iPhone Air đã có phiên bản giới hạn sau khi mở bán được 1 tuần: Mạ xanh ngọc lục bảo, do nghệ nhân Việt chế tác

Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần kể từ khi iPhone Air chính thức mở bán trên toàn cầu, giới công nghệ và sưu tầm xa xỉ đã chứng kiến sự ra đời của phiên bản đặc biệt iPhone Air Aurora EMERALD - chiếc iPhone Air mạ xanh ngọc lục bảo đầu tiên thế giới, do nghệ nhân Việt Nam Thắng Eric và thương hiệu G'Ace International chế tác.

Đây được xem là bước tiến mới của Việt Nam trên bản đồ chế tác điện thoại cao cấp toàn cầu, khi các nghệ nhân trong nước liên tục tạo nên dấu ấn chỉ vài ngày sau mỗi cột mốc mở bán của Apple.

Theo thông tin từ G'Ace, chiếc iPhone Air Aurora EMERALD được hoàn thiện sau 94 giờ chế tác liên tục, dựa trên mẫu iPhone Air nguyên bản màu Sky Blue dung lượng 512GB. Quá trình này đòi hỏi độ chính xác cao, bắt đầu từ khâu tháo rời toàn bộ máy - công đoạn mất hai giờ để không làm ảnh hưởng đến cấu trúc siêu mỏng của sản phẩm - cho tới việc quét 3D trong 56 giờ nhằm phục dựng chi tiết, rồi gia công CNC từng bộ phận.

Đặc biệt, phần chụp camera được khắc hoa văn trong sáu giờ và đánh bóng thủ công suốt 12 giờ để đạt độ phản chiếu như gương, tương phản với lớp mạ xanh ngọc lục bảo phủ lên thân máy.

Điểm nổi bật của phiên bản này là lớp mạ DLC Emerald Green - sắc xanh ngọc lục bảo độc quyền do G'Ace phát triển trong hơn hai năm. Lớp mạ không chỉ tạo màu sắc sang trọng mà còn có khả năng chuyển sắc tùy theo ánh sáng và góc nhìn, mang đến hiệu ứng thị giác đa chiều, khiến thiết bị trông như một viên đá quý.

Các chi tiết như viền logo, viền camera và nút bấm được điểm xuyết bằng vàng 24K, làm nổi bật sự tương phản giữa ánh vàng hoàng kim và sắc xanh quý phái, tạo nên tổng thể hài hòa, sang trọng.

Chiếc iPhone Air Aurora EMERALD thuộc bộ sưu tập giới hạn Aurora gồm 499 chiếc trên toàn cầu và được đánh số thứ tự 379/499. Phiên bản cao cấp Emerald Mix Classic Gold kết hợp sắc xanh emerald và chi tiết mạ vàng 24K, có giá 199 triệu đồng, trong khi phiên bản Emerald thuần sắc xanh được giới thiệu với mức giá 179 triệu đồng.

Được biết, người mua có thể cá nhân hóa thiết bị từ logo táo khuyết bằng thép không gỉ, vỏ ốc xà cừ Địa Trung Hải hoặc vàng nguyên khối, cho tới khắc tên hoặc ký hiệu riêng, tạo nên một chiếc điện thoại vừa là công cụ công nghệ vừa mang tính trang sức cá nhân.

Sự xuất hiện của iPhone Air bản mạ xanh ngọc lục bảo đánh dấu lần thứ hai trong vòng một tuần, Thắng Eric gây chú ý với cộng đồng chế tác quốc tế. Trước đó chỉ vài ngày, ông cùng đội ngũ G'Ace đã lập kỳ tích hoàn thiện phiên bản iPhone 17 Pro Max bespoke đầu tiên thế giới mang tên MONARCH chỉ trong 33 giờ kể từ thời điểm thiết bị chính thức được mở bán.

iPhone 17 Pro Max MONARCH được sản xuất giới hạn 199 chiếc trên toàn cầu, nổi bật với khung nhôm nguyên bản được xử lý đánh bóng vi điểm và mạ vàng hồng 18K, mặt lưng thay thế bằng thép không gỉ 304L đánh bóng gương và mạ vàng thủ công, viền camera tái chế tác từ titanium Grade 5, các nút bấm vật lý cũng bằng titanium và có thể tùy chọn nạm kim cương. Đây được xem là bước tiến vượt bậc so với phiên bản iPhone 16 Pro Max mạ vàng ra mắt năm 2024 vốn cần tới bảy ngày chế tác.

Hai sản phẩm bespoke ra đời liên tiếp trong thời gian ngắn cho thấy ngành chế tác điện thoại xa xỉ tại Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ. Không chỉ bắt kịp tốc độ ra mắt sản phẩm mới của Apple, các nghệ nhân trong nước còn tạo dấu ấn riêng bằng kỹ nghệ thủ công cao cấp và khả năng biến đổi thiết bị công nghệ thành tác phẩm nghệ thuật độc bản.

Việc iPhone Air Aurora EMERALD và iPhone 17 Pro Max MONARCH nhanh chóng xuất hiện sau khi sản phẩm gốc mở bán không chỉ phản ánh sự năng động của thị trường xa xỉ, mà còn khẳng định vị thế sáng tạo của người Việt. Trong bối cảnh các thương hiệu công nghệ lớn thường ưu tiên sản xuất hàng loạt với thiết kế đồng nhất, những sản phẩm bespoke này mở ra một hướng đi khác: kết hợp kỹ nghệ thủ công tinh xảo và cá nhân hóa để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của giới sưu tầm và người dùng muốn sở hữu thiết bị không trùng lặp.