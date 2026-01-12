Ảnh minh họa

Công ty khai thác khoáng sản Canada Lundin Mining vừa công bố một phát hiện mang tính bước ngoặt tại dự án Filo del Sol ở Nam Mỹ, thuộc liên doanh Vicuña với đối tác BHP. Đây được đánh giá là mỏ đồng lớn nhất được phát hiện trong 30 năm qua, đưa dự án vào danh sách 10 nguồn tài nguyên đồng hàng đầu thế giới.

Liên doanh Vicuña, bao gồm mỏ Filo del Sol và Josemaria, hiện sở hữu 13 triệu tấn đồng được phân loại là đã đo lường và chỉ định (M&I), cùng thêm 25 triệu tấn đồng suy đoán. Bên cạnh đồng, khu vực này cũng có 32 triệu ounce vàng M&I (49 triệu ounce ước tính) và 659 triệu ounce bạc M&I (808 triệu ounce ước tính).

Tại Filo del Sol, lõi quặng chất lượng cao chứa 4,5 triệu tấn đồng, 9,6 triệu ounce vàng và 259 triệu ounce bạc, với tổng nguồn tài nguyên M&I lên tới 606 triệu tấn, hàm lượng đồng tương đương 1,14% CuEq. Trong khi đó, lõi quặng Josemaria gần bề mặt có 978.000 tấn đồng, 2,4 triệu ounce vàng và 11 triệu ounce bạc, với nguồn tài nguyên M&I là 196 triệu tấn, hàm lượng tương đương 0,73% CuEq.

Ngoài ra, lớp oxit tại Filo del Sol, phù hợp cho tuyển quặng bằng phương pháp ngâm chiết, gồm 434 triệu tấn quặng tịnh với 1,5 triệu tấn đồng, 3,9 triệu ounce vàng và 35 triệu ounce bạc. Lớp oxit chất lượng cao bên trong lớp này có 911.000 tấn đồng, 2,3 triệu ounce vàng và 230 triệu ounce bạc trên 181 triệu tấn quặng, với hàm lượng tương đương 1,05% CuEq.

Các hoạt động khoan thăm dò tại Filo del Sol vẫn chưa đạt giới hạn khoáng hóa, cho thấy tiềm năng mở rộng tiếp tục ở độ sâu. Thêm vào đó, khoan tại Flamenco, cách Filo del Sol 2 km về phía nam, đã phát hiện khoáng hóa nằm ngoài phạm vi khai thác hiện tại.

Đối với Lundin Mining, phát hiện này tăng 29% trữ lượng đồng M&I và tăng 650% trữ lượng đồng dự kiến. Mỏ Filo del Sol trải rộng trên 10 km², với chiều dài 6,5 km và chiều rộng 1,5 km.

Ông Jack Lundin, Chủ tịch kiêm CEO của Lundin Mining, nhấn mạnh: “Filo del Sol là một trong những phát hiện mỏ mới quan trọng nhất trong 30 năm qua. Báo cáo tài nguyên khoáng sản ban đầu đã chỉ ra tiềm năng của một trong những dự án đồng lộ thiên chưa được khai thác có hàm lượng cao nhất thế giới và một trong những nguồn tài nguyên vàng – bạc lớn nhất toàn cầu.”

Ông cũng cho biết, dự án sẵn sàng phát triển thành mỏ quặng đẳng cấp thế giới, hỗ trợ một khu phức hợp khai thác mỏ toàn cầu, và báo cáo kỹ thuật tích hợp dự kiến sẽ hoàn thành vào quý I/2026.

Vào tháng 3/2025, Lundin Mining ký thỏa thuận độc quyền với Talon Metals để đàm phán mua tới 70% cổ phần trong các khu vực thăm dò niken-đồng Boulderdash và Roland, cho thấy chiến lược mở rộng nguồn khoáng sản của công ty tại Nam Mỹ và Bắc Mỹ.

Với phát hiện tại Filo del Sol và tiềm năng mở rộng chưa khai thác, Lundin Mining đang củng cố vị thế là một trong những nhà phát triển mỏ đồng – vàng – bạc hàng đầu thế giới, đồng thời mở ra cơ hội tăng giá trị tài nguyên và lợi nhuận trong những năm tới.