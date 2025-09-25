Dây đeo iPhone 17 của Apple biến thành phụ kiện thời trang mới, có đẹp không mà bán tới 1,4 triệu?

Mấy ngày nay lướt mạng xã hội, dễ thấy cảnh tượng quen thuộc: người người khoe iPhone 17 mới, nhưng điều làm dân tình chú ý hơn cả lại chính là loạt phụ kiện đi kèm. Không chỉ dừng lại ở việc khoe máy mới, nhiều bạn trẻ còn biến iPhone 17 thành một phụ kiện thời trang đúng nghĩa khi gắn thêm ốp lưng, dây đeo, charm đủ kiểu. Thậm chí có người còn nói vui rằng, nếu trước đây outfit hoàn thiện nhờ một chiếc túi xách hay món trang sức, thì nay chỉ cần một chiếc iPhone 17 được “lên đồ” là đủ để gây ấn tượng.

Trước tiên phải kể đến chính bộ sưu tập phụ kiện chính hãng mà Apple tung ra song song với iPhone 17. Năm nay, hãng vẫn giữ vững các dòng ốp MagSafe quen thuộc, từ Silicone Case mềm mịn nhiều màu sắc, Clear Case trong suốt khoe trọn gam màu máy cho đến dòng TechWoven với chất liệu vải dệt cao cấp dành cho những ai muốn tìm sự khác biệt trong texture. Tại Việt Nam, Apple Store và đại lý chính hãng đã niêm yết mức giá quy đổi khá “chát” nhưng vẫn khiến nhiều tín đồ không ngần ngại rút ví, ví dụ Ốp lưng Trong Suốt MagSafe cho iPhone 17 Pro/Pro Max có giá khoảng 1,4 triệu đồng.

Ốp lưng cùng dây đeo chéo của Apple đang khiến dân tình bấn loạn. (Ảnh: Apple)

Chỉ cần một chiếc iPhone 17 được “lên đồ” là đủ để gây ấn tượng với mọi người. (Ảnh: Gizmodo)

Điểm mới mẻ và gây sốt hơn cả chính là sự xuất hiện của dây đeo iPhone chính hãng. Đây có thể xem là bước đi khẳng định rõ ràng việc Apple “thời trang hóa” sản phẩm của mình. Dây đeo bản mảnh, thiết kế đơn giản nhưng trendy, với bảng màu cực đa dạng từ cam neon nổi bật, xanh navy cá tính cho đến beige tinh tế.

Người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh độ dài, biến iPhone thành chiếc crossbody bag nhỏ gọn. Chỉ cần gắn dây vào case MagSafe, bạn đã có một phụ kiện hai trong một: Vừa tiện lợi khi rảnh tay dạo phố, vừa tăng độ cá tính cho outfit. Không ngoa khi nói chiếc iPhone 17 cùng dây đeo đang trở thành “It-item” mới, được giới trẻ đua nhau sắm sửa.

Trên mạng xã hội, màu cam neon đang chiếm sóng mạnh mẽ. Không ít bài đăng khoe outfit dạo phố kết hợp iPhone 17 dây đeo cam neon đã nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích. Nhiều fashionista còn mix&match dây đeo cùng màu với túi hoặc giày, biến iPhone thành một mảnh ghép thời trang đồng bộ trong set đồ.

Loạt phụ kiện của iPhone 17 Pro màu Cam Vũ trụ đang chiếm sóng mạnh mẽ.

Ngoài bộ phụ kiện chính hãng, thị trường Việt Nam cũng ghi nhận sự nhập cuộc nhanh chóng của các thương hiệu phụ kiện nổi tiếng. CASETiFY tung loạt case với thiết kế đa dạng, từ trong suốt đơn giản đến họa tiết cá tính. RIMOWA cũng góp mặt với case cao cấp lấy cảm hứng từ những đường vân đặc trưng trên vali.

Ngay cả thương hiệu mỹ phẩm như rhode cũng không bỏ lỡ cơ hội, ra mắt case iPhone thời thượng, vừa quảng bá thương hiệu, vừa chiều lòng giới trẻ. Giá thành của các sản phẩm này trải dài từ vài trăm nghìn cho đến vài triệu đồng, đủ để đáp ứng mọi nhu cầu và túi tiền.

(Ảnh: Native Union)

(Ảnh: Apple Insider)

Với thế hệ Gen Z, Gen Alpha, việc mua phụ kiện để bảo vệ máy, mà còn xem đó như cách thể hiện gu thẩm mỹ, sự khác biệt và bắt trend. Với tốc độ “viral” hiện tại, có thể thấy iPhone 17 và loạt phụ kiện đi kèm sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm check-in trên mạng xã hội, ít nhất trong thời gian tới.