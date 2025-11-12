Ảnh minh họa

Sầu riêng, vốn được mệnh danh là "vua của các loại trái cây nhiệt đới" và có nguồn gốc từ Đông Nam Á, đang được thử nghiệm trồng thành công tại tỉnh Vân Nam. Điều này sẽ mở ra cơ hội để người tiêu dùng Trung Quốc thưởng thức trái cây này ngay tại địa phương.

Theo Yunnan.cn, một số nông dân ở thành phố Cảnh Hồng và huyện Mãnh Lạp thuộc châu tự trị dân tộc Thái Tây Song Bản Nạp đã chia sẻ video ghi lại cảnh những quả sầu riêng chín mọng trong vườn nhà. Jia Guohua, một nông dân ở Mãnh Lạp, cho biết cây sầu riêng của ông năm nay cho ra 16 quả, kết quả đầy bất ngờ so với hạt sầu riêng mà ông đã trồng cách đây một thập kỷ.

Trung Quốc từ lâu là thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn, chủ yếu dựa vào nguồn nhập khẩu từ Thái Lan và Việt Nam. Tuy nhiên, từ năm 2023, huyện Mãnh Lạp đã triển khai trồng thử nghiệm nhiều giống sầu riêng chất lượng cao như Monthong, Black Thorn và Musang King, với tổng diện tích trồng khoảng 66,67 ha. Các thử nghiệm ban đầu cho thấy tỷ lệ sống sót cao, cây sinh trưởng tốt, một số cây đã ra hoa và đậu quả.

Sầu riêng là cây trồng nhiệt đới, phát triển tốt trong điều kiện ấm áp, ẩm ướt, với nhiệt độ sinh trưởng tối ưu từ 25–30°C, đồng thời yêu cầu cao về nước, đất và ánh sáng. Theo báo cáo, điều kiện sinh thái tại Vân Nam tương tự miền bắc Thái Lan và Việt Nam, mang lại lợi thế tự nhiên cho việc phát triển trái cây nhiệt đới.

Hiện "bản đồ sầu riêng" của tỉnh Vân Nam đang được mở rộng. Tại huyện Kim Bình, Hồng Hà, một vườn ươm rộng 3,3 ha đang trồng nhiều giống sầu riêng trong và ngoài nước, với các giai đoạn chín và hương vị khác nhau. Thành phố Lâm Thương, khu tự trị Đức Hồng Đại và Tĩnh Pha cũng đã bắt đầu các thử nghiệm trồng sầu riêng.

Các chuyên gia nhận định, dù sản xuất thương mại vẫn còn nhiều thử thách, nhưng tiến triển tại Vân Nam đánh dấu một bước tiến đáng kể, hướng tới giấc mơ "tự do sầu riêng" – nơi người dân địa phương có thể thưởng thức loại trái cây này mà không phải lo lắng về giá cả hay tình trạng khan hiếm.

Theo dữ liệu của Cục Hải quan Trung Quốc, 9 tháng đầu năm nay, nước này chi gần 20,3 tỷ USD nhập khẩu rau quả từ 5 thị trường, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thái Lan vẫn là nước bán rau quả sang Trung Quốc nhiều nhất, với 6,7 tỷ USD, tăng hơn 10% và chiếm 33% tổng lượng nhập khẩu. Tuy nhiên, Việt Nam đang thu hẹp nhanh khoảng cách với Thái Lan, khi đạt 4,06 tỷ USD, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm ngoái - mức cao nhất cùng giai đoạn từ trước đến nay.

Thị phần rau quả Việt tại thị trường tỷ dân cũng tăng từ 17,9% lên 20%, vượt mốc một phần năm tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của Trung Quốc.