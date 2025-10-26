Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lộ diện iPhone 17 Pro Max màu hồng đẹp sang xịn, nổi bật hơn cả "Cam Vũ Trụ"

26-10-2025 - 20:20 PM | Thị trường

Hình ảnh concept/rò rỉ đầy mê hoặc hé lộ một iPhone 17 Pro Max với tông màu hồng tinh tế, liệu đây có phải là tùy chọn màu sắc mới đầy bất ngờ từ Apple?

Mới đây, một hình ảnh đã xuất hiện và nhanh chóng gây sốt cộng đồng iFan, hé lộ một phiên bản iPhone 17 Pro Max với sắc hồng hoàn toàn mới lạ và vô cùng quyến rũ. Nếu đây là thiết kế và màu sắc chính thức, chiếc iPhone này chắc chắn sẽ làm hài lòng những tín đồ yêu thích sự tinh tế và độc đáo. 

Theo đó, concept iPhone 17 Pro Max được chia sẻ trên trang Instagram @idg chuyên custom các đồ trang sức và cả các mẫu iPhone. 

Lộ diện iPhone 17 Pro Max màu hồng đẹp sang xịn, nổi bật hơn cả

Đây không phải là màu hồng cánh sen chói chang mà là một tông màu hồng pastel, nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và hiện đại. Màu sắc này đặc biệt hấp dẫn với những ai tìm kiếm một thiết bị công nghệ mang đậm dấu ấn cá nhân và phong cách. Nó cũng gợi nhớ đến những chiếc iPhone màu hồng trước đây (như iPhone 6S hay iPhone 13) nhưng với một sắc thái trưởng thành và cao cấp hơn.

Cụm camera sau vẫn giữ thiết kế vuông vức đặc trưng của dòng Pro Max, nhưng có vẻ như ba ống kính được bố trí trong một mảng màu tối tạo sự tương phản nổi bật với phần thân máy màu hồng.

Khung viền kim loại của máy cũng được phủ màu hồng đồng bộ với mặt lưng, tạo cảm giác nguyên khối và liền mạch. Điều này làm tăng thêm vẻ cao cấp và hoàn thiện cho thiết bị. Thiết kế phẳng của khung viền vẫn được duy trì, mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn. Logo Táo khuyết được đặt ở vị trí trung tâm mặt lưng, tuy không quá nổi bật nhưng vẫn là điểm nhấn tinh tế trên nền hồng.

Lộ diện iPhone 17 Pro Max màu hồng đẹp sang xịn, nổi bật hơn cả

Trong những năm gần đây, Apple đã không ngại thử nghiệm với các tùy chọn màu sắc táo bạo và trẻ trung cho dòng sản phẩm của mình, đặc biệt là các phiên bản "thường" và "Pro". Tuy nhiên, một màu hồng ở phiên bản Pro Max cao cấp là điều ít được dự đoán.

Nếu hình ảnh này là một bản concept do fan tạo ra, nó đã làm rất tốt trong việc khơi gợi trí tưởng tượng về một chiếc iPhone Pro Max màu hồng thực thụ. Nếu đây là một rò rỉ từ chuỗi cung ứng, thì đây sẽ là một tin tức cực kỳ thú vị, cho thấy Apple đang muốn mang đến nhiều lựa chọn cá nhân hóa hơn cho người dùng dòng sản phẩm cao cấp.

Dù sao đi nữa, chiếc iPhone 17 Pro Max màu hồng trong hình ảnh này chắc chắn đã để lại ấn tượng mạnh mẽ, cho thấy sức hút không thể chối từ của một thiết bị vừa mạnh mẽ về công nghệ, vừa đẹp mắt về thẩm mỹ. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những thông tin chính thức từ Apple trong tương lai để xem liệu sắc hồng ngọt ngào này có thực sự xuất hiện trên iPhone 17 Pro Max hay không.

Lý do iPhone 17 Pro Max màu cam bỗng chuyển sang hồng

Theo Khả Vân

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có một loại hoa vừa thu về hơn 45 triệu USD: Nước ta đứng thứ 2 thế giới, xuất khẩu hàng chục nghìn tấn mỗi năm

Việt Nam có một loại hoa vừa thu về hơn 45 triệu USD: Nước ta đứng thứ 2 thế giới, xuất khẩu hàng chục nghìn tấn mỗi năm Nổi bật

3 tháng đầy sóng gió ở Việt Nam, Honda kiến nghị

3 tháng đầy sóng gió ở Việt Nam, Honda kiến nghị Nổi bật

Cục Trồng trọt lên tiếng việc 'tắc' gần 2.000 container sầu riêng

Cục Trồng trọt lên tiếng việc 'tắc' gần 2.000 container sầu riêng

19:26 , 26/10/2025
Cận cảnh Honda Super Cub phiên bản giới hạn 500 chiếc vừa trình làng

Cận cảnh Honda Super Cub phiên bản giới hạn 500 chiếc vừa trình làng

18:30 , 26/10/2025
Tạm giữ giám đốc công ty nghi làm cà phê giả, thu giữ 5 tấn nguyên liệu

Tạm giữ giám đốc công ty nghi làm cà phê giả, thu giữ 5 tấn nguyên liệu

17:49 , 26/10/2025
Xuất khẩu gạo đạt hơn 7 triệu tấn

Xuất khẩu gạo đạt hơn 7 triệu tấn

16:36 , 26/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên