Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá iPhone rẻ lịch sử: 16 Pro Max Likenew "vô địch", loạt series iPhone 15, 14 cực "hời"

15-11-2025 - 07:08 AM | Thị trường

Đây là đợt kết hợp rất nhiều ưu đãi, giảm giá cho các dòng iPhone.

Thị trường mua sắm cuối năm bước vào giai đoạn sôi động, kéo theo nhu cầu nâng cấp thiết bị tăng mạnh. Ở phân khúc iPhone đã qua sử dụng, sức mua ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt khi giá bán điều chỉnh về mức tốt và nguồn cung dồi dào hơn.

Sau khi iPhone 17, iPhone Air chính thức mở bán, thị trường máy cũ ghi nhận lượng giao dịch tăng mạnh do người dùng lên đời thiết bị mới. Nguồn cung iPhone LikeNew (đã qua sử dụng) trở nên dồi dào hơn, kéo theo giá bán giảm từ 1 đến 2 triệu đồng tùy dòng máy. Đại diện Viện Di Động cho biết, sức mua iPhone cũ trong nửa đầu tháng 11 tăng khoảng 25% so với tháng trước, đặc biệt ở các dòng 14, 15 và 16 series cũ.

Giá iPhone rẻ lịch sử: 16 Pro Max Likenew "vô địch", loạt series iPhone 15, 14 cực "hời"- Ảnh 1.

Khách hàng tìm đến các dòng iPhone đã qua sử dụng.

Trong nhóm iPhone dòng flagship, iPhone 16 Pro Max LikeNew hiện có giá từ 22 triệu đồng, được nhiều người lựa chọn nhờ hiệu năng mạnh và thiết kế titan sang trọng nhưng tiết kiệm hơn đáng kể so với máy mới.

Dòng iPhone 15 tiếp tục giữ sức hút nhờ trang bị cổng USB-C, tính năng Dynamic Island xuất hiện ở toàn bộ phiên bản, giá bán từ 11 triệu đồng. Ở các dòng iPhone đời cũ hơn, iPhone 14 Pro cũ và 14 Pro Max cũ vẫn được ưa chuộng nhờ “điểm cân bằng” giữa chi phí và trải nghiệm cao cấp, giá chỉ từ 12,5 triệu đồng.

Trong khi đó, iPhone 12 và 13 cũ có giá chỉ từ 5 triệu đồng, được xem là lựa chọn hợp lý cho học sinh, sinh viên hoặc người lần đầu sử dụng hệ sinh thái iOS.

Giá iPhone rẻ lịch sử: 16 Pro Max Likenew "vô địch", loạt series iPhone 15, 14 cực "hời"- Ảnh 2.

Bảng giá một số dòng máy cũ tháng 11.

Ngoài iPhone, Viện Di Động còn ghi nhận nhu cầu cao ở nhóm thiết bị khác như Samsung Galaxy Z Flip 7 256GB cũ giá từ 19,3 triệu đồng hay MacBook Air M2 2022 cũ chỉ từ 15 triệu đồng. Nhu cầu nâng cấp thiết bị công nghệ nói chung đang tăng nhanh trước mùa lễ hội cuối năm, đặc biệt ở nhóm người dùng trẻ và dân văn phòng.

Lý giải cho sự tăng trưởng này, đơn vị kinh doanh cho biết, tháng 11 là “thời điểm vàng” để mua iPhone cũ khi giá đã hạ sâu sau đợt ra mắt sản phẩm mới. Hệ thống hiện cũng đang triển khai loạt chương trình ưu đãi nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11), Black Friday (24 - 30/11) và các đợt “Hot Sale” cuối tuần, với hàng loạt sản phẩm iPhone, iPad, MacBook… có giá chỉ từ 2 triệu đồng, phụ kiện giảm đến 50%.


Theo H.Linh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
45 giàn khoan hoạt động đồng thời, 1.000 kỹ sư huy động - vỡ oà phát hiện mỏ vàng đơn lẻ lớn nhất lịch sử trữ lượng hơn 1.444 tấn

45 giàn khoan hoạt động đồng thời, 1.000 kỹ sư huy động - vỡ oà phát hiện mỏ vàng đơn lẻ lớn nhất lịch sử trữ lượng hơn 1.444 tấn Nổi bật

Doanh số VinFast bất ngờ vượt Tesla ở một nước châu Á, giấc mơ tỷ phú nghìn tỷ USD của Elon Musk gặp khó

Doanh số VinFast bất ngờ vượt Tesla ở một nước châu Á, giấc mơ tỷ phú nghìn tỷ USD của Elon Musk gặp khó Nổi bật

Một lục địa đang trỗi dậy thành “siêu cường dầu mỏ” mới của thế giới: sản lượng tăng hơn 650.000 thùng/ngày, lộ thêm kho báu lớn nhất 25 năm qua

Một lục địa đang trỗi dậy thành “siêu cường dầu mỏ” mới của thế giới: sản lượng tăng hơn 650.000 thùng/ngày, lộ thêm kho báu lớn nhất 25 năm qua

06:30 , 15/11/2025
Không phải cá tra hay cá ngừ, một loại 'sản vật' dưới nước của Việt Nam đang được săn đón mạnh mẽ: Xuất khẩu tăng nóng hơn 300%, loạt đối thủ bị Mỹ áp thuế hơn 50%

Không phải cá tra hay cá ngừ, một loại 'sản vật' dưới nước của Việt Nam đang được săn đón mạnh mẽ: Xuất khẩu tăng nóng hơn 300%, loạt đối thủ bị Mỹ áp thuế hơn 50%

06:10 , 15/11/2025
Nhiều mẫu ô tô ế ẩm, doanh số rớt mạnh

Nhiều mẫu ô tô ế ẩm, doanh số rớt mạnh

21:03 , 14/11/2025
Hai chiếc xe điện VinFast mới tinh xuất hiện ở một trường đua châu Âu: Sắp mở bán tại nước sát Ukraine

Hai chiếc xe điện VinFast mới tinh xuất hiện ở một trường đua châu Âu: Sắp mở bán tại nước sát Ukraine

19:21 , 14/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên