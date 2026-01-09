Phát hiện mỏ khí trữ lượng 92 triệu tấn, trị giá 92 tỷ USD

Một phát hiện địa chất bất ngờ tại Pháp đang thu hút sự chú ý của giới khoa học và ngành năng lượng toàn cầu, khi các nhà nghiên cứu xác định được trữ lượng lớn hydro tự nhiên – còn được gọi là “hydro trắng” – tại vùng Lorraine, mở ra triển vọng về một nguồn năng lượng sạch hoàn toàn mới, không phát thải carbon và có chi phí thấp.

Theo các công bố khoa học, vào tháng 5/2023, trong quá trình khảo sát các mỏ bỏ hoang ở vùng Lorraine, các nhà khoa học đã phát hiện sự hiện diện của hydro tự nhiên với quy mô lớn. Đến năm 2025, các cuộc khảo sát tiếp theo tại khu vực Moselle lân cận tiếp tục ghi nhận thêm những mỏ hydro tương tự. Tổng trữ lượng ước tính của các mỏ này lên tới khoảng 92 triệu tấn, với giá trị kinh tế tiềm năng khoảng 92 tỷ USD.

Phát hiện trên được thực hiện bởi các nhà khoa học thuộc phòng thí nghiệm GeoRessources phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS), trong khi họ đang tiến hành tìm kiếm khí metan. Tuy nhiên, ở độ sâu khoảng 1.250 mét, nhóm nghiên cứu đã phát hiện một mỏ hydro trắng khổng lồ – loại hydro tồn tại sẵn trong tự nhiên, không cần trải qua các quy trình sản xuất công nghiệp.

Khác với hydro xanh – được sản xuất thông qua điện phân sử dụng năng lượng tái tạo – hay hydro xám, vốn được tạo ra từ nhiên liệu hóa thạch và phát thải CO₂, hydro trắng có lợi thế lớn về môi trường. Do đã tồn tại dưới lòng đất, loại hydro này không đòi hỏi các công đoạn tiêu tốn nhiều năng lượng, đồng thời không phát sinh khí thải carbon trong quá trình khai thác.

Theo các chuyên gia, quy mô của mỏ hydro tại Lorraine và Moselle đặc biệt đáng chú ý khi tổng trữ lượng được cho là tương đương hơn một nửa sản lượng hydro xám hàng năm của thế giới hiện nay. Nếu được khai thác hiệu quả, nguồn tài nguyên này có thể cung cấp một giải pháp năng lượng sạch, ổn định và chi phí thấp, góp phần đáng kể vào nỗ lực cắt giảm phát thải CO₂ trên phạm vi toàn cầu.

Lorraine vốn là khu vực gắn liền với lịch sử khai thác than và sản xuất thép của Pháp. Việc phát hiện hydro trắng đang mang lại cho vùng này một vai trò hoàn toàn mới trong bức tranh chuyển dịch năng lượng.

Giới phân tích cho rằng, nếu được phát triển bài bản, các mỏ hydro ở Moselle có thể tạo ra hàng nghìn việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương và giúp Pháp trở thành một trong những quốc gia tiên phong trong lĩnh vực hydro tự nhiên tại châu Âu.

Không chỉ có ý nghĩa trong nước, thành công tiềm năng của Pháp còn có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa trên phạm vi quốc tế. Các chuyên gia cho rằng phát hiện này sẽ khuyến khích nhiều quốc gia khác đẩy mạnh các chương trình khảo sát địa chất nhằm tìm kiếm các mỏ hydro tự nhiên tương tự. Tiến sĩ Jacques Pironon, một trong những nhà khoa học tham gia nghiên cứu, nhấn mạnh rằng cần tiếp tục đầu tư nghiên cứu để hiểu rõ hơn về quy mô và đặc tính của các mỏ hydro này, đồng thời phát triển các phương pháp khai thác an toàn và hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, hydro trắng được xem là lời giải tiềm năng cho hai bài toán lớn mà ngành hydro toàn cầu đang đối mặt: chi phí cao của hydro xanh và tác động môi trường tiêu cực từ hydro xám. Theo dự báo của hãng nghiên cứu Wood Mackenzie, nhu cầu toàn cầu đối với hydro ít phát thải có thể đạt gần 200 triệu tấn mỗi năm vào năm 2050, tăng mạnh so với mức khoảng 1 triệu tấn hiện nay.

Hiện chi phí sản xuất hydro xanh vẫn dao động từ 6 đến 12 USD/kg, khiến nhiều doanh nghiệp còn dè dặt trong đầu tư. Trong khi đó, nếu hydro trắng có thể được khai thác ở quy mô lớn, đặc biệt tại các khu vực gần trung tâm tiêu thụ, chi phí có thể giảm xuống dưới 1 USD/kg. Điều này hứa hẹn tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn, đồng thời mở ra một chương mới cho ngành năng lượng sạch toàn cầu.

Theo IE, Oil Price﻿