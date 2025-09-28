Chiếc iPhone mất giá nhanh nhất lịch sử Apple: Chưa đến 3 triệu dù hiệu năng ngang ngửa iPhone 13 Pro Max

Ra mắt năm 2022 cùng thời điểm với iPhone 14, iPhone SE 3 từng được kỳ vọng sẽ thu hút nhóm khách hàng phổ thông nhờ mức giá dễ tiếp cận và phần cứng mạnh. Tại thời điểm ra mắt, chiếc điện thoại này có giá gần 13 triệu đồng cho phiên bản 64GB. Các phiên bản có bộ nhớ cao hơn là 128GB và 256GB có giá lần lượt là 13,99 triệu đồng và 16,99 triệu đồng.

Thế nhưng, chỉ sau 3 năm, mẫu máy được kỳ vọng trở thành chiếc iPhone "quốc dân" này lại trở thành chiếc iPhone mất giá nhanh nhất của Apple.

Đến giữa tháng 9/2025, iPhone SE 3 cũ đẹp đang được các cửa hàng rao báo chỉ còn khoảng 4,15 triệu đồng, bản lock thậm chí từ 2,9 triệu đồng – ngang giá với nhiều smartphone Android giá rẻ, dù hiệu năng bên trong của mẫu điện thoại này được đánh giá là không hề kém cạnh so với mẫu iPhone 13 Pro Max.

Nguyên nhân chính khiến SE 3 tụt dốc không nằm ở hiệu năng mà ở thiết kế lỗi thời của mẫu máy này. Apple vẫn giữ nguyên khung iPhone 8 với màn hình 4,7 inch viền dày và nút home vật lý – phong cách gần 10 năm tuổi.

iPhone SE 3 là mẫu iPhone cuối cùng của Apple sở hữu nút Home vật lý, Touch ID cùng màn hình kiểu truyền thống với 2 viền lớn trên dưới, đặt trong khuôn vỏ của iPhone 8.

Trong khi đó, hầu hết smartphone Android giá rẻ đều liên tục được làm mới thiết kế, khiến SE 3 trở nên kém hấp dẫn, đặc biệt với người dùng trẻ. Điều này khiến iPhone SE 3 trở thành một lựa chọn lạ lùng. Chính vì vậy mà nó liên tục có giá rẻ kể từ khi ra mắt.

Cùng với đó, màn hình IPS LCD 4,7 inch, độ phân giải 750 x 1334 pixels (tương tự iPhone 6 từ 2014) khiến trải nghiệm xem phim, lướt web hạn chế, khó so với màn OLED 120Hz hiện đại. Tuy nhiên, màn nhỏ gọn và Touch ID lại phù hợp với nhóm khách hàng lớn tuổi hoặc người thích thao tác một tay.

Điểm yếu lớn nhất của SE 3 chính là pin 2018 mAh, thấp hơn hẳn so với chuẩn 3.000 - 4.000 mAh của smartphone phổ thông. Thời lượng sử dụng thực tế chỉ khoảng 10 - 12 giờ, thậm chí phải sạc lại trong ngày nếu dùng nhiều.

Apple có tối ưu bằng chip tiết kiệm điện và phần mềm, nhưng không đủ để khắc phục bất tiện này. Kết hợp với thiết kế cũ, giá trị bán lại của SE 3 giảm mạnh, bất chấp hiệu năng vẫn tốt.

Mặc dù là mẫu điện thoại rớt giá nhanh nhất lịch sử của Apple nhưng trên thực tế, đây không phải là mẫu điện thoại "không đáng đồng tiền bát gạo". iPhone SE 3 vẫn có những điểm cộng.

Chẳng hạn như iPhone SE 3 được trang bị chip Apple A15 Bionic – cũng có mặt trên iPhone 13 series. Theo đánh giá của Geekbench, con chip này đủ mạnh để vượt qua cả Snapdragon 8 Gen 1 mới nhất của Qualcomm ở thời điểm ra mắt, giúp SE 3 xử lý mượt mà các tác vụ nặng như game, chỉnh sửa video hay đa nhiệm.

Về camera, dù chỉ có 1 cảm biến 12MP, SE 3 vẫn chụp chân dung xóa phông khá tốt nhờ thuật toán của A15. So với iPhone Pro thì còn hạn chế, nhưng ở tầm giá hiện tại, chất lượng ảnh của SE 3 vẫn nằm trong nhóm ổn.

Nhận định chung:

Ở mức giá từ 2,9 – 4,15 triệu đồng, iPhone SE 3 phù hợp với người cần máy nhỏ gọn, dễ dùng, phục vụ nghe gọi và lướt web cơ bản. Tuy nhiên, với ai muốn trải nghiệm toàn diện hơn về màn hình, pin và camera, lựa chọn iPhone 11 hoặc iPhone 12 (giá 6 – 9 triệu đồng) sẽ hợp lý hơn.

iPhone SE trở thành minh chứng rõ nét cho triết lý "giữ thiết kế cũ, nhồi cấu hình mới" của Apple – mạnh mẽ bên trong nhưng lỗi thời bên ngoài, và đó cũng chính là lý do sản phẩm này mất giá nhanh nhất trong lịch sử iPhone.