iPhone 17 Pro và 17 Pro Max đã giải quyết vấn đề khiến người dùng bức xúc suốt 5 năm

Một trong những nỗi thất vọng lớn nhất của người dùng iPhone dòng Pro trong nhiều năm qua cuối cùng đã có lời giải. Với iPhone 17 Pro, Apple dường như đã thực sự dập tắt được "cơn ác mộng" quá nhiệt – vấn đề đã gây ra tình trạng màn hình tự động giảm độ sáng và hao pin nghiêm trọng trên các thế hệ trước.

Đối với những ai đã gắn bó với dòng Pro của Apple, tình trạng máy nóng lên khi sử dụng các tác vụ nặng đã trở thành một "đặc điểm" quen thuộc đến mức khó chịu. Vấn đề này bắt đầu từ thế hệ iPhone 12 Pro, khi Apple lần đầu trang bị kết nối 5G, khiến con chip phải hoạt động nhiều hơn và tỏa nhiệt lượng lớn.

Tình hình tiếp tục trở nên tồi tệ hơn trên các thế hệ iPhone 14 Pro và 15 Pro. Thậm chí, ngay cả khi iPhone 16 Pro ra mắt với chip A18 Pro mạnh mẽ, sự xuất hiện của bộ tính năng AI (Apple Intelligence) đã tạo ra một áp lực khổng lồ, khiến máy vẫn dễ dàng quá nhiệt. Hậu quả quen thuộc là màn hình tự động giảm độ sáng, hiệu năng bị bóp giảm và thời lượng pin sụt nhanh chóng – một sự thất vọng lớn đối với những người dùng đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để sở hữu phiên bản "Pro".

Tuy nhiên, với sự ra mắt của iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, Apple đã chứng minh rằng họ thực sự lắng nghe người dùng. Các thử nghiệm thực tế cho thấy bộ đôi này chỉ còn ấm nhẹ khi chạy các tác vụ nặng nhất, hoàn toàn không còn tình trạng nóng ran gây khó chịu.

Công thức thành công lần này đến từ một giải pháp tản nhiệt toàn diện và được thiết kế lại hoàn toàn:

Công nghệ buồng hơi (Vapor Chamber): Đây là nâng cấp quan trọng nhất, giúp dẫn nhiệt từ bộ xử lý và các linh kiện quan trọng ra ngoài một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Thiết kế nội thất thông minh: Apple đã tối ưu lại cách sắp xếp linh kiện bên trong để tạo ra luồng không khí và khả năng phân tán nhiệt tốt hơn.

Sự kết hợp của phần cứng: Bộ xử lý A-series mới, vật liệu nhôm và hệ thống buồng hơi độc quyền đã phối hợp nhịp nhàng để tạo ra một hệ thống tản nhiệt hiệu quả chưa từng có trên iPhone.

Sau nhiều năm chờ đợi, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max là một bước tiến vượt bậc, giải quyết triệt để vấn đề phần cứng đã tồn tại suốt 5 năm. Dù hệ điều hành iOS 26 mới có thể gây ra một số ảnh hưởng nhỏ đến pin trong thời gian đầu, đây chỉ là vấn đề phần mềm và có thể được khắc phục qua các bản cập nhật.

Quan trọng nhất, Apple đã xóa bỏ được "cơn ác mộng" về nhiệt độ, trả lại đúng giá trị "Pro" cho những chiếc điện thoại cao cấp nhất của mình.