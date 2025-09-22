Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó tổng Đỗ Quang Vinh choáng vì iPhone 17 Pro Max: "Mọi người giàu, hay có chỗ mua rẻ mình không biết nhỉ?"

22-09-2025 - 14:18 PM | Lifestyle

Tổng tài nghìn tỷ còn nói cỡ này thì dân tình biết phải làm sao...

Cơn sốt iPhone 17 không chỉ thu hút dân công nghệ mà nhiều người thuộc giới kinh doanh, người nổi tiếng cũng đang đứng ngồi không yên. Có người check-in với cả chục chiếc iPhone 17 mua tặng bạn bè, có người lại sốt ruột vì chưa được sở hữu.

Mới đây, doanh nhân Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cũng nhập hội háo hức với dòng sản phẩm mới nhất nhà Apple.

Trên các nền tảng MXH, con trai bầu Hiển nửa đùa nửa thật: “Tưởng iPhone mới năm nay đắt mà thấy mọi người mua nhan nhản. Dân mình bây giờ giàu hay là có chỗ mua rẻ mà mình không biết nhỉ? Ai mách mình chỗ mua sỉ với. Mình muốn cái màu cam của SHB”.

Phó tổng Đỗ Quang Vinh choáng vì iPhone 17 Pro Max:
Phó tổng Đỗ Quang Vinh choáng vì iPhone 17 Pro Max:

Doanh nhân Đỗ Quang Vinh cùng "trăn trở" về chiếc iPhone 17

Câu hỏi này của doanh nhân Đỗ Quang Vinh khiến dân tình giật mình: Giàu như anh mà cũng trăn trở ư?

Trước đó, hồi tháng 11/2024, Phó tổng SHB Quang Vinh từng tặng iPhone đời mới (tại thời điểm đó) cho em trai - Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang. Món quà được chồng Hoa hậu Mỹ Linh hào hứng chia sẻ lên MXH cho thấy tình cảm anh em gắn bó của 2 thiếu gia họ Đỗ.

Phó tổng Đỗ Quang Vinh choáng vì iPhone 17 Pro Max:

Quang Vinh từng tặng điện thoại cho em trai

iPhone 17, đặc biệt là màu cam vũ trụ, hiện đang là chiếc điện thoại hot nhất ở thời điểm hiện tại. Hoa hậu Hương Giang, cầu thủ Văn Toàn, Jun Vũ, Đỗ Khánh Vân,... đều khoe đã cầm trên tay "siêu phẩm" này.

Đặc biệt, doanh nhân Cường Đô La có màn chơi lớn khi mua cả lố iPhone 17 để tặng cho bạn bè, người thân và các nhân viên đã đồng hành cùng mình. Tính nhanh thì với hàng chục chiếc điện iPhone có sắc cam vũ trụ thì Cường Đô La đã chi ra số tiền hàng trăm triệu đồng làm quà tặng.

Phó tổng Đỗ Quang Vinh choáng vì iPhone 17 Pro Max:
Phó tổng Đỗ Quang Vinh choáng vì iPhone 17 Pro Max:
Phó tổng Đỗ Quang Vinh choáng vì iPhone 17 Pro Max:
Phó tổng Đỗ Quang Vinh choáng vì iPhone 17 Pro Max:

Nhiều người nổi tiếng đã sở hữu iPhone 17

Phó tổng Đỗ Quang Vinh choáng vì iPhone 17 Pro Max:
Phó tổng Đỗ Quang Vinh choáng vì iPhone 17 Pro Max:
Phó tổng Đỗ Quang Vinh choáng vì iPhone 17 Pro Max:
Phó tổng Đỗ Quang Vinh choáng vì iPhone 17 Pro Max:

Doanh nhân Cường Đô La mua hàng chục chiếc iPhone 17 Pro Max để tặng mọi bạn bè, người thân và nhân viên

(Tổng hợp)

Nhiều lần nài nỉ, cuối cùng Chu Thanh Huyền cũng được tặng iPhone 17 Pro Max nhưng không phải từ Quang Hải

Theo S.A

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngành công nghiệp “phim 3 xu” bất ngờ bùng nổ như hiện tượng: Thị trường 186 nghìn tỷ đồng, không chỉ hot boy/hot girl mạng, sao hạng A cũng phải đu theo

Ngành công nghiệp “phim 3 xu” bất ngờ bùng nổ như hiện tượng: Thị trường 186 nghìn tỷ đồng, không chỉ hot boy/hot girl mạng, sao hạng A cũng phải đu theo Nổi bật

Nữ nghệ sĩ là đại gia có biệt thự TP.HCM 20 tỷ, 40 tuổi tự sinh con, bế con riêng về thăm nhà chồng cũ

Nữ nghệ sĩ là đại gia có biệt thự TP.HCM 20 tỷ, 40 tuổi tự sinh con, bế con riêng về thăm nhà chồng cũ Nổi bật

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh tái xuất với ca khúc nhạc phim giờ vàng VTV do Phương Oanh đóng chính

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh tái xuất với ca khúc nhạc phim giờ vàng VTV do Phương Oanh đóng chính

13:45 , 22/09/2025
Mỹ nhân Việt được truyền thông Trung Quốc khen nức nở, đẹp đến mức không kém cạnh Lưu Diệc Phi

Mỹ nhân Việt được truyền thông Trung Quốc khen nức nở, đẹp đến mức không kém cạnh Lưu Diệc Phi

13:45 , 22/09/2025
1 mỹ nhân của Tử Chiến Trên Không "lộ" nhan sắc ngoài đời và tuổi tác thật khiến khán giả sốc hơn cả phim

1 mỹ nhân của Tử Chiến Trên Không "lộ" nhan sắc ngoài đời và tuổi tác thật khiến khán giả sốc hơn cả phim

13:14 , 22/09/2025
Sao nam đình đám bị chấn động não, “bom tấn” 5.300 tỷ đồng phải tạm dừng

Sao nam đình đám bị chấn động não, “bom tấn” 5.300 tỷ đồng phải tạm dừng

13:02 , 22/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên