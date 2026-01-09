Một nhà sản xuất xe hơi lớn vừa lỗ kỷ lục 7 tỷ USD/quý vì xe điện, từng mơ mộng bán 1 triệu EV mỗi năm nhưng thực tế chỉ khoảng 170.000 chiếc

General Motors là một trong những nhà sản xuất ô tô mới nhất công bố khoản lỗ đầu tư xe điện khổng lồ. Nguyên nhân đến từ sự sụt giảm doanh số nghiêm trọng sau chính sách liên bang theo hướng ưu tiên nhiên liệu hóa thạch của Tổng thống Donald Trump.

GM, nhà sản xuất ô tô lớn của nước Mỹ, cho biết hãng sẽ ghi nhận khoản lỗ 7,1 tỷ đô la trong quý cuối cùng của năm 2025, chủ yếu là do giá trị đầu tư vào các nhà máy sản xuất pin và dây chuyền lắp ráp xe điện giảm sút. Khoảng 1,1 tỷ đô la trong tổng số đó là chi phí tái cấu trúc hoạt động của GM tại Trung Quốc không liên quan đến xe điện.

Các chính sách được ban hành kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai đã buộc nhiều nhà sản xuất ô tô phải thực hiện những thay đổi tốn kém.

“Với việc chấm dứt một số ưu đãi thuế cho người tiêu dùng và việc giảm bớt các quy định nghiêm ngặt về khí thải, nhu cầu của người tiêu dùng đối với xe điện trên toàn ngành ở Bắc Mỹ bắt đầu chậm lại vào năm 2025”, GM cho biết.

Theo Reuters, doanh số xe điện của GM giảm gần 43% trong quý 4/2025, một bước lùi đáng kể so với kỳ vọng của hãng. Hãng từng đặt mục tiêu đạt lợi nhuận từ việc bán 1 triệu chiếc EV mỗi năm vào 2025, song thực tế chỉ bán được khoảng 169.887 xe điện trong năm vừa qua – một con số khiêm tốn so với mục tiêu ban đầu và thị phần của hãng.

Trước đó, vào tháng 10, GM thông báo khoản lỗ 1,6 tỷ đô la trong quý III xuất phát từ mảng xe điện. Công ty đã thu hẹp kế hoạch sản xuất EV trong khi tăng cường sản xuất các loại xe thể thao đa dụng cỡ lớn và xe bán tải, vốn mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều. Một nhà máy của GM ở Orion, Michigan, đang chuyển đổi từ sản xuất xe điện sang sản xuất các loại xe cỡ lớn sử dụng động cơ đốt trong.

Được biết, GM cung cấp một trong những dòng xe điện đa dạng nhất so với bất kỳ nhà sản xuất ô tô nào ngoài Trung Quốc, bao gồm cả các dòng xe hạng sang như Cadillac Escalade IQ và các mẫu xe có giá dưới 40.000 đô la như Chevrolet Equinox EV. Tuy nhiên, để kiếm lời từ những chiếc xe đó, GM cần sản xuất và bán chúng với số lượng lớn hơn nhiều để tận dụng lợi thế kinh tế theo quy mô.

Trước tình hình đó, các giám đốc điều hành và nhà phân tích trong ngành dự đoán doanh số bán xe điện sẽ bắt đầu tăng trưởng trở lại ngay trong năm nay khi các công ty bắt đầu bán nhiều mẫu xe điện hơn với giá 30.000 đô la trở xuống, bao gồm cả phiên bản hồi sinh của Chevrolet Bolt của GM. Có sự đồng thuận rộng rãi trong ngành công nghiệp ô tô rằng các nhà sản xuất ô tô của Mỹ phải tiếp tục đầu tư vào xe điện để cạnh tranh với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, như BYD, đang bán được nhiều xe hơn ở châu Á, châu Âu và Mỹ Latinh. Thuế quan trên thực tế đã cấm ô tô Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ, nhưng các giám đốc điều hành trong ngành cho rằng sẽ rất khó để ngăn chặn chúng mãi mãi.

GM cho biết: “Việc tái cấu trúc chiến lược năng lực sản xuất xe điện của chúng tôi không ảnh hưởng đến danh mục sản phẩm bán lẻ hiện tại của các mẫu xe điện Chevrolet, GMC và Cadillac đang được sản xuất. Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục cung cấp các mẫu xe này cho người tiêu dùng”.

GM không phải là trường hợp duy nhất gặp khó khăn với xe điện. Đối thủ cùng ngành là Ford Motor từng công bố khoản lỗ 19,5 tỷ USD liên quan đến việc hủy hoặc điều chỉnh các chương trình xe điện lớn, và quyết định chuyển chiến lược sang hybrid và xe xăng do nhu cầu thấp hơn dự báo. Bức tranh toàn ngành được củng cố hơn khi nhiều nhà sản xuất ô tô khác – từ châu Âu đến Mỹ – bắt đầu ghi nhận doanh số EV yếu hơn dự kiến. Nhiều hãng ô tô đang ghi nhận doanh số EV trong quý 4 giảm mạnh.

Những khó khăn này phản ánh một thực tế lớn: mặc dù xe điện được coi là tương lai của ngành ô tô, con đường đưa EV trở thành sản phẩm chủ lực toàn cầu đầy chông gai. Chi phí đầu tư cho pin, dây chuyền sản xuất mới, mạng lưới sạc điện, cùng với những kỳ vọng chính sách và nhu cầu tiêu dùng thay đổi nhanh chóng khiến nhiều hãng xe phải điều chỉnh chiến lược một cách mạnh mẽ.

Câu chuyện cho thấy chiến lược điện hóa toàn cầu đang bước vào giai đoạn điều chỉnh, nơi các hãng không còn chỉ chạy theo mục tiêu doanh số EV đơn thuần, mà phải cân bằng giữa chi phí, nhu cầu thị trường thực tế và tính bền vững tài chính dài hạn. Trong bối cảnh đó, ngành ô tô thế giới đang trải qua một thời kỳ chuyển tiếp căng thẳng, nơi các nhà sản xuất vừa phải đối phó với chi phí đầu tư khổng lồ cho EV, vừa phải tìm cách duy trì lợi nhuận lấy từ các dòng xe truyền thống để “chống chịu gió ngược” của thị trường.

Theo: Reuters, The NY Times