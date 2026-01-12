Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá bạc lập đỉnh đầu năm, chạm ngưỡng 86 triệu đồng/kg

12-01-2026 - 10:16 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay bật tăng. Bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 3.122.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.219.000 đồng/lượng (bán ra). Như vậy, ngược với đà lao dốc mạnh tuần trước, giá bạc mở đầu tuần liên tục đi lên và lập mốc đỉnh mới.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 83.253.125 đồng/thỏi (mua vào) và 85.839.785 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:10 ngày 12/1.

Trên thị trường thế giới, giá bạc vọt lên 82,9 USD/ounce. Trước đó, trong tuần qua, giá bạc thế giới từng trải qua nhịp điều chỉnh khá mạnh khi có thời điểm giảm khoảng 10% chỉ trong vài ngày, lùi về vùng 74 USD/ounce. Tuy nhiên, lực cầu nhanh chóng quay trở lại, giúp giá bạc phục hồi liên tục và bật tăng mạnh trong những phiên gần đây.

Theo giới phân tích, đợt điều chỉnh của giá bạc trong tuần trước chủ yếu xuất phát từ áp lực chốt lời sau chuỗi tăng nóng kéo dài, nhất là khi tính chung cả năm 2025, giá bạc đã tăng tới khoảng 170%.

Giá bạc đạt mức cao kỷ lục mới khi các dự đoán về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ và căng thẳng địa chính trị thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại trú ẩn an toàn.

Các nhà đầu tư theo dõi sát sao các cuộc biểu tình trên toàn quốc ở Iran, hiện đã bước sang tuần thứ ba và được cho là đã dẫn đến hàng trăm người thiệt mạng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo giới lãnh đạo Iran không được sử dụng vũ lực đối với người biểu tình và đã ra tín hiệu rằng Washington có thể hành động nếu Tehran đàn áp các cuộc biểu tình một cách bạo lực, trong khi các quan chức Iran đã đáp trả bằng cách cảnh báo chống lại bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ hoặc Israel.

Thị trường cũng cân nhắc triển vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất thêm nữa sau khi báo cáo việc làm hàng tháng cho thấy tăng trưởng việc làm thấp hơn dự báo trong tháng trước. Các nhà giao dịch tiếp tục đặt cược vào hai lần cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay, mặc dù ngân hàng trung ương được dự đoán rộng rãi sẽ giữ nguyên chính sách vào cuối tháng này.

Theo Businesstimes , bạc bước vào năm 2026 với vị thế đầy biến động nhưng mang ý nghĩa cấu trúc quan trọng, sau một trong những đợt tăng giá mạnh nhất trong nhiều thập kỷ.

Giai đoạn bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đánh dấu một sự chuyển đổi cấu trúc rõ rệt, với giá cả bị đẩy lên do tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài, lượng tồn kho trên mặt đất giảm và nhu cầu tăng mạnh từ năng lượng tái tạo, điện tử và các ứng dụng liên quan đến AI mới nổi.

Không giống như các chu kỳ trước đây chủ yếu mang tính đầu cơ, đợt tăng giá năm 2025 được neo giữ bởi sự khan hiếm nguồn cung vật chất, thể hiện qua mức phí bảo hiểm cao trên khắp các thị trường châu Á và áp lực ngày càng tăng đối với lượng hàng tồn kho có thể giao nhận.

Đồng thời, kỳ vọng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất, đồng đô la yếu hơn và các điểm nóng địa chính trị lặp đi lặp lại đã làm tăng sức hấp dẫn của bạc như một kim loại công nghiệp và một tài sản phòng thủ.﻿

Giá bạc hôm nay tiếp tục giảm sâu

