Dân tình giành giật iPhone 17 Pro Max, còn iPhone Air thì bị "bơ" đẹp dù được Tim Cook khen hết lời!

Tưởng là "át chủ bài" mới, ai ngờ iPhone Air lại đang đối mặt với một viễn cảnh không thể éo le hơn: bị chính các anh em của mình là iPhone 17 Pro và Pro Max "chiếm hết spotlight", đẩy vào tình thế bị người dùng ghẻ lạnh ngay từ khi chưa kịp nóng máy.

Hàng thì sẵn nhưng chẳng ai mua, phải chăng là "bom xịt"?

Một sự thật không thể chối cãi là trong khi các iFan đang phải "khóc thét" vì chờ đợi iPhone 17 Pro Max với thời gian giao hàng lên tới 3-4 tuần, thì iPhone Air lại có một số phận hoàn toàn trái ngược. Chỉ cần lướt nhẹ trang chủ Apple, bạn có thể đặt mua iPhone Air đủ màu, đủ dung lượng và được giao ngay tận tay vào ngày 19/9. Tình trạng "vườn không nhà trống" này khiến người ta không khỏi đặt câu hỏi: Phải chăng iPhone Air đã "flop" ngay từ vạch xuất phát?

Chiếc iPhone Air siêu mỏng có vẻ không được săn đón nhiều như tưởng tượng

Nhà phân tích Ming-chi Kuo cũng chỉ ra sự khác biệt rõ rệt này, ám chỉ nhu cầu dành cho iPhone Air đang ở mức đáng báo động so với các phiên bản Pro. Dù Apple đã lường trước và sản xuất số lượng Air gấp ba lần iPhone 16 Plus năm ngoái, nhưng dường như vẫn là một bước đi quá tự tin. Nhu cầu thực tế quá thấp so với kỳ vọng đang biến iPhone Air thành một "quả bom xịt" đúng nghĩa. Tuy nhiên doanh số bán ra thực tế của sản phẩm này cho đến hiện tại vẫn chưa được tiết lộ.

Độ mỏng ấn tượng, ngoại hình thu hút nhưng iPhone Air còn khá nhiều điểm cần cải thiện như camera, thời lượng pin...

Bóng ma từ những chiếc iPhone Plus đang quay trở lại?

Nhìn vào số phận hẩm hiu của iPhone Air hiện tại, nhiều người không khỏi nhớ về "vết xe đổ" của các mẫu iPhone Plus trong quá khứ - những chiếc điện thoại cũng được kỳ vọng nhưng cuối cùng lại chìm vào quên lãng. Có vẻ như Apple vẫn chưa tìm ra công thức để tạo ra một mẫu iPhone "không Pro" đủ hấp dẫn.

CEO Tim Cook đã liên tục khen ngợi iPhone Air trong thời gian gần đây

Dù CEO Tim Cook đã cố gắng "chữa cháy" bằng cách liên tục lăng xê iPhone Air, nhưng dường như nỗ lực của ông là chưa đủ để thuyết phục người dùng. Thế nhưng, tất cả dường như chỉ là "công cốc". Người dùng vẫn chỉ hướng mắt về những phiên bản Pro đắt đỏ hơn. Liệu Apple có đủ kiên nhẫn để vực dậy một sản phẩm đã có dấu hiệu thất bại ngay từ đầu, hay iPhone Air sẽ sớm chung số phận với những người anh em Plus và bị khai tử trong im lặng? Đây thực sự là một bài toán khó cho gã khổng lồ công nghệ Apple.