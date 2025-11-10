7 mẫu iPhone cũ giá "rẻ bèo" cũng tuyệt đối không nên mua

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

10-11-2025 - 21:35 PM | Thị trường

Nhiều mẫu iPhone được rao bán với mức giá cực kỳ rẻ, ngoại hình vẫn "ổn áp" nhưng lời khuyên dành cho bạn là "không nên mua".

Thị trường iPhone cũ đang cực kỳ sôi động, đặc biệt khi các thế hệ iPhone mới như iPhone 17 vừa ra mắt. Nhiều mẫu máy qua sử dụng hiện được rao bán với giá chỉ 2-3 triệu đồng, một mức giá "rẻ bèo" rất hấp dẫn.

Tuy nhiên, đây chính là cái bẫy "tiền mất tật mang" phổ biến nhất. Việc ham rẻ mua những chiếc iPhone quá cũ có thể khiến bạn nhận về một thiết bị giật lag, pin chai 100% và tệ nhất là không thể sử dụng các ứng dụng cơ bản. Lý do quan trọng nhất chính là chúng đã bị Apple ngừng hỗ trợ cập nhật phần mềm (iOS), dẫn đến rủi ro bảo mật và không tương thích ứng dụng.

iPhone 8 Plus và iPhone X

Đầu tiên là nhóm "đồ cổ" gồm iPhone 8, 8 Plus và cả iPhone X. Mặc dù iPhone X có thiết kế "tai thỏ" hiện đại, cả ba mẫu máy này (dùng chung chip A11) đều chung số phận bị "kẹt vĩnh viễn" ở iOS 17. Với mức giá mua máy cũ chỉ từ 1,5 đến 3,5 triệu đồng, đây là lựa chọn cực kỳ rủi ro. Việc không thể lên iOS 18 đồng nghĩa các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử và mạng xã hội sẽ sớm ngừng hỗ trợ trong năm 2026. 

Hơn nữa, sau nhiều năm, phần cứng của chúng đã quá cũ: pin 100% là pin lô, nút Home (trên iPhone 8) dễ hỏng, và màn hình OLED (trên iPhone X) có nguy cơ sọc, ám màu rất cao.

7 mẫu iPhone cũ giá

iPhone XS, XS Max và iPhone XR

Nguy hiểm hơn là cái bẫy "giá hời" mang tên iPhone XS, XS Max và iPhone XR. Các mẫu máy này (dùng chip A12), với giá dao động từ 3 đến 4,5 triệu đồng, trông vẫn rất hiện đại. Tuy nhiên, chúng vừa chính thức bị Apple "khai tử" khi ngừng hỗ trợ ở iOS 18 (không thể lên iOS 19). Mua chúng bây giờ đồng nghĩa bạn chỉ có thể dùng "tạm" 1 năm trước khi chúng rơi vào tình trạng không tương thích ứng dụng y hệt như iPhone X hiện tại. Dù màn hình LCD của XR bền hơn, nhưng việc mất hỗ trợ cập nhật là lý do chí mạng để không mua nữa.

7 mẫu iPhone cũ giá

iPhone 11

Cuối cùng, ngay cả iPhone 11 series (giá 4,5 - 6,5 triệu) và iPhone SE 2 (2020) (giá 3,5 - 4 triệu) cũng không phải là lựa chọn an toàn. Đây là cái bẫy lớn nhất cho những ai muốn "cố". Mặc dù chúng (dùng chip A13) vẫn được cập nhật lên iOS 19, nhưng gần như chắc chắn đây là bản cập nhật lớn cuối cùng của chúng. Mua iPhone 11 bây giờ đồng nghĩa bạn chấp nhận chỉ dùng được 1 năm cập nhật nữa là máy sẽ rơi vào tình trạng "lỗi thời" y hệt iPhone XS.

7 mẫu iPhone cũ giá

Lời khuyên là đừng ham rẻ vài triệu đồng để mua về một thiết bị sắp thành "rác điện tử". Thay vì 5 mẫu máy trên, người dùng nên cố gắng thêm một chút. Mức tối thiểu chấp nhận được hiện tại (Tháng 11/2025) là iPhone 12 (sử dụng chip A14). Giá iPhone 12 cũ (khoảng 7-8 triệu đồng) có thể cao hơn, nhưng nó đảm bảo bạn sẽ được hỗ trợ cập nhật phần mềm ít nhất 2-3 năm nữa, cùng trải nghiệm 5G và hiệu năng mượt mà hơn hẳn.

Theo Khả Văn

Phụ nữ số

