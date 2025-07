Galaxy Z Flip7 giá từ 28,9 triệu tại Việt Nam

Ngày 9/7, Samsung chính thức trình làng Galaxy Z Flip7 – mẫu điện thoại gập mới tích hợp AI với nhiều cải tiến về thiết kế, hiệu năng và trải nghiệm người dùng. Thiết bị sở hữu màn hình ngoài FlexWindow tràn viền 4.1 inch, độ sáng tối đa lên đến 2.600 nit, tần số quét 120Hz, cho phép người dùng dễ dàng thao tác, xem thông báo hay chụp ảnh selfie mà không cần mở máy.



Màn hình chính Dynamic AMOLED 2X 6.9 inch cũng được tối ưu cho trải nghiệm đắm chìm khi giải trí hoặc làm việc, hỗ trợ tần số quét 120Hz linh hoạt từ 1Hz đến 120Hz.

Với trọng lượng 188 gram và độ dày chỉ 13,7mm khi gập lại, Galaxy Z Flip7 là chiếc điện thoại mỏng nhất trong dòng Z Flip. Thiết bị sử dụng chất liệu kính Corning Gorilla Glass Victus 2 và khung Armor Aluminum, cùng bản lề mới Armor FlexHinge mỏng hơn, bền hơn. Máy đạt chuẩn kháng nước IP48.

Galaxy Z Flip7 được trang bị viên pin dung lượng 4.300mAh – lớn nhất trong dòng sản phẩm này – cho thời gian phát video lên tới 31 giờ. Thiết bị dùng chip xử lý Exynos 2500 tiến trình 3nm, kết hợp CPU, GPU và NPU mạnh hơn so với thế hệ trước, hỗ trợ các tác vụ AI hiệu quả hơn. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên dòng Flip hỗ trợ Samsung DeX, cho phép kết nối và làm việc như trên máy tính khi gắn vào màn hình rời.

Z Flip7 chạy Android 16 với giao diện One UI 8, hỗ trợ loạt tính năng AI mạnh mẽ. FlexWindow hỗ trợ Gemini Live – trợ lý AI cho phép người dùng tìm kiếm bằng giọng nói, nhận thông tin chuyến bay, nhắc giờ khởi hành, đề xuất nhà hàng, và lưu thông tin vào Samsung Notes. Các tính năng như Now Bar, Now Brief và Photo Assist giúp cá nhân hóa trải nghiệm theo thời gian thực.

Hệ thống camera sau kép bao gồm cảm biến 50MP góc rộng và 12MP góc siêu rộng. Chế độ FlexCam cho phép chụp ảnh rảnh tay từ FlexWindow với khả năng chỉnh filter, phóng to/thu nhỏ qua Zoom Slider. AI cũng hỗ trợ nhận diện cảnh, tối ưu ánh sáng, loại bỏ nhiễu và hỗ trợ hiệu ứng ảnh chân dung sáng tạo qua Photo Assist.

Cùng với bản tiêu chuẩn, Samsung cũng giới thiệu Galaxy Z Flip7 FE – phiên bản rút gọn với màn hình chính 6.7 inch, camera FlexCam 50MP và FlexWindow 3.4 inch. Máy chạy chip Exynos 2400, có hai màu Đen Classic và Trắng Classic, và vẫn giữ các tiện ích AI như Now Brief.

Galaxy Z Flip7 mở bán từ ngày 3/8 với giá từ 28,99 triệu cho bản 256 GB và 31,99 triệu cho bản 512 GB với một loạt ưu đãi cho khách đặt trước. Trong khi đó, mẫu Z Flip7 FE có giá 22,99 triệu cho bản 128 GB và 24,79 triệu cho bản 256 GB, mở bán từ 26/7.