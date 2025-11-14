Ảnh minh họa

Dongfeng Automobile đang tăng tốc trong cuộc đua công nghệ pin khi công bố kế hoạch đưa thế hệ pin thể rắn mật độ năng lượng 350 Wh/kg vào sản xuất hàng loạt từ tháng 9/2026. Đây được xem là bước tiến quan trọng, có thể giúp các mẫu xe điện của hãng vượt ngưỡng phạm vi hoạt động 1.000 km – một cột mốc mà nhiều nhà sản xuất đang theo đuổi.

Theo Dongfeng, loại pin mới sử dụng cấu trúc đa thành phần gồm catốt tam phân dung lượng cao, anode silicon–carbon và chất điện phân rắn tổng hợp polyme–oxide. Với thiết kế này, pin thể rắn đạt hiệu suất vượt trội so với pin thể lỏng hiện nay, đặc biệt trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Ở mức nhiệt -30°C, pin vẫn giữ lại hơn 72% năng lượng – cao hơn đáng kể so với mức khoảng 60% thường thấy ở pin NCM thể lỏng. Về độ an toàn, mẫu pin đã vượt qua bài kiểm tra buồng nhiệt ở 170°C, cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc là 130°C.

Hiện Dongfeng đã vận hành dây chuyền sản xuất thử nghiệm công suất 0,2 GWh để phục vụ hoạt động nghiên cứu và thử nghiệm. Hãng khẳng định quá trình chuẩn bị cho sản xuất hàng loạt đang diễn ra đúng tiến độ.

Song song với phát triển pin thể rắn, Dongfeng cũng giới thiệu Nền tảng Điện thuần Mach Super-kV tại Hội nghị Pin Năng lượng Thế giới 2025. Kiến trúc điện áp cao 1.200 V này được trang bị mô-đun nguồn silicon-carbide 1.700 V do hãng tự phát triển, cho phép hỗ trợ sạc siêu nhanh trên hạ tầng công suất lớn.

Hệ thống tương thích với bộ sạc đơn 2 MW, đạt hiệu suất “1 giây cho 2,5 km” và “5 phút cho 450 km” – những con số cho thấy tham vọng rút ngắn tối đa thời gian sạc của xe điện thế hệ mới.

Bên cạnh khả năng sạc nhanh, nền tảng Mach Super-kV còn tích hợp loạt công nghệ hiện đại như sạc tự động, thanh toán không tiếp xúc và động cơ điện tốc độ cao đạt tối đa 30.000 vòng/phút. Khi kết hợp với cụm pin năng lượng cao, toàn hệ thống cho phép xe đạt phạm vi vận hành trên 1.000 km.

Các giải pháp an toàn bổ sung gồm khả năng chịu va đập 1.500 J, giám sát nhiệt độ kéo dài 48 giờ và cầu chì kích hoạt bằng động cơ (motor-triggered fuse).

Không dừng lại ở đó, Dongfeng cho biết đang phát triển phiên bản pin thể rắn 350 Wh/kg hỗ trợ sạc nhanh, dự kiến thương mại hóa vào tháng 12/2027. Đồng thời, hãng đã bắt đầu nghiên cứu thế hệ pin thể rắn gốc sunfua với mật độ năng lượng lên tới 500 Wh/kg – công nghệ được kỳ vọng mở ra chuẩn mới cho ngành xe điện trong những năm tới.

Với lộ trình sản phẩm rõ ràng và những bước tiến công nghệ liên tiếp, Dongfeng đang cho thấy tham vọng trở thành một trong những nhà sản xuất tiên phong trong kỷ nguyên pin thể rắn – yếu tố được xem là chìa khóa để xe điện bứt phá về phạm vi hoạt động, độ an toàn và tốc độ sạc trong giai đoạn tiếp theo của thị trường.

Theo CNC﻿