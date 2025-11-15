Cây bút công nghệ: "1 tuần dùng thử mẫu điện thoại Trung Quốc đang gây sốt, tôi thấy thích hơn cả iPhone"

Cây bút Nadeem Sarwar của Digital Trends đã có một tuần trải nghiệm OnePlus 15 – mẫu điện thoại đang gây tiếng vang thời gian gần đây. Nhưng thứ khiến anh ấn tượng nhất không phải là phần cứng đáng nể mà lại là phần mềm – khía cạnh mà đến giờ iPhone hay Samsung vẫn đang dẫn đầu.

Sau khi dùng thử nền tảng OxygenOS 16 trên OnePlus 15, cây bút này cảm thấy thích hơn cả dùng iPhone. Dưới đây là chia sẻ của anh.

"Bộ não thứ hai" với siêu năng lực

OnePlus hiện đang đi trên một quỹ đạo phát triển khá lạ. Và khi nói "lạ", ý tôi là "lạ" theo hướng tích cực. Có một khía cạnh đặc biệt xứng đáng được chú ý hơn cả, đó chính là phần mềm.

OnePlus 15 đang chạy OxygenOS 16 dựa trên nền tảng Android 16, và nó tràn ngập hàng loạt tính năng mới thú vị. Tôi đã trải qua một tuần với phiên bản phần mềm mới nhất của OnePlus, và cho đến nay, đây là trải nghiệm tinh tế nhất mà tôi từng có trên một chiếc điện thoại Android.

Đầu tiên là Mind Space, tính năng trên điện thoại giống như một "kho lưu trữ ký ức".

Trước đây, bất cứ khi nào tôi bắt gặp điều gì đó quan trọng khi sử dụng điện thoại, tôi chỉ cần chụp ảnh màn hình. Đôi khi, tôi sao chép văn bản và thêm nó vào ghi chú. Thỉnh thoảng, tôi lưu nó dưới dạng dấu trang trình duyệt, hoặc tự gửi đường link cho mình qua các ứng dụng như WhatsApp hoặc Slack.

Xét cho cùng, đó là một cách tiếp cận khá rời rạc, và kết quả là, tất cả các mẩu thông tin quý giá mà tôi muốn xem lại trong tương lai đều bị lưu trữ tản mác.

Mind Space trong OxygenOS 16 giải quyết được vấn đề đó. Mọi thứ bắt đầu với Phím Plus (Plus Key) chuyên dụng ở cạnh trái. Tương tự như Nút Tác vụ (Action Button) trên các dòng iPhone hiện tại, nó có thể tùy chỉnh được. Nhưng tiện ích thực sự phát huy khi bạn thiết lập nó làm phím truy cập Mind Space.

Chỉ với một cú nhấp, nó sẽ ghi lại bất cứ thứ gì xuất hiện trên màn hình. Cụ thể, nó chụp ảnh màn hình và sau đó sử dụng AI để phân tích nội dung nhằm trích xuất thông tin liên quan. Nếu đó là một trang web Chrome, AI sẽ lưu URL, tiêu đề, tạo một bản tóm tắt ngắn gọn và sau đó lưu nó dưới dạng một thẻ ghi chú kỹ thuật số trong Mind Space.

Mô tả do AI tạo ra là yếu tố then chốt và nó giúp hệ thống tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn đáng kể. Ví dụ, tôi đã chụp một bức ảnh selfie vài ngày trước và đưa nó vào Mind Space. AI nhanh chóng xác định các đặc điểm như hình xăm trên cánh tay, mũ beanie, kính và tư thế giơ biểu tượng hòa bình.

Nếu tôi muốn xem lại hình ảnh đó, tôi không cố lục lọi ký ức. Thay vào đó, tôi có thể thực hiện tìm kiếm theo ngữ cảnh với các mảnh ký ức mà tôi nhớ, chẳng hạn như "mũ beanie", "hình xăm", v.v., và AI sẽ hiển thị nó. Tính năng này cực kỳ hữu ích khi lập kế hoạch du lịch, lưu bài viết để đọc sau và nhiều tác vụ khác.

Với một cú nhấp đúp vào Phím Plus, bạn sẽ truy cập vào Mind Space, "ngôi nhà" của tất cả các ký ức kỹ thuật số. Bạn cũng có thể tạo các nhóm tùy chỉnh cho các ký ức. Nó thậm chí còn tự động phân loại nếu bạn đặt tên nhóm là "hình ảnh". Nhìn chung, mọi thứ rất gọn gàng. Tôi cũng thích việc có thể đặt các câu hỏi theo ngữ cảnh. Và đây là lúc mọi thứ trở nên thú vị.

Một trợ thủ thay đổi cuộc chơi

OnePlus đã tích hợp Gemini vào Mind Space. Vì vậy, bạn có thể gọi Gemini lên trong Mind Space hoặc khởi chạy ứng dụng chuyên dụng để đặt câu hỏi.

Tuy nhiên, Mind Space còn làm được nhiều hơn thế. Ví dụ, nhấn giữ Phím Plus sẽ ghi lại một ghi chú thoại. Ngay lập tức, nó được chuyển thành văn bản và lưu lại theo ngữ cảnh với một tiêu đề thích hợp.

Sau khi được lưu trong Mind Space, AI không chỉ gỡ băng và gắn nhãn bằng các hashtag thích hợp (giúp ích cho việc tìm kiếm), mà còn tạo một thẻ nhắc nhở sự kiện cho nó. Chỉ với một cú chạm, nó đã được lưu dưới dạng cảnh báo vào danh sách nhắc nhở trên máy của tôi.

Tính năng này hữu ích đến kinh ngạc và cực kỳ tiện lợi. Thay vì phải mất thời gian học cách sử dụng, bạn sẽ liên tục bắt gặp những bất ngờ hữu ích trong Mind Space. Nhìn chung, Mind Space là cách triển khai AI tốt nhất mà tôi từng thấy trên điện thoại cho đến nay, và việc tích hợp Gemini đơn giản là một sự bổ sung hoàn hảo.

Tùy biến sâu sắc và thú vị

Lần đầu tiên thiết lập OnePlus 15, tôi đã ngạc nhiên trước độ mượt mà tuyệt đối của giao diện người dùng (UI). Mọi cử chỉ đều mượt như bơ, các hiệu ứng ảnh động nhanh hơn và việc chuyển đổi hình ảnh diễn ra liền mạch. Cảm giác chắc chắn tốt hơn chiếc iPhone 17 Pro mà tôi hiện đang dùng làm thiết bị phụ.

Nhưng ngoài các tương tác nhanh nhạy, OxygenOS 16 còn tiến một bước xa hơn. Hãy bắt đầu với màn hình khóa, giờ đây cho phép bạn đặt ảnh động (motion photos) và video làm hình nền, hoàn chỉnh với hiệu ứng chiều sâu cho tiện ích đồng hồ và các mục khác.

Có cả một loạt các chủ đề "flux" với đồng hồ kỹ thuật số toàn màn hình có thể mở rộng, loại bạn thấy trên iOS 26. Nhưng trong OxygenOS 16, có nhiều kiểu dáng hơn để lựa chọn. Một số kiểu thậm chí còn đẩy hiệu ứng chiều sâu video cho các vật thể chuyển động phía sau đồng hồ. Những kiểu này, đặc biệt, trông vô cùng ấn tượng.

Có rất nhiều kiểu màn hình luôn bật (always-on display) để lựa chọn, cả tĩnh và động. Các điều chỉnh phông chữ và biểu tượng đều là một phần không thể thiếu. Biểu tượng (icons) là phần tôi yêu thích nhất trên Oxygen OS 16. OnePlus đã làm cho chúng có thể mở rộng, nghĩa là bạn có thể kéo chúng để trông giống như một thanh dọc hoặc ngang, hoặc thậm chí là một khối lớn với bốn nút.

Đối với ngăn kéo ứng dụng (app drawer), OnePlus đã thêm một mục Danh mục (Categories) mới chỉ bằng một cú vuốt ngang. Tại đây, các ứng dụng được tự động nhóm lại theo danh mục để truy cập nhanh hơn. Và cuối cùng, Shelf (khu vực chứa widget) cũng hỗ trợ nhiều loại ứng dụng và tiện ích hơn.

Và đây là phần yêu thích của tôi: Giờ đây, bạn có thể chạm OnePlus 15 vào một chiếc iPhone để chia sẻ tệp, giống như NameDrop. Điều này chưa từng có tiền lệ, và nó cũng cực kỳ hữu ích. Ngoài ra còn có một hệ thống truy cập Mac từ xa được tích hợp như một phần của hệ sinh thái ứng dụng O+ Connect. Gần đây tôi đã thử nó trên một chiếc điện thoại gập và rất thích tính năng này.

Nhìn chung, Oxygen OS 16 mang lại cảm giác như một sự tinh chỉnh lớn nhất cho trải nghiệm điện thoại thông minh OnePlus. Nó gây ấn tượng ngay từ bề mặt với sự mượt mà tuyệt đối, bổ sung các đặc quyền tùy biến ý nghĩa và thực sự khai thác tiềm năng của AI cho các công việc thiết thực.