Kết thúc một kỷ nguyên: iPhone 17 Pro Max sẽ là chiếc iPhone "Max" cuối cùng?

Từ "Max" vốn dĩ mang ý nghĩa là đỉnh cao, là không gì có thể vượt qua. Thế nhưng, Apple dường như đang chuẩn bị "bẻ lái" chính quy tắc của mình, giống như cách họ từng ra mắt chip M1 Ultra còn mạnh hơn cả M1 Max. Và lịch sử sắp lặp lại với chính những chiếc iPhone.

Theo các tin đồn đang râm ran khắp giới công nghệ, một kẻ thách thức ngôi vương sắp xuất hiện vào năm 2026, cùng thời điểm với dòng iPhone 18. Đó không phải ai khác mà chính là một chiếc iPhone hoàn toàn mới, có thể mang tên iPhone Fold hoặc iPhone Ultra.

iPhone Fold - chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple dự kiến ra mắt vào năm 2026

Đây chính là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên được Apple ấp ủ. Hãy tưởng tượng một chiếc iPhone với màn hình trong lên tới 7,8 inch khi mở ra – con số này dễ dàng "đè bẹp" kích thước của bất kỳ chiếc Pro Max nào từ trước đến nay. Khi đó, danh xưng "Max" sẽ không còn mang ý nghĩa là "lớn nhất" nữa.

Sự ra đời của iPhone màn hình gập sẽ định nghĩa lại toàn bộ dải sản phẩm của Apple. Ngôi vương "lớn nhất - mạnh nhất - đắt nhất" sẽ không còn mặc định thuộc về dòng "Max".

iPhone Pro Max: Sẽ trở thành lựa chọn cao cấp "truyền thống", một phiên bản an toàn, quen thuộc, đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu thường ngày cho phần lớn người dùng.

iPhone Fold/Ultra: Sẽ là "trùm cuối" thực sự, biểu tượng cho sự đột phá, công nghệ của tương lai, hướng đến nhóm người dùng tiên phong, yêu thích trải nghiệm mới lạ và tất nhiên là không ngại "mở ví".

iPhone 17 Pro Max sẽ là chiếc iPhone Max cuối cùng?

Vậy người dùng nên chọn gì? Với đại đa số, iPhone Pro Max vẫn sẽ là một "người bạn đồng hành" đáng tin cậy. Nhưng nếu bạn là người đam mê công nghệ, thích trải nghiệm những thứ độc lạ và muốn sở hữu chiếc iPhone lớn nhất đúng nghĩa, có lẽ bạn nên bắt đầu để dành tiền từ bây giờ.

Tất nhiên, rào cản lớn nhất có lẽ là mức giá dự kiến hơn 2.000 USD (hơn 50 triệu đồng) của siêu phẩm màn hình gập này.