Mẫu iPhone đắt hơn iPhone 17 Pro Max của Apple lộ diện

Apple được cho là đang chuẩn bị cho bước ngoặt lớn trong lịch sử iPhone - sự ra mắt của mẫu iPhone gập đầu tiên vào năm 2026. Theo các nguồn tin, thiết bị này sẽ mang thiết kế siêu mỏng chỉ 4,5 mm khi mở ra, thậm chí còn mỏng hơn cả iPhone Air, nhờ khung kim loại kết hợp titan và nhôm để vừa đảm bảo độ cứng vừa giảm trọng lượng.

Nhà phân tích Jeff Pu tiết lộ trong ghi chú gửi các nhà đầu tư rằng iPhone Fold 2026 và iPhone Air sẽ là hai dòng sản phẩm tiếp theo của Apple áp dụng vật liệu titan. Ông cho biết Apple đang hướng đến khung lai titan, nhôm, một giải pháp vật liệu tiên tiến giúp tối ưu giữa độ bền, trọng lượng và khả năng chống cong vênh.

iPhone gập được dự đoán có mức giá khởi điểm từ 2.000 - 2.500 USD (khoảng 52,7 - 65,8 triệu đồng), tức gấp đôi so với iPhone Pro Max hiện nay.

Trước đó, chuyên gia Ming-Chi Kuo từng dự đoán Apple sẽ kết hợp titan và thép không gỉ trên iPhone gập, trong đó bản lề được làm từ thép và titan, còn phần khung chính sử dụng titan để đảm bảo độ chắc chắn. Một số chi tiết của bản lề còn có thể được chế tạo từ liquidmetal - loại hợp kim lỏng có khả năng chịu lực và chống mài mòn vượt trội, giúp cơ chế gập mở bền bỉ hơn theo thời gian.

Giới phân tích cho rằng việc dùng titan cho các khu vực chịu lực chính và nhôm cho những phần còn lại là hướng đi hợp lý, giúp giảm trọng lượng tổng thể mà vẫn giữ được độ cứng vững cao. Cách kết hợp này phù hợp với triết lý thiết kế hiện đại của Apple - duy trì độ bền và sự sang trọng trong khi vẫn mang lại cảm giác cầm nắm nhẹ nhàng, tương tự như những gì iPhone Air đã đạt được.

Trong các thử nghiệm trước đó, khung titan của iPhone Air cho thấy khả năng chống cong tốt hơn đáng kể so với nhôm truyền thống, chứng minh rằng quyết định mở rộng sử dụng vật liệu này là hoàn toàn đúng đắn.

Theo kế hoạch, iPhone gập sẽ nằm trong dòng iPhone 18, ra mắt vào tháng 9/2026. Thiết bị dự kiến sở hữu màn hình 5.5 inch khi gập và 7.8 inch khi mở, tương đương một chiếc iPad mini thu nhỏ. Apple được kỳ vọng sẽ tập trung vào việc tối ưu bản lề, giảm nếp gấp và tăng độ bền - những yếu tố mà các đối thủ như Samsung Galaxy Z Fold hay Google Pixel Fold vẫn còn hạn chế.

Jeff Pu dự đoán, xu hướng sử dụng titan sẽ trở thành tiêu chuẩn mới trong tương lai. Cả iPhone 18 Fold (khung titan + nhôm) và iPhone Air 2026 đều sẽ được chế tạo từ vật liệu cao cấp này. Sự kết hợp giữa độ nhẹ của nhôm và độ cứng của titan hứa hẹn giúp Apple tạo ra một thế hệ iPhone gập sang trọng, bền bỉ và khác biệt hoàn toàn, mở ra kỷ nguyên thiết kế mới cho dòng iPhone tương lai.