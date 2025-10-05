Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dân tình giành giật iPhone 17 Pro Max, còn iPhone Air thì bị "bơ" đẹp dù được Tim Cook khen hết lời!

05-10-2025 - 16:34 PM | Lifestyle

Dân tình giành giật iPhone 17 Pro Max, còn iPhone Air thì bị "bơ" đẹp dù được Tim Cook khen hết lời!

Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa iPhone mới là cả thế giới lại nín thở dõi theo. Nhưng năm nay, bên cạnh sự hào nhoáng của iPhone 17 Pro Max, người ta lại đang xì xầm về một thất bại ê chề mang tên iPhone Air.

Tưởng là "át chủ bài" mới, ai ngờ iPhone Air lại đang đối mặt với một viễn cảnh không thể éo le hơn: bị chính các anh em của mình là iPhone 17 Pro và Pro Max "chiếm hết spotlight", đẩy vào tình thế bị người dùng ghẻ lạnh ngay từ khi chưa kịp nóng máy.

Dân tình giành giật iPhone 17 Pro Max, còn iPhone Air thì bị

Hàng thì sẵn nhưng chẳng ai mua, phải chăng là "bom xịt"?

Một sự thật không thể chối cãi là trong khi các iFan đang phải "khóc thét" vì chờ đợi iPhone 17 Pro Max với thời gian giao hàng lên tới 3-4 tuần, thì iPhone Air lại có một số phận hoàn toàn trái ngược. Chỉ cần lướt nhẹ trang chủ Apple, bạn có thể đặt mua iPhone Air đủ màu, đủ dung lượng và được giao ngay tận tay vào ngày 19/9. Tình trạng "vườn không nhà trống" này khiến người ta không khỏi đặt câu hỏi: Phải chăng iPhone Air đã "flop" ngay từ vạch xuất phát?

Dân tình giành giật iPhone 17 Pro Max, còn iPhone Air thì bị

Chiếc iPhone Air siêu mỏng có vẻ không được săn đón nhiều như tưởng tượng

Nhà phân tích Ming-chi Kuo cũng chỉ ra sự khác biệt rõ rệt này, ám chỉ nhu cầu dành cho iPhone Air đang ở mức đáng báo động so với các phiên bản Pro. Dù Apple đã lường trước và sản xuất số lượng Air gấp ba lần iPhone 16 Plus năm ngoái, nhưng dường như vẫn là một bước đi quá tự tin. Nhu cầu thực tế quá thấp so với kỳ vọng đang biến iPhone Air thành một "quả bom xịt" đúng nghĩa. Tuy nhiên doanh số bán ra thực tế của sản phẩm này cho đến hiện tại vẫn chưa được tiết lộ. 

Dân tình giành giật iPhone 17 Pro Max, còn iPhone Air thì bị

Độ mỏng ấn tượng, ngoại hình thu hút nhưng iPhone Air còn khá nhiều điểm cần cải thiện như camera, thời lượng pin...

Bóng ma từ những chiếc iPhone Plus đang quay trở lại?

Nhìn vào số phận hẩm hiu của iPhone Air hiện tại, nhiều người không khỏi nhớ về "vết xe đổ" của các mẫu iPhone Plus trong quá khứ - những chiếc điện thoại cũng được kỳ vọng nhưng cuối cùng lại chìm vào quên lãng. Có vẻ như Apple vẫn chưa tìm ra công thức để tạo ra một mẫu iPhone "không Pro" đủ hấp dẫn.

Dân tình giành giật iPhone 17 Pro Max, còn iPhone Air thì bị

CEO Tim Cook đã liên tục khen ngợi iPhone Air trong thời gian gần đây

Dù CEO Tim Cook đã cố gắng "chữa cháy" bằng cách liên tục lăng xê iPhone Air, nhưng dường như nỗ lực của ông là chưa đủ để thuyết phục người dùng. Thế nhưng, tất cả dường như chỉ là "công cốc". Người dùng vẫn chỉ hướng mắt về những phiên bản Pro đắt đỏ hơn. Liệu Apple có đủ kiên nhẫn để vực dậy một sản phẩm đã có dấu hiệu thất bại ngay từ đầu, hay iPhone Air sẽ sớm chung số phận với những người anh em Plus và bị khai tử trong im lặng? Đây thực sự là một bài toán khó cho gã khổng lồ công nghệ Apple.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max đã giải quyết vấn đề khiến người dùng bức xúc suốt 5 năm

Theo KV

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuộc sống thở thôi cũng thấy giàu của phú bà U60: Dinh thự 1600 tỷ, cũng trồng cây nuôi gà nhưng gà 1,5 triệu/ con, chanh 25 triệu/ cây

Cuộc sống thở thôi cũng thấy giàu của phú bà U60: Dinh thự 1600 tỷ, cũng trồng cây nuôi gà nhưng gà 1,5 triệu/ con, chanh 25 triệu/ cây Nổi bật

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường xuất hiện trên livestream bán bánh Trung thu

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường xuất hiện trên livestream bán bánh Trung thu Nổi bật

Vì sao người giàu giải thích chia sẻ về các vấn đề đầu tư?

Vì sao người giàu giải thích chia sẻ về các vấn đề đầu tư?

16:27 , 05/10/2025
Quang Vinh, Mỹ Linh trích quà cưới ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Quang Vinh, Mỹ Linh trích quà cưới ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

16:10 , 05/10/2025
"Tử chiến trên không" tung MV, vượt mốc 200 tỉ đồng

"Tử chiến trên không" tung MV, vượt mốc 200 tỉ đồng

16:08 , 05/10/2025
Đoàn Công Vinh bị ngộ độc, nhập viện điều trị sau đêm Bán kết Mister Global 2025

Đoàn Công Vinh bị ngộ độc, nhập viện điều trị sau đêm Bán kết Mister Global 2025

15:26 , 05/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên