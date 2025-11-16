Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xôn xao vụ iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ bị tróc sơn do "lau bằng khăn ướt"

16-11-2025 - 20:36 PM | Thị trường

Nhiều người dùng iPhone 17 hoài nghi trước thông tin lau máy bằng khăn ướt có thể làm tróc lớp sơn, bởi Apple là nhãn hiệu hàng đầu thế giới.

Mạng xã hội gần đây lan truyền hình ảnh một chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ bị tróc một mảng sơn lớn, để lộ phần kim loại bên dưới. Sự cố được cho là xảy ra sau khi người dùng lau máy bằng khăn ướt.

Hình ảnh này được đăng tải bởi tài khoản X có tên Rui**** và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người dùng iPhone.

Nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có phải lỗi sản xuất hay do cách vệ sinh thiết bị. Một số bình luận cho biết họ vẫn thường dùng khăn ướt để lau máy nhưng chưa từng gặp vấn đề tương tự.

Xôn xao vụ iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ bị tróc sơn do "lau bằng khăn ướt"- Ảnh 1.

Mặt sau iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ bị tróc sơn. Ảnh: Rui***

“Một sản phẩm công nghệ của thương hiệu toàn cầu không thể có chuyện này xảy ra. Có thể họ đã dùng dung dịch chuyên cho tẩy sơn để lau mới xảy ra tình trạng này" - giới kinh doanh bình luận.

Theo trang Wccftech, trên Reddit hiện chưa ghi nhận thêm trường hợp nào tương tự, nên có thể xem đây là sự cố đơn lẻ. Dù vậy, thông tin này được dự đoán sẽ được Apple quan tâm.

Dùng khăn ướt để vệ sinh điện thoại vốn không gây hại, dẫu vậy, các chuyên gia vẫn khuyến nghị người dùng nên chuyển sang khăn microfiber (khăn sợi nhỏ) để hạn chế rủi ro.

Xôn xao vụ iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ bị tróc sơn do "lau bằng khăn ướt"- Ảnh 2.

Mặt cạnh iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ bị tróc sơn. Ảnh: Rui***

Trước đó, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max đã bị phản ánh về việc phần góc viền quanh cụm camera dễ trầy xước, vốn là một điểm yếu của dòng máy. Với trường hợp bong sơn lần này, mối lo càng tăng lên.

Trong bài đăng, Grok, trợ lý AI của xAI, cho biết lớp phủ màu Cosmic Orange có thể bị bong nếu người dùng sử dụng khăn ướt chứa peroxide hoặc cồn, vì đây là các chất tẩy mạnh.

Apple cũng từng khuyến cáo không dùng hóa chất mạnh để vệ sinh iPhone, do chúng có thể làm hỏng lớp sơn.

Ngoài ra, việc Apple chuyển từ khung titan sang thiết kế unibody bằng nhôm trên iPhone 17 Pro series cũng khiến thiết bị dễ móp méo hơn khi rơi.

Các bài thử nghiệm thả rơi cho thấy iPhone 17 Pro Max chịu va đập khá tốt khi so sánh với Galaxy S25 Ultra, nhưng phần góc máy vẫn là vị trí dễ hư hỏng nhất.

Hiện chưa rõ Apple có hỗ trợ đổi máy cho người gặp sự cố hay không.

Trước đó, iPhone 17 Pro Max phiên bản màu cam vũ trụ cũng gây xôn xao khi điện thoại dần chuyển sang màu hồng vàng.


Theo Lê Tỉnh

Người lao động

