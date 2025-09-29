Thế hệ iPhone 18 đỉnh cỡ nào?

Khi sức nóng của iPhone 17 series vừa mới lan tỏa, cộng đồng công nghệ đã lập tức xôn xao trước những thông tin rò rỉ gây sốc về thế hệ iPhone 18. Các báo cáo được tổng hợp bởi 9to5mac hé lộ một kịch bản chưa từng có tiền lệ: Apple dường như đang chuẩn bị cho một cuộc cách mạng toàn diện, với một dòng sản phẩm gồm sáu mẫu máy và một lịch trình ra mắt hoàn toàn mới, hứa hẹn sẽ định hình lại thị trường smartphone.

Cuộc cải tổ chiến lược: Tách đôi lịch trình ra mắt

Thay đổi gây chấn động nhất chính là việc Apple có thể sẽ từ bỏ truyền thống ra mắt toàn bộ sản phẩm trong sự kiện mùa thu. Thay vào đó, thế hệ iPhone 18 sẽ được chia thành hai đợt ra mắt riêng biệt, phân định rõ ràng từng phân khúc khách hàng.

Đợt 1 vào Mùa thu 2026 sẽ trở thành một sân khấu siêu cao cấp, chỉ dành riêng cho những công nghệ đỉnh cao và đắt giá nhất. Bốn mẫu máy dự kiến xuất hiện trong sự kiện này bao gồm iPhone Air 2, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, và đặc biệt là tâm điểm của mọi sự chú ý: iPhone Fold – mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên trong lịch sử Apple.

Đợt 2 vào Đầu năm 2027 sẽ là thời điểm dành cho các sản phẩm dễ tiếp cận hơn. Phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ được "lùi lịch" sang thời điểm này, ra mắt cùng một biến thể hoàn toàn mới với mức giá phải chăng hơn là iPhone 18e. Chiến lược này cho thấy một ý đồ rõ ràng của Apple: mùa thu là để phô diễn sức mạnh công nghệ, còn đầu năm là để chinh phục thị trường phổ thông.

Những nâng cấp mang tính cách mạng

Bên cạnh sự thay đổi về chiến lược, iPhone 18 cũng được kỳ vọng sẽ mang đến những cải tiến phần cứng đột phá, thay đổi trải nghiệm người dùng một cách toàn diện.

Một trong những tin đồn đáng chú ý nhất là sự kết thúc của Dynamic Island trên các dòng Pro. Cụ thể, iPhone 18 Pro và Pro Max có thể sẽ chuyển sang thiết kế "đục lỗ" tinh gọn ở góc màn hình, nhờ vào công nghệ Face ID được ẩn hoàn toàn dưới tấm nền hiển thị. Nâng cấp này dự kiến ra mắt vào năm 2026. Điều này giúp loại bỏ phần khuyết hình viên thuốc Dynamic Island hiện tại, mang đến một màn hình gọn gàng hơn.

Theo tin đồn, Apple có thể chỉ để lại một lỗ nhỏ cho camera trước ở góc trên bên trái, trong khi cảm biến Face ID sẽ hoạt động ẩn dưới màn hình. Kết quả là người dùng sẽ có trải nghiệm xem phim, chơi game và cuộn trang trên một màn hình gần như tràn viền.

Về hiệu năng, con chip A20 được cho là sẽ tạo ra một bước nhảy vọt về sức mạnh xử lý, kết hợp cùng RAM LPDDR5X 6 kênh với tốc độ nhanh vượt trội. Đặc biệt, toàn bộ sáu mẫu máy dự kiến sẽ được trang bị modem 5G C2 "cây nhà lá vườn" do chính Apple tự phát triển, chính thức chấm dứt sự phụ thuộc vào đối tác Qualcomm. Về khả năng nhiếp ảnh, Apple cũng được cho là sẽ tích hợp hệ thống ống kính có khẩu độ thay đổi, giúp cải thiện đáng kể chất lượng ảnh chụp trong mọi điều kiện ánh sáng.

Dù tất cả mới chỉ dừng lại ở giai đoạn tin đồn, nhưng nếu trở thành sự thật, những thay đổi này sẽ không chỉ tạo ra một thế hệ iPhone hấp dẫn nhất từ trước đến nay mà còn là một tuyên ngôn về sự thay đổi, định hình lại toàn bộ chiến lược sản phẩm của Apple và cả thị trường smartphone trong những năm tới.