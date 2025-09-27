Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Soi dưới kính hiển vi, nguyên nhân iPhone 17 Pro dễ trầy xước đã bị phát hiện

27-09-2025 - 09:18 AM | Thị trường

Lớp vỏ nhôm của iPhone 17 Pro có thể dễ bị trầy xước ở khu vực xung quanh phần gờ camera mới.

Sau hàng loạt lời phàn nàn, iFixit đã không chỉ nghe mà còn kiểm chứng bằng cách đặt phần vỏ của iPhone 17 Pro dưới kính hiển vi. Kết quả cho thấy các vết xước là có thật, với những tổn thương dạng bong tróc lớp sơn mạ rất rõ ràng ở khu vực viền camera.

Soi dưới kính hiển vi, nguyên nhân iPhone 17 Pro dễ trầy xước đã bị phát hiện- Ảnh 1.

Cạnh viền camera là vị trí rất dễ trầy xước

iFixit đã tìm đến các chuyên gia kỹ thuật để lý giải hiện tượng này. Câu trả lời không nằm ở chất lượng của toàn bộ lớp vỏ nhôm, mà tập trung vào một "điểm yếu chết người" trong thiết kế: các góc cạnh quá sắc của phần gờ camera.

Soi dưới kính hiển vi, nguyên nhân iPhone 17 Pro dễ trầy xước đã bị phát hiện- Ảnh 2.

Soi dưới kính hiển vi, nguyên nhân iPhone 17 Pro dễ trầy xước đã bị phát hiện- Ảnh 3.

Hình ảnh cho thấy các vết xước trông như thế nào qua kính hiển vi kỹ thuật số (Ảnh: iFixit)

Cụ thể, quá trình phủ màu và bảo vệ vỏ máy (còn gọi là anod hóa) thường sẽ không đồng đều ở những góc cạnh sắc. Tại những điểm này, lớp phủ sẽ mỏng hơn và yếu hơn so với bề mặt phẳng. Khi có va chạm nhẹ hoặc ma sát, lớp phủ mỏng manh này dễ dàng bị bong ra, để lộ lớp kim loại sáng màu bên dưới, tạo thành những vết xước rất dễ thấy.

Một chuyên gia khẳng định, Apple hoàn toàn có thể tránh được điều này nếu làm cho phần viền camera có đường cong thoải và mềm mại hơn, thay vì một góc sắc cạnh.

Vậy người dùng nên làm gì? 

Câu trả lời thẳng thắn từ iFixit là: hãy dùng ốp lưng. Nếu không có ốp bảo vệ, phần gờ camera của bạn gần như chắc chắn sẽ bị tổn hại trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh vấn đề trầy xước, bài "mổ xẻ" của iFixit cũng tiết lộ thêm về khả năng sửa chữa của iPhone 17 Pro, với cả tin tốt và tin xấu:

Tin tốt: Pin được cố định bằng ốc vít, giúp việc thay thế pin trong tương lai dễ dàng hơn. 

Tin xấu: Hầu hết các sửa chữa khác (ngoài pin) đều yêu cầu phải tháo màn hình ra trước, làm tăng độ phức tạp và rủi ro. Đây bị coi là một bước thụt lùi so với chiếc iPhone Air mới ra mắt.  

Bão giá iPhone cũ: iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max giảm kỷ lục, không mua bây giờ sẽ tiếc!

Theo KV

Phụ nữ thủ đô

Từ Khóa:
iPhone, iPhone 17

