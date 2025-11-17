Sự thật iPhone 17 Pro Max “bay màu” sau khi lau bằng khăn ướt

Theo IT Home, sự việc xuất phát từ chia sẻ của tài khoản X @Rui35052730, người cho biết chiếc iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ Trụ của mình bất ngờ mất đi một mảng lớn lớp sơn sau vài lần vệ sinh bằng khăn ướt thông thường. Những hình ảnh đính kèm cho thấy mặt lưng xuất hiện vùng bạc màu rõ rệt, phần lớp anod cam bị chùi sạch để lộ lớp hợp kim bên dưới.

Thông tin nhanh chóng lan rộng và thu hút sự chú ý, khiến nhiều người đặt câu hỏi về độ bền lớp phủ trên thế hệ iPhone mới nhất của Apple. Một số ý kiến nghiêng về khả năng sản phẩm gặp lỗi trong quá trình hoàn thiện, trong khi số khác cho rằng thiết bị có thể đã tiếp xúc với chất tẩy mạnh trước khi được vệ sinh.

Hình ảnh iPhone 17 Pro Max màu cam loang lổ màu do tài khoản X @Rui35052730 đăng tải.

Các ý kiến từ giới chuyên đánh giá cho rằng kết luận "khăn ướt làm phai màu iPhone" chưa đủ căn cứ. JerryRigEverything, YouTuber công nghệ nổi tiếng chuyên thử nghiệm độ bền thiết bị, cho rằng "có khả năng chủ nhân thiết bị mới chỉ chia sẻ một nửa sự thật."

"Lớp anod chỉ có thể bị loại bỏ bằng các hóa chất mạnh như chất tẩy lò nướng, natri hydroxit hoặc axit flohydric; những loại khăn ướt thông thường hoàn toàn không thể. Có khả năng chủ sở hữu iPhone chưa chia sẻ đầy đủ thông tin", nội dung bài đăng của JerryRigEverything viết.

JerryRigEverything, cho rằng "có khả năng chủ nhân thiết bị mới chỉ chia sẻ một nửa sự thật." Trong khi đó, nền tảng X cũng trực tiếp gắn cảnh báo thông tin gây hiểu nhầm lên bài đăng. (Ảnh chụp màn hình)

Không chỉ giới công nghệ, nền tảng X cũng trực tiếp gắn cảnh báo thông tin gây hiểu nhầm lên bài đăng: "Khẳng định rằng khăn ướt có thể làm bay lớp màu Cosmic Orange trên iPhone 17 Pro Max là thiếu cơ sở. Hình ảnh cho thấy lớp anod bị tẩy bằng một chất hóa học mạnh hơn, chẳng hạn như thuốc tẩy, chứ không phải những loại khăn ướt thông thường. Thông tin về loại khăn được dùng cũng không được nêu rõ. Apple hiện khuyến nghị sử dụng khăn lau chứa 70% isopropyl alcohol để làm sạch thiết bị."

Sự việc hiện vẫn thu hút sự quan tâm của cộng đồng công nghệ, đặc biệt khi màu Cam Vũ Trụ là một trong những điểm nhấn quan trọng của iPhone 17 Pro Max. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng người dùng cần thận trọng trước những bài đăng, hình ảnh thiếu thông tin kiểm chứng.