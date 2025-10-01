Đây là chiếc iPhone khung titan rẻ nhất Việt Nam: Giá chỉ 1 nửa iPhone 17 Pro nhưng còn sang xịn hơn

Một trong những điểm gây tiếc nuối trên iPhone 17 Pro là việc Apple được cho là đã quay trở lại với khung nhôm. Điều này vô tình khiến iPhone 15 Pro trở nên đắt giá hơn trong mắt người dùng. Sở hữu khung vỏ Titan chuẩn hàng không vũ trụ, iPhone 15 Pro không chỉ bền bỉ vượt trội mà còn là một trong những mẫu iPhone Pro nhẹ nhất lịch sử. Cảm giác cầm nắm thoải mái, chắc chắn mà nó mang lại là điều mà nhiều model mới hơn khó có thể sánh bằng.

Kết hợp với thiết kế nhỏ gọn của màn hình 6.1 inch Super Retina XDR, iPhone 15 Pro là sự cân bằng hoàn hảo giữa tính di động và một không gian hiển thị cao cấp, phù hợp với những ai yêu thích sự tinh gọn nhưng vẫn đòi hỏi hiệu năng đỉnh cao. Bên cạnh đó, chip A17 Pro vẫn cực mạnh và mức giá chỉ từ 16 triệu đồng, iPhone 15 Pro đang là lựa chọn thông minh nhất ở thời điểm hiện tại.

Khung Titan đẳng cấp: Trải nghiệm cao cấp hơn cả model mới

Bên cạnh đó, nhược điểm chí mạng là dễ trầy xước của iPhone 17 do khung nhôm thì iPhone 15 Pro hoàn toàn vượt trội.

Mức giá "không tưởng" cho một chiếc iPhone Pro

Đây chính là yếu tố hấp dẫn nhất của iPhone 15 Pro vào cuối năm 2025. Trong khi phải bỏ ra hơn 37 triệu đồng cho một chiếc iPhone 17 Pro 128GB, người dùng có thể sở hữu iPhone 15 Pro với giá hấp dẫn hơn nhiều:

Máy mới (đập hộp): Chỉ từ 22,89 triệu đồng cho bản 128GB. Máy đã qua sử dụng: Mức giá còn tốt hơn, chỉ từ 16,09 triệu đồng.

Với con số này, iPhone 15 Pro không chỉ rẻ hơn model mới nhất tới 15 triệu đồng mà còn trực tiếp cạnh tranh với các smartphone Android cận cao cấp, nhưng lại mang đến một trải nghiệm Pro toàn diện của Apple.

Hiệu năng và camera: Vẫn "gánh" tốt mọi tác vụ

Nhiều người có thể lo ngại về hiệu năng của một model đã ra mắt trước đó, nhưng với iPhone 15 Pro, điều này hoàn toàn không phải vấn đề.

Chip A17 Pro: Con chip sản xuất trên tiến trình 3nm này vẫn là một "quái vật" hiệu năng. Nó dễ dàng xử lý mọi tác vụ từ game đồ họa nặng với công nghệ Ray Tracing đến các công việc chuyên nghiệp. Đặc biệt, A17 Pro hoàn toàn tương thích và được tối ưu cho các tính năng Apple Intelligence (AI) mới nhất.

Cụm camera chuyên nghiệp: Dù không có camera tele 5x như các phiên bản cao cấp hơn, hệ thống 3 camera của iPhone 15 Pro vẫn cho chất lượng ảnh hàng đầu. Camera chính 48MP sắc nét, camera góc siêu rộng và camera tele 3x là quá đủ cho hầu hết nhu cầu chụp ảnh hàng ngày, từ chân dung đến phong cảnh.

Khả năng quay video ProRes 4K/60fps và ghi trực tiếp ra ổ cứng ngoài vẫn là một tính năng mà nhiều nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp yêu thích.

Thời lượng pin: Viên pin 3.274 mAh có thể cho thời gian sử dụng liên tục gần 11 giờ, đủ sức đáp ứng một ngày dài làm việc và giải trí.

So với iPhone 17 Pro, việc lựa chọn iPhone 15 Pro giúp bạn tiết kiệm một khoản tiền rất lớn nhưng gần như không phải hy sinh nhiều về trải nghiệm. Bạn vẫn có một thiết bị với thiết kế sang trọng bậc nhất, hiệu năng đỉnh cao, camera chất lượng và được hỗ trợ đầy đủ các tính năng AI mới nhất.

Nếu bạn không quá đặt nặng nhu cầu zoom quang học 5x, iPhone 15 Pro chính là chiếc smartphone cao cấp đáng mua nhất trong năm 2025, mang lại giá trị vượt trội so với số tiền bạn bỏ ra.



