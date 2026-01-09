Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cựu nhân viên Apple tiết lộ sai lầm lớn nhất của người dùng iPhone

09-01-2026

Đây là thói quen tai hại mà bấy lâu nay rất nhiều người dùng iPhone mắc phải.

Một cựu nhân viên Apple đã chỉ ra những sai lầm phổ biến mà nhiều người dùng iPhone vô tình mắc phải, khiến tuổi thọ pin bị ảnh hưởng đáng kể trong quá trình sử dụng.

Theo chia sẻ của Tyler Morgan, người từng làm việc trong mảng bán hàng tại Apple, thói quen sạc pin iPhone lên mức 100% là điều người dùng nên tránh. Morgan cho biết, việc pin thường xuyên đạt mức sạc tối đa có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa hóa học của pin lithium-ion.

Pin iPhone không được thiết kế để duy trì ở mức 100% trong thời gian dài. Việc sạc đầy liên tục sẽ khiến pin xuống cấp nhanh hơn theo thời gian”, Morgan nhận định.

Tuổi thọ pin iPhone phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhiệt độ môi trường, thói quen sạc, tần suất sử dụng, cũng như các hư hỏng vật lý do va đập. Trong đó, pin lithium-ion – loại pin được sử dụng phổ biến trên smartphone hiện nay - sẽ dần suy giảm khả năng lưu trữ năng lượng theo thời gian.

Cựu nhân viên Apple khuyến nghị người dùng chỉ nên sạc pin đến khoảng 80% để hạn chế quá trình lão hóa pin. Ngoài ra, ông cũng cho rằng nhiều người đang bỏ qua những tinh chỉnh nhỏ nhưng có tác động lớn đến thời lượng pin.

Cụ thể, Morgan đề xuất tắt Bluetooth khi không sử dụng, hạn chế các ứng dụng chạy nền, giảm độ sáng màn hình và vô hiệu Siri nếu không cần thiết. Theo anh, những thay đổi này có thể gây đôi chút bất tiện trong trải nghiệm, nhưng đổi lại giúp tiết kiệm pin và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Người dùng nên bật tính năng "Sạc pin được tối ưu hóa trên iPhone". Đây là tính năng giúp pin iPhone được kéo dài tuổi thọ và hạn chế tình trạng chai do sạc.

Việc hạn chế ứng dụng chạy nền khi không cần thiết sẽ giúp tiết kiệm pin và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Bên cạnh đó, Morgan cũng lưu ý đến quyền truy cập vị trí của các ứng dụng. Người dùng chỉ nên cho phép ứng dụng truy cập vị trí khi đang sử dụng, thay vì cho phép hoạt động liên tục trong nền.

Theo Daily Mail, sau khi rời Apple Store, Tyler Morgan thường xuyên chia sẻ các video trên TikTok, tiết lộ những kinh nghiệm và “bí mật hậu trường” trong quá trình làm việc tại Apple, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người dùng iPhone.

Theo Huỳnh Duy

