Xuất khẩu hồ tiêu đạt cao nhất từ trước đến nay

Theo thống kê của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 12/2025 Việt Nam xuất khẩu được 22.473 tấn hồ tiêu các loại, kim ngạch đạt 146,4 triệu USD. So với tháng 11 lượng xuất khẩu tăng 20,9%, kim ngạch tăng 20,5% và so với cùng kỳ năm 2024 lượng xuất khẩu tăng 47,2%, kim ngạch tăng 45,5%. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen trong tháng 12 đạt 6.485 USD/tấn, tiêu trắng đạt 8.565 USD/tấn, giảm 0,5% đối với tiêu đen nhưng tăng 6,1% đối với tiêu trắng so với tháng trước.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam chiếm 27,7% đạt 6.233 tấn, tăng 35,9% so với tháng 11/2025; tiếp theo là các thị trường UAE đạt 2.302 tấn, Trung Quốc đạt 2.179 tấn, Thái Lan đạt 1.261 tấn và Đức đạt 944 tấn.

Luỹ kế cả năm 2025 Việt Nam đã xuất khẩu được 247.482 tấn hồ tiêu các loại, bao gồm 212.279 tấn tiêu đen và 35.203 tấn tiêu trắng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,66 tỷ USD. So với năm trước, dù lượng xuất khẩu giảm nhẹ khoảng 1,2% nhưng giá trị xuất khẩu tăng tới 26%. Đây cũng là năm có kim ngạch xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay của ngành hồ tiêu Việt Nam. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen trong năm 2025 đạt 6.607 USD/tấn, tiêu trắng đạt 8.629 USD/tấn, tăng lần lượt 36,2% đối với tiêu đen và 33,6% đối với tiêu trắng so với năm trước.

Về thị trường, ảnh hưởng của thuế đối ứng khiến lượng xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam vào Hoa Kỳ năm 2025 giảm gần 24% so với năm trước nhưng đây vẫn là nước nhập khẩu nhiều hồ tiêu của Việt Namnhất. Theo đó, xuất khẩu hồ tiêu sang Hoa Kỳ năm 2025 đạt 55.082 tấn, chiếm 22,3% tổng lượng xuất khẩu hồ tiêu cả năm. Các thị trường xuất khẩu quan tọng khác là UAE đạt 22.232 tấn, chiếm 9%, tăng 35,6%; Trung Quốc đạt 19.923 tấn, chiếm 8,1%, tăng 88%; Ấn Độ đạt 12.499 tấn, chiếm 5,1%; tăng 17,7%; Đức đạt 11.820 tấn, chiếm 4,8% và giảm 18,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch VPSA, Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về xuất khẩu hồ tiêu, cơ hội thị trường vẫn còn rộng mở. Tuy nhiên, ngành hàng này cũng đang chịu không ít áp lực khi các thị trường như EU, Hoa Kỳ liên tục siết chặt tiêu chuẩn sản xuất bền vững. Việc tổ chức canh tác cũng đối mặt thách thức từ thoái hoá đất, mức độ phát thải và dịch bệnh. Trong bối cảnh đó, các mô hình canh tác tái sinh đáp ứng các tiêu chuẩn về dư lượng hoá chất đang được hiệp hội triển khai, tiến tới nhân rộng tại các vùng trồng tiêu trọng điểm nhằm phát triển chuỗi giá trị hồ tiêu carbon thấp, bền vững hơn.

Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh Group, một trong những đơn vị xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu của Việt Nam cho biết, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động và cạnh tranh gay gắt, hồ tiêu của Việt Nam vẫn duy trì được vị thế trên thị trường quốc tế. Kết quả trên đạt được nhờ hoạch định chiến lược rõ ràng, kiên định, cùng với việc đánh giá đúng và khách quan diễn biến của thị trường toàn cầu.

“Không chỉ xuất khẩu tiêu thô, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư xây dựng nhà máy, công nghệ chế biến nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất khẩu. Riêng trong năm 2025, Phúc Sinh đã nâng công suất nhà máy tiêu sấy lạnh và các dòng sản phẩm nước sốt tiêu, những mặt hàng hiện được Phúc Sinh xuất khẩu độc quyền từ Việt Nam ra thị trường quốc tế. Cùng với đó, nhiều dự án nhà máy chế biến sâu khác cũng đang được khởi công và triển khai, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong thời gian tới”, ông Phan Minh Thông chia sẻ thêm.

Ở chiều ngược lại, năm 2025, Việt Nam cũng nhập khẩu 42.688 tấn hồ tiêu phục vụ nhu cầu chế biến và tái xuất khẩu, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 266,2 triệu USD. So với năm 2024 lượng nhập khẩu tăng 16,2% trong khi kim ngạch tăng hơn 51%. Brazil là quốc gia cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho Việt Nam trong năm 2025 đạt 19.404 tấn, tăng 103% so với năm trước và chiếm 45,5% thị phần. Tiếp theo là Cambodia đạt 12.404 tấn, tăng 82,5%, chiếm 29,1% và Indonesia đạt 7.546 tấn, giảm 56,1% và chiếm 17,7% thị phần nhập khẩu.

Ngoài hồ tiêu, năm 2025 xuất khẩu quế cũng đạt sản lượng và kim ngạch cao nhất từ trước tới nay. Theo đó, sản lượng quế xuất khẩu cả năm đạt gần 120.300 tấn, thu về 300 triệu USD; tăng 20,4% về lượng và 9,4% về giá trị so với năm 2024. Trong đó, Ấn Độ là thị trường tiêu thụ quế lớn nhất của Việt Nam đạt 45.184 tấn, tăng 25,9% và chiếm 37,6% thị phần. Tiếp theo là Hoa Kỳ đạt 13.583 tấn, tăng 22,6%, chiếm 11,3% thị phần và Bangladesh đạt 10.202 tấn, tăng 28,7% và chiếm 8,5% thị phần xuất khẩu.