ra mắt. Các cửa hàng và người bán nhỏ lẻ đồng loạt tung ra nhiều mẫu iPhone đời cũ với giá từ 2 - 3 triệu đồng, đây là mức giá hấp dẫn cho những ai muốn sở hữu một chiếc iPhone giá rẻ. Mức giá thấp khiến nhiều người dễ xiêu lòng, nhưng người dùng cần xem xét trước khi mua.

Ba mẫu iPhone đầu tiên cần tránh là iPhone 8, 8 Plus và iPhone X. Đây là bộ ba từng rất phổ biến, nhưng hiện đã bị dừng cập nhật phần mềm ở iOS 17. Điều này đồng nghĩa với việc chúng không thể nâng cấp lên iOS 18, phiên bản đang dần trở thành tiêu chuẩn cho các ứng dụng quan trọng.

iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X ra mắt đã 8 năm.

Khi các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử và nhiều nền tảng xã hội bắt đầu tối ưu cho iOS mới, những thiết bị dừng cập nhật sẽ bị hạn chế về trải nghiệm. Không chỉ vậy, các linh kiện cũng đã xuống cấp theo thời gian.

Nhóm thứ hai gồm iPhone XS, XS Max và iPhone XR. Vấn đề lớn nhất nằm của những thiết bị này cũng nằm ở việc Apple đã chính thức dừng hỗ trợ chúng tại bản cập nhật iOS 18. Với mức giá từ 3 - 4,5 triệu đồng, chúng phù hợp để sử dụng một thời gian ngắn, nhưng lại không mang tính kinh tế về lâu dài.

Ngay cả iPhone 11 và iPhone SE 2 vốn được xem là những lựa chọn “ngon - bổ - rẻ” cũng không còn thực sự đáng giá. Dù cả hai vẫn được nâng cấp lên iOS 26, đây rất có thể là bản cập nhật lớn cuối cùng.

iPhone 11 được yêu thích nhờ camera tốt và hiệu năng ổn, nhưng tuổi đời hiện đã gần 6 năm. Còn iPhone SE 2, dù dùng chip A13 mạnh mẽ, lại có thiết kế cũ kỹ, màn hình nhỏ và pin yếu, khó đáp ứng nhu cầu của người dùng hiện đại.

Vì vậy, thay vì chọn những mẫu máy đang tiến gần tới giới hạn hỗ trợ, người tiêu dùng nên cân nhắc nâng cấp lên iPhone 12 trở lên. Với mức giá 7 - 8 triệu đồng, iPhone 12 mang lại nhiều lợi thế rõ rệt: Chip A14 mạnh, hỗ trợ 5G, thời gian cập nhật phần mềm thêm 2-3 năm và trải nghiệm sử dụng ổn định, lâu dài.

Khoản chi thêm vài triệu đồng nhưng đổi lại sự an tâm, bền bỉ và hiệu năng vượt trội là lựa chọn hợp lý hơn nhiều so với việc mua một chiếc máy cũ gần chạm ngưỡng “hết vòng đời”.