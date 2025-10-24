Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lý do iPhone 17 Pro Max màu cam bỗng chuyển sang hồng

24-10-2025 - 07:36 AM | Thị trường

Một số người dùng iPhone 17 Pro Max cho biết chiếc màu cam vũ trụ trên iPhone dần chuyển sang tông vàng hồng sau một thời gian sử dụng.

Gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước hiện tượng một số chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam bất ngờ chuyển sang màu hồng, trông giống như phiên bản vàng hồng.

Trên Reddit, một người dùng đã chia sẻ hình ảnh chiếc iPhone 17 Pro màu cam của mình đổi màu rõ rệt. Tương tự, một video trên TikTok cũng ghi lại cảnh chiếc iPhone 17 Pro đổi màu ở khu vực cụm camera và viền máy. Dù những trường hợp này vẫn còn khá hiếm, nhưng chúng đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Theo phân tích từ 9to5Mac, nguyên nhân rất có thể đến từ việc thiết bị tiếp xúc với dung môi tẩy rửa chứa hydrogen peroxide.

Lý do iPhone 17 Pro Max màu cam bỗng chuyển sang hồng- Ảnh 1.

Người dùng mạng xã hội Reddit (@DakAttack316) đã chia sẻ về chiếc iPhone 17 Pro Max phiên bản màu Cam vũ trụ bị chuyển sang màu vàng hồng sau một thời gian sử dụng.

Hydrogen peroxide, hay còn được biết đến với tên gọi là oxy già. Đây là một chất lỏng không màu, có tính oxy hóa mạnh và được sử dụng rộng rãi làm chất tẩy trắng, khử trùng và làm sạch trong nhiều lĩnh vực như y tế, gia đình và công nghiệp. 

Khung máy của iPhone 17 Pro được làm bằng nhôm anodized, có lớp oxit nhân tạo giúp chống ăn mòn và giữ màu sắc đồng đều. Tuy nhiên, hydrogen peroxide là một chất oxy hóa mạnh, có thể làm hỏng lớp oxit này nếu tiếp xúc nhiều lần hoặc trong thời gian dài.

Lý do iPhone 17 Pro Max màu cam bỗng chuyển sang hồng- Ảnh 2.

Oxy già thường dùng để khử trùng và rửa sạch vết thương.

Hậu quả là bề mặt nhôm bị ăn mòn nhẹ, dẫn đến hiện tượng phai hoặc đổi màu cục bộ, đặc biệt ở khu vực viền khung và cụm camera, trong khi mặt kính phía sau thường không bị ảnh hưởng.

Trên trang web hỗ trợ của mình, Apple nhấn mạnh: “Không sử dụng các sản phẩm có chứa thuốc tẩy hoặc hydrogen peroxide. Tránh để hơi ẩm lọt vào các khe hở, và không nhúng iPhone vào dung dịch tẩy rửa. Sau khi khử trùng, hãy lau bằng vải mềm, hơi ẩm, không xơ.

Apple hướng dẫn người dùng làm sạch thiết bị với dung dịch cồn isopropyl 70%, cồn ethyl 75% hoặc sử dụng khăn lau khử trùng Clorox để lau nhẹ bề mặt bên ngoài của iPhone. Đặc biệt, không sử dụng các sản phẩm vệ sinh này trên Apple Vision Pro vì chúng có thể làm hỏng thiết bị.

Do đó, nếu bạn thường xuyên dùng dung dịch tẩy rửa để vệ sinh iPhone, hãy kiểm tra kỹ thành phần trước khi sử dụng. Tránh các sản phẩm có chứa hydrogen peroxide hoặc thuốc tẩy như cảnh báo của Apple.

Kỳ lạ chiếc iPhone 17 Pro Max Cam Vũ Trụ bỗng đổi sang màu hồng đỏ

Theo Huynh Duy

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Campuchia vừa mua hơn 500.000 tấn hàng quan trọng từ Việt Nam: Được mệnh danh ‘cứu tinh’ của nông sản láng giềng, nước ta bỏ túi hơn 700 triệu USD

Campuchia vừa mua hơn 500.000 tấn hàng quan trọng từ Việt Nam: Được mệnh danh ‘cứu tinh’ của nông sản láng giềng, nước ta bỏ túi hơn 700 triệu USD Nổi bật

Mỹ vừa tung đòn trừng phạt nghiêm khắc lên dầu Nga: Một nửa sản lượng xuất khẩu bị đe dọa, Trung Quốc, Ấn Độ ‘ngồi trên đống lửa’

Mỹ vừa tung đòn trừng phạt nghiêm khắc lên dầu Nga: Một nửa sản lượng xuất khẩu bị đe dọa, Trung Quốc, Ấn Độ ‘ngồi trên đống lửa’ Nổi bật

Nhà sáng lập Binance 'CZ' được ân xá

Nhà sáng lập Binance 'CZ' được ân xá

07:36 , 24/10/2025
Tổng thống Brazil được tặng chiếc xe thứ 14 triệu của BYD

Tổng thống Brazil được tặng chiếc xe thứ 14 triệu của BYD

06:56 , 24/10/2025
Đang giảm 15 triệu, xe điện Nhật này hơn kém gì xe rẻ nhất của VinFast? Bảng so sánh này cho thấy tất cả

Đang giảm 15 triệu, xe điện Nhật này hơn kém gì xe rẻ nhất của VinFast? Bảng so sánh này cho thấy tất cả

06:31 , 24/10/2025
Lynk & Co 08 sắp ra mắt và câu hỏi: Món mới đủ vị khác biệt trong “bữa tiệc” PHEV tại Việt Nam?

Lynk & Co 08 sắp ra mắt và câu hỏi: Món mới đủ vị khác biệt trong “bữa tiệc” PHEV tại Việt Nam?

20:02 , 23/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên