Giá bạc hôm nay tiếp tục giảm sâu

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 2.859.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.948.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, giảm hơn 80 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên sáng ngày hôm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 76.240.000 đồng/thỏi (mua vào) và 78.613.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:44 ngày 9/1.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 76,3 USD một ounce.

Giá bạc biến động trong tuần qua khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho đợt tái cân bằng hàng năm của các chỉ số hàng hóa chính, dự kiến ​​sẽ có hàng tỷ đô la hợp đồng tương lai được bán ra trong những ngày tới.

Việc bán ra tự động từ các quỹ thụ động điều chỉnh theo đợt tái cân bằng chỉ số hàng năm đã làm gia tăng áp lực giảm giá trong ngắn hạn bất chấp đà tăng mạnh của bạc, khi các danh mục đầu tư giảm bớt hợp đồng tương lai để đáp ứng tỷ trọng mới sau đợt tăng giá phi thường năm ngoái.

Trọng tâm của thị trường hiện dồn vào báo cáo việc làm tháng này của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Sáu. Đây được xem là thước đo quan trọng để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đánh giá sức khỏe thị trường lao động, từ đó quyết định thời điểm và mức độ cắt giảm lãi suất. Trong bối cảnh triển vọng chính sách vẫn chưa rõ ràng, nhiều nhà đầu tư đã chủ động chốt lời, thu hẹp vị thế mua nhằm giảm rủi ro biến động mạnh sau khi dữ liệu được công bố.﻿

Thị trường hiện đang định giá với xác suất gần 90% rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất, mặc dù các nhà giao dịch vẫn dự đoán sẽ có nhiều đợt cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Các nhà đầu tư cũng theo dõi các diễn biến địa chính trị, bao gồm sự can thiệp liên tục của Mỹ vào Venezuela và căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và Nhật Bản, đồng thời chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ vào thứ Sáu để có thêm thông tin về chính sách tiền tệ.